Quibi привлек еще $750 млн

Согласно данным Wall Street Journal, сервис Quibi, который дебютирует в апреле 2020 года, привлек дополнительных $750 млн. В результате общая сумма инвестиций в проект составляет $1,75 млрд, передает theverge.com.

На этот раз имена инвесторов тоже не были названы. Известна только дата старта проекта — 6 апреля 2020 года.

А пока представители рынка обсуждают вопрос конкуренции: каким образом Quibi собирается «победить» Disney+ и Netflixes? И вообще вокруг нового проекта много скепсиса, так как дажде тестовую версию приложения еще никто не видел.

Однако основатель сервиса, Джеффри Катценберг, не рассматривает данные сервисы в качестве конкурентов. Скорее, он нацелена на борьбу с Instagram, YouTube и TikTok. Некоторые эксперты считают это сомнительным, потому что доступ к вышеперечисленным сервисам является бесплатным, в отличие от Quibi, который будет доступен по подписке за $4,99/мес. (с рекламой) и $7,99/мес. (без рекламы).

«Мы конкурируем с доступными [сервисами]. Мы должны предложить что-то значимое, измеримое, количественно и творчески другое», — заявил Катценберг в интервью The Verge в январе 2020 года.

Напомним: ранее стало известно, что видеосервис Quibi привлек $400 млн на маркетинг.

Фото: Quibi

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