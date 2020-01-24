Коротко и ясно: что ожидает новый стриминг Quibi?

В июне 2019 года миру было объявлено, что его ждет еще один стриминговый сервис под названием Quibi (сокр. от Quick bites). Эта новость получила активный отклик со стороны СМИ и соцсетей — наверное, только ленивый не обсудил «гибридный» формат новинки, привлечение к созданию контента Стивена Спилберга и раскрутку инвесторов на $1,4 млн, $400 млн из которых пойдут только на маркетинг.

В преддверии запуска стриминга, который планируется на 6 апреля 2020 года, мы решили узнать у экспертов, что ждет Quibi — успех или же провал?..

Анна Ткаченко, digital-директор 1+1 media

Трансляции становятся все короче и вертикальнее, даже Samsung выпустил ТВ-панель с портретной ориентацией. Именно на вертикальное смотрение делают ставку в Quibi. Как считаете, сможет ли этот формат обойти по популярности привычный горизонтальный?

Я считаю этот факт нужно рассматривать как смену в развитии разнообразия потребления, а не как смену предпочтений в формате потребления контента. Портретная ТВ-панель была презентована, как удобное интерьерное решение, что легко сочетается с мобильными устройствами пользователей для плавного и естественного отображения контента как в традиционном горизонтальном, так и в вертикальном форматах. В то же время есть тенденция увеличения продаж высокодиагональных ТВ и тут можно говорить о переносе кинотеатра в квартиру. Тот же Samsung в интервью ITC отметили, что за первую половину 2019 года компания продала в 5 раз больше телевизоров с диагональю от 75 дюймов, чем за тот же период прошлого года. Потребление «больших экранов» отмечают и ОТТ-платформы. Поэтому, о чем точно стоит говорить, так это о тренде развития удобства персонального потребления − будь это домашний кинотеатр или сериал на смартфоне во время пробежки.

Quibi имеет несколько фишек: сюжет будет меняться в зависимости от того, смотрите ли вы ролик горизонтально или вертикально; контент, созданный специально для Quibi; широкий пул тем − от хоррора до новостных выпусков. А какие конкурентные преимущества смогут предложить VOD-сервисы?

Я бы не использовала термин «конкуренция» в отношении ОТТ-платформ и Quibi. Quibi заняли уникальную нишу «потребления на ходу» и стремятся стать лучшими в этом. ОТТ-сервисы нацелены на рынок персонального потребления и позиционируют себя, в первую очередь, как «living roomdecision». Смартфон в данном случае является логичным продолжением отображения контента. Смена сюжета, которую активно использует Quibi, – признак того, как они умело обращаются с трендом геймификации, к которому должен стремиться не только рынок ОТТ-сервисов. Те же VR/AR-решения также отвечают тренду. Предложение Quibi можно сравнить с решением, которое рынку предложил Netflix в «Черном Зеркале», где сюжет меняется в зависимости от решения пользователя.

Кстати говоря, мы также осознаем необходимость внедрения интерактива и взаимодействия с пользователем, как неотъемлемую часть нашей собственной видеоплатформы 1+1 video. Уже этой осенью представим нечто уникальное для украинского рынка. Но пока без подробностей.

Оксана Касаткина, руководитель отдела контент-маркетинга Нового канала

Как вы считаете, будет ли Quibi успешным?

Я думаю, что ожидания от Quibi будут оправданы. Во-первых, потому что данный сервис является своего рода первопроходцем, а новое — всегда интересно людям. Возможно, что его ждет такой же успех, как и TikTok. Да, когда TikTok только запускался, многие не могли понять его формат. Но на практике оказалось, что TikTok — тот инструмент, который способен раскрыть настоящие таланты, ведь классно спеть и станцевать может далеко не каждый. Во-вторых, Quibi адаптирует видео под два формата — вертикальный и горизонтальный, что весьма удобно для пользователей. В-третьих, сервис будет предоставлять короткий контент. Это как раз то, что сегодня необходимо юзерам. Кстати, недавно я побывала на мастер-классе режиссера Джереми Бредшоу, так вот он говорил о том, что его коллеги задумываются над созданием сериалов, смотреть которые люди смогут стоя в очереди в Starbucks. То есть, хронометраж серий будет не более одной минуты. Это новый формат, который, уверена, станет востребованным. В Quibi тоже, насколько мне известно, делают акцент на коротком контенте. В-четвертых, стриминг остается трендом на 2020 год, и адаптировать под вертикальный формат смотрения новостной контент не составит труда, тем более, что современная мобильная техника позволяет передавать качественную картинку.

Елена Шабашкевич, директор по развитию интернет-проектов «Медиа Группы Украина»

Как вы считаете, насколько Quibi будет конкурентноспособным?

Технология Turnstyle, объединившая в себе по сути одновременно два формата — вертикальный и горизонтальный, — в одном мобильном экране, голливудские звезды первой величины и значительные бюджеты, выделенные на создание короткометражного контента на фоне инвестиций и партнерства с такими мировых гигантами, как Walt Disney, AT&T и Google — все это вызывает безусловный интерес к новому сервису Quibi, рассчитанном, в первую очередь, на миллениалов.

Ко всему прочему, подогревает ожидания и линейка контента, который не ограничивается развлекательным: будут новости, анимационные шоу и другой дополнительный контент. Такой «микс» не свойственен классическим стриминговым платформам. Хотя, то, что Quibi изначально игнорирует «большие экраны», скорее, составит конкуренцию социальным сетям, а не стриминговым сервисам. Выглядит это, как смелое решение, поскольку меняет привычку зрителя смотреть сериалы и шоу на больших экранах, потому что это зрелищно и атмосферно, и в этом смысле ограничение только для мобильного смотрения может сыграть не на руку создателям нового сервиса. Но, похоже это обстоятельство не пугает Джеффри Катценберга.

С другой стороны, с тем фактом, что видео стремительно перемещается в мобильные платформы уже никто не спорит. И возможность просмотра премиального контента на мобильном экране небольшими порциями, может быть, и станет прорывом в потоковом смотрении. Остается только дождаться 6 апреля.

Фото: пресс-служба 1+1 media, пресс-служба МГУ, Facebook

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