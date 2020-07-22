Группа 1+1 media обеспокоена тем, каким образом проходит конкурс на управление активами УМХ

20 июля АРМА сообщило о возобновлении конкурса на управление активами УМХ. Группа 1+1 media подготовила заявление относительно действий АРМА. Публикуем полный ее текст:

«Группа 1+1 media обеспокоена тем, каким образом проходит конкурс АРМА на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ). Мы наблюдаем хаос, непоследовательность и нелогичность в действиях Агентства на фоне отсутствия четко прописанной процедуры проведения конкурса — факт наличия такого документа нам неизвестен.

Также вызывает беспокойство прозрачность процесса — конкурсные предложения участников не были опубликованы по принципу Prozorro или на их ресурсе, хотя деятельность как АРМА, так и Prozorro регулируется одним законом — «О публичных закупках». В открытом доступе отсутствует протокол заседаний Агентства, на котором принимались решения о результатах конкурса. Это помогло бы группе 1+1 media узнать, какие именно требования не были соблюдены при оформлении и подачи документов в АРМА, поскольку компания не получала ни обратной связи от Агентства.

Удивляет и порядок действий и коммуникаций, которые осуществляло Агентство в течение этого периода. Приводим хронологию событий:

ООО «1+1 Интернет», входящая в состав группы 1+1 media, подало свою заявку в сроки, определенные условиями первого конкурса — до 3 июля 2020 года включительно. По состоянию на 3 июля 2020 года, по достоверной информации медиахолдинга, участие в конкурсе приняли 5 участников, включая ООО «1+1 Интернет». Через неделю, 9 июля 2020 года, Агентство разместило новость о том, что получило документы от шести компаний, а пакет документов еще одного участника поступает через средства почтовой связи.

Вечером 20 июля АРМА объявило новый конкурс, не сообщив о результатах предварительного или о его отмене, это зафиксировали украинские СМИ. На следующий день, 21 июля, информация о результатах конкурсного отбора появилась на сайте Агентства, однако датирована 20 июля.

Все это дает нам основания полагать, что на АРМА оказывается давление с целью принятия решения в пользу какой-то конкретной компании, а имеющиеся процедуры или вообще их отсутствие не могут гарантировать проведение честного конкурса.

Группа 1+1 media будет участвовать в новом конкурсе на управление активами УМХ, но требует обеспечить его открытость, прозрачность и беспристрастность членов комиссии, рассматривающие заявки».

Напомним, ранее стало известно о том, что АРМА объявило новый конкурс на управление активами UMH.

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Фото: Александра Йорк

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