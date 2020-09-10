1+1 media отчитывалась о деятельности по корпоративной социальной ответственности за 2019

8 сентября 2020 1+1 media четвертый раз публично отчиталась о своей нефинансовой деятельности. Компания представила отчет о результатах работы в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО) за 2019 год, сообщает пресс-служба.

Существенными вопросами нефинансовой деятельности 1+1 media за 2019 стали ответственный контент, развитие сотрудников, образовательные проекты для молодежи, экологическая ответственность и борьба с пиратством.

Четвертый отчет по КСО посвященный проекту «Люди Ідей», который рассказывает об инициативах сотрудников медиагруппы. Также в 1+1 media функционируют программы адаптации новых сотрудников и развития стажеров. А каждый из команды «Людей Ідей» может улучшить свои навыки с помощью программ обучения и развития, корпоративных библиотеки и университета.

Компания обеспечивает всех работников страховыми полисами и позволяет получить полис для своих родных по льготным ценам. Ежегодно проводит и медицинские обследования в офисе: УЗИ щитовидной и молочных желез, флюорографию, обследование офтальмолога и дерматолога, а также вакцинацию от гриппа. 2019 сотрудники получили возможность сделать прививки против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита по льготным ценам.

2019 группа реализовала социальную кампанию #забутипровік. Цель проекта – разрушить стереотипы о том, что возраст имеет значение, а люди почтенных лет не способны генерировать мощные идеи, начинать собственное дело и осваивать новые навыки.

В прошлом году компания сделала развлекательный контент доступным для зрителей. Семейная комедия «Відморожений» стала первым в Украине сериалом, доступным для показа незрячим людям. Сериал имеет формат со звукописью – дополнительной звуковой дорожкой с описанием визуальной части фильма в мобильном приложении Earcatch.

«2019 был богат на невероятные проекты. Вместе мы призвали бороться с эйджизмом в рамках #забутипровік, запустили 100000 детских рисунков в космос в проект «Здійсни мрію», показывали исторические документальные фильмы и учили украинские общины, транслировали чувственный момент 2019 – возвращение украинских героев – политзаключенных и пленных моряков. Мы стремимся ежегодно увеличивать количество социальных проектов и вдохновляем другие компании присоединяться к развитию КСО в Украине», – рассказала руководитель группы корпоративной социальной ответственности 1+1 media Алина Марценюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 1+1 media запустила программу обучения для менеджеров «Лиги Плюсов».

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Фото: 1+1 media

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