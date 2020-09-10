1+1 media считает необходимым внести коррективы в законопроект «О медиа»

«Телекритика» публикует заявление холдинга без сокращений.

«2 июля в ВРУ был зарегистрирован доработанный законопроект «О ​​медиа» № 2693-д, в котором, в частности, говорится о регулировании онлайн-СМИ. Это первая в истории Украины попытка законодательного регулирования сферы онлайн-медиа. Группа 1+1 media разделяет намерения законодателя отреагировать на развитие современных технологий и установить единые стандарты для всех игроков медиарынка и считает такое регулирование важным шагом для развития индустрии. Вместе с тем, по мнению медиахолдинга, формулировки отдельных норм проекта могут создать значительные трудности в правоприменительной практике и не соответствуют принципу правовой определенности закона и европейским стандартам.

Европейские стандарты предусматривают, что свобода слова может быть ограничена только в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка. Вместе с тем законопроект закладывает слишком широкие возможности для потенциальных ограничений и блокировок со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Так, проектом предусмотрена возможность отмены регистрации и запрета распространения онлайн-медиа на территории Украины ряд нарушений, в частности контентных, рекламных, а также связанных со структурой собственности. При этом отмена регистрации влечет за собой невозможность осуществления медийной деятельности в течение года.

Указанные нормы противоречат правилам и стандартам, установленным на уровне Совета Европы. Согласно этим стандартам, использование полномочий органами власти при вмешательстве в свободу слова должно быть четко ограниченным для минимизации влияния на доступность Интернета. Блокированию может подлежать лишь частный контент, который, согласно закону, признан противоправным. В случае, когда исключительные обстоятельства оправдывают блокировки такого контента, государством должно быть обеспечено отсутствие чрезмерных последствий в виде блокирования доступа к легитимному контенту и всему онлайн-ресурсу. В противном случае такая блокировка будет рассматриваться как произвольное и незаконное вмешательство в права собственников таких сайтов.

Учитывая указанное, считаем, что целесообразны совершенствование регулирования онлайн-медиа в законопроекте «О медиа» и существенная корректировка норм, регламентирующих санкции к онлайн-медиа, в частности устранение возможности блокирования онлайн-ресурсов «.

Напомним, украинские медиагруппы дали свою оценку законопроекту «О СМИ» 2693-д.

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Фото: архив «Телекритики»

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