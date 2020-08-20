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Ведущие «Ранку з Україною» вместе с Олегом Винником споют в честь Дня Независимости

от Telekritika
От Telekritika 2023
Главная МедиатусовкаLight news Ведущие «Ранку з Україною» вместе с Олегом Винником споют в честь Дня Независимости

Среди ведущих — Григорий Герман, Мария Мельник, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич.

На программе «Ранок з Незалежною Україною» ко Дню Независимости, которая выйдет в эфире канала «Украина» 24 августа в 7:00 выступит певец Олег Винник. Он вместе с ведущими «Ранку з Україною» исполнит свою песню «Перлина Україна». Об этом пише пресс-служба вещателя.

Ведущие проекта Григорий Герман, Мария Мельник, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич отправятся в путешествие по Украине, чтобы показать разные уголки страны. А вернувшись из турне, они встретятся на Майдане Независимости, чтобы поздравить страну с праздником.

«Бешеная энергетика, масштабы, люди, которые подтягивались уже во время съемок, танцевали, пели и кайфовали от выступления артиста! Конечно, Олег Винник просто неимоверный, сцене он отдается целиком! Поэтому, как по мне – это классная финальная точка праздничного выпуска «Ранку з Україною», тем более под такую ​​песню, которая нам всем очень близка, потому что Украина – это наша жемчужина, и мы – одна семья!» – рассказывает Мария Мельник.

Олег Винник также поделился впечатленями: «Что может быть лучше, чем поздравить свою страну в День Независимости и спеть о родной земле под открытым небом в центре столицы?! У нас есть драгоценная жемчужина – наша Украина, и мы должны ее беречь».

Напомним, ко Дню Независимости канал «Украина 24» и новости «Сегодня» подготовили спецэфиры, которые будут выходить 22, 23 и 24 августа.

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Фото: канал «Украина»

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