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В спецвыпуске «Голосу країни» покажут самые яркие выступления участников за 10 лет

от Telekritika
От Telekritika 313
Главная Новости В спецвыпуске «Голосу країни» покажут самые яркие выступления участников за 10 лет

Телеканал «1+1» призывает встретить Пасху дома и насладиться лучшими выступлениями главного вокального шоу страны.

В воскресенье, 19 апреля, зрители телеканала «1+1» увидят спецвыпуск «Голосу країни» с самыми яркими выступлениями участников за десять сезонов проекта, которые всколыхнули сеть YouTube и запомнились поклонникам. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Зрителей ждут выступления Веры Кекелия, Tayana, Laud и многих других ярких участников шоу, а также звезд, которые приходили на слепые прослушивания.

«Голос країни» – это украинская адаптация шоу формата The Voice. После Нидерландов и США Украина стала третьей страной, которая его транслирует. За десять сезонов команда проекта обработала более 70 тыс. заявок, а участниками главного вокального шоу, кроме украинцев, становились жители почти всех стран мира. Сильные голоса и подготовку участников «Голосу країни» высоко оценили и владельцы формата The Voice. Выступления участников юбилейного сезона Ерлана Байбазарова и Лиды Ли попали в перечень самых ярких выступлений 2020 года на YouTube среди адаптаций шоу в мире.

Напомним, ранее в связи с введением карантина телеканал «1+1» принял решение внести изменения в график трансляции вокального шоу «Голос країни». Прямые эфиры юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5,12 и 19 апреля, о точных датах сообщат дополнительно.

Фото: «1+1»

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