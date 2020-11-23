В рамках «Золотої Дзиґи» будет вручаться награда имени Юрия Минзянова

В рамках Национальной кинопремии «Золота Дзиґа» будет вручаться награда имени Юрия Минзянова, сообщает пресс-служба Украинской киноакадемии.

В честь украинского кинопродюсера Юрия Минзянова, который умер 7 ноября, ввели новое название номинации. Во время V Национальной кинопремии «Золота Дзиґа» будет вручена статуэтка за «Лучший короткометражный игровой фильм» (Премия им. Ю. А. Минзянова).

С такой инициативой выступил член Правления Украинской киноакадемии Влад Ряшин. Решение было принято во время заседания обновленного состава Правления Украинской киноакадемии, которое состоялось 12 ноября. За решение проголосовали единогласно.

Напомним, в творчестве продюсера Юрия Минзянова такие фильмы, как «Припутні», «Секс і нічого особистого», Безславні кріпаки», «Погані дороги «и другие. Юрий Минзянов был членом Украинской и Европейской киноакадемии.

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Фото: «Кристи филмс»

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