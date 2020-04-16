Украинская киноакадемия устроит онлайн-просмотр фильмов «Золотої Дзиґи

«Киновернисаж online» пройдет с 20 апреля по 2 мая при поддержке Украинской киноакадемии и будет транслироваться в прямом эфире Hromadske. Об этом сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.
«Киновернисаж online» – это совместный просмотр фильмов онлайн, чьи создатели номинированы на IV национальную кинопремию «Золота Дзиґа». Также во время «Киновернисажа» будут проводиться встречи с номинантами, где можно будет задать вопросы украинским актерам/режиссерам/операторам и т.д. прямо в чате.
Модераторами выступят профессиональные кинокритики, киножурналисты, телеведущие и программные координаторы крупнейших украинских кинофестивалей. Показы будут проходить ежедневно из 20 апреля по 2 мая в 20:00 на Hromadske.
Расписание:
- «Вулкан» (реж. Роман Бондарчук), 20 апреля
- «Людина з табуретом» (реж. Ярослав Попов), 21 апреля
- «Портрет на тлі гір» (реж. Максим Руденко), 22 апреля
- «Панорама» (реж. Юрій Шилов), 23 апреля
- «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» (реж. Надія Парфан), 24 апреля
- «Додому» (реж. Наріман Алієв), 25 апреля
- «Гуцулка Ксеня» (реж. Олена Дем’яненко), 26 апреля
- «Мої думки тихі» (реж. Антоніо Лукіч), 27 апреля
- «Чорний ворон» (реж. Тарас Ткаченко), 28 апреля
- «Історія Зимового саду» (реж. Семен Мозговий), 29 апреля
- «Крути 1918» (реж. Олексій Шапарєв), 30 апреля
- «Захар Беркут» (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн), 1 мая
Участники творческих встреч пока определяются и будут объявлены накануне прямых трансляций.
Напомним, ранее стало известно, что украинская кинопремия «Золота Дзиґа» пройдет в онлайн-формате.
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Фото: unsplash
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