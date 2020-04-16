Украинская киноакадемия устроит онлайн-просмотр фильмов «Золотої Дзиґи

«Киновернисаж online» пройдет с 20 апреля по 2 мая при поддержке Украинской киноакадемии и будет транслироваться в прямом эфире Hromadske. Об этом сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.

«Киновернисаж online» – это совместный просмотр фильмов онлайн, чьи создатели номинированы на IV национальную кинопремию «Золота Дзиґа». Также во время «Киновернисажа» будут проводиться встречи с номинантами, где можно будет задать вопросы украинским актерам/режиссерам/операторам и т.д. прямо в чате.

Модераторами выступят профессиональные кинокритики, киножурналисты, телеведущие и программные координаторы крупнейших украинских кинофестивалей. Показы будут проходить ежедневно из 20 апреля по 2 мая в 20:00 на Hromadske.

Расписание:

«Вулкан» (реж. Роман Бондарчук), 20 апреля

(реж. Роман Бондарчук), 20 апреля «Людина з табуретом» (реж. Ярослав Попов), 21 апреля

(реж. Ярослав Попов), 21 апреля «Портрет на тлі гір» (реж. Максим Руденко), 22 апреля

(реж. Максим Руденко), 22 апреля «Панорама» (реж. Юрій Шилов), 23 апреля

(реж. Юрій Шилов), 23 апреля «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» (реж. Надія Парфан), 24 апреля

(реж. Надія Парфан), 24 апреля «Додому» (реж. Наріман Алієв), 25 апреля

(реж. Наріман Алієв), 25 апреля «Гуцулка Ксеня» (реж. Олена Дем’яненко), 26 апреля

(реж. Олена Дем’яненко), 26 апреля «Мої думки тихі» (реж. Антоніо Лукіч), 27 апреля

(реж. Антоніо Лукіч), 27 апреля «Чорний ворон» (реж. Тарас Ткаченко), 28 апреля

(реж. Тарас Ткаченко), 28 апреля «Історія Зимового саду» (реж. Семен Мозговий), 29 апреля

(реж. Семен Мозговий), 29 апреля «Крути 1918» (реж. Олексій Шапарєв), 30 апреля

(реж. Олексій Шапарєв), 30 апреля «Захар Беркут» (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн), 1 мая

Участники творческих встреч пока определяются и будут объявлены накануне прямых трансляций.

Напомним, ранее стало известно, что украинская кинопремия «Золота Дзиґа» пройдет в онлайн-формате.

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Фото: unsplash

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