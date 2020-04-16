Facebook создаст собственную копию, чтобы научиться выявлять мошенников

В официальном блоге компания Facebook поделилась планами касательно усиления собственной и пользовательской безопасности, передает The Verge.

Соцсеть намерена создать собственную симуляцию, где вместо реальных людей будут взаимодействовать боты — постить, шерить, комментировать, преследовать, дружить, накручивать рейтинги, создавать страницы и группы и т.д. При помощи этого «искусственного Facebook», сотрудники реальной соцсети хотят отследить уязвимости, благодаря которым мошенникам и злоумышленникам удается осуществлять свои аферы, нарушать права пользователей и правила использования сети.

Параллельно ботов обучат нарушать закон, и если они смогут найти способ получить доступ к большему количеству данных, это позволит разработчикам обнаружить баги и исправить их уже в реальной соцсети.

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Фото: Unsplash

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