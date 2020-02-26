Зеленский пообещал каналу ATR господдержку

26 февраля Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на форуме Age of Crimea заявил, что крымскотатарский канал ATR продолжит свое вещание с помощью государственной поддержки. Об этом пишет «Украинская правда».

«Канал ATR продолжит свое вещание, никто не лишит их государственной поддержки», – сказал президент.

Напомним, крымскотатарский телеканал ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года. В начале 2020 года телеканалу заблокировали счета несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на его финансирование в 2020 году. Позже гендиректор канала Ленур Ислямов заявил, что если ситуация с госфинансированием ATR не решится, канал обратится в Европейский Союз за помощью.

Фото: ATR

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!