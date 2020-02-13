«ATR готов обратиться в ЕС за помощью», – Ислямов

Гендиректор крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов в интервью hromadske.ua сказал, телеканал не получил финансирование от государства и сейчас находится под угрозой закрытия из-за того, что государство требует проведения тендера. Также он отметил, что если ситуация с госфинансированием ATR не решится, телеканал обратится в Европейский Союз за помощью.

Ислямов акцентировал на том, что отныне полномочия распоряжаться бюджетами для ATR переданы Министерству культуры, молодежи и спорта.

«Бородянский (министр культуры молодежи и спорта — ред.) говорит только о части проблемы… Мы 4 года получали деньги от Министерства социальной политики, которое выделяло нам на канал, и казначейство, это именно казначейство, деньги нам выделяло. Без всяких условий. Теперь появились новые опции — тендер», —прокомментировал Ислямов.

На вопрос о том, каким образом должен проводиться тендер, Ислямов ответил: «Мы не можем понять. Мы коммерческая структура… мы платим налог на прибыль. Деньги, которые нам ежегодно выделяло государство, мы отдавали на прибыль, потому что налоговая нас также проверяла… Выходит теперь, нам говорит казначейство, что мы неправильно платили налоги».

Он предположил, что, кроме тендера, из-за которого телеканал пока не получил деньги, есть еще «глубинные вещи», а решение принималось не в государственном казначействе. Также Ислямов отметил, что ATR не собирается судиться за государственное финансирование.

Напомним, 10 февраля 2020 года крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировании финансирования из государственного бюджета и угрозе закрытия. По информации канала, часть средств поступила на счет ATR, но позже их заблокировало казначейство. В связи с блокированием финансирования телеканал запустил марафон #SaveATR с эфирами без ведущих и гостей.

На следующий день, 11 февраля, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что его ведомство находится в поиске решения ситуации с телеканалом ATR.

Фото: cкриншот YouTube

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