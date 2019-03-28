Viasat провела внутрішнє розслідування щодо трансляції заборонених каналів

Нагадаємо, сьогодні «Телекритика» повідомила, що у соцмережах з'явилась інформація про те, що в пакетних пропозиціях провайдера начебто присутні телеканали країни-агресора. Компанія у відповідь оприлюднила заяву, пояснила технічний бік питання та провела внутрішнє розслідування, результати якого публікуємо:

«Компанія Viasat у відповідь на оновлену інформацію щодо трансляції в одного з абонентів ряду телеканалів країни-агресора, які були начебто встановлені за рекомендацією працівника компанії, оперативно провела внутрішнє службове розслідування, результати якого доповідає.

Спеціаліст, який допоміг налаштувати російські канали, не є співробітником компанії Viasat, а є майстром по налаштуванню супутникового телебачення компанії-підрядника, який також підключає до інших платформ і, вочевидь, може пропонувати їхнім абонентам також встановлювати заборонені телеканали. Ми обурені тим, що в Україні ще є люди, які працюють на користь агресора, що свідчить, скоріш, про брак просвітницької роботи з боку держави. Відсьогодні Viasat припиняє будь-яку співпрацю з цим підрядником. З рештою підрядників і майстрів-налаштувальників буде проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу.

Ми вдячні за пильність окремих громадян і їхню сильну державницьку позицію, яка допомогла сьогодні розкрити цю схему. Однак в нас викликає здивування, що ця інформація з’явилася та набула такого розголосу саме зараз, за три дні до виборів, попри те, що канали були налаштовані в абонента ще у лютому 2019 року. Ця інформація активно шириться саме після того, як президент Петро Порошенко на зустрічі із окремими блогерами заявив, що «з 1+1 намірений розібратись дєрзко, до парламентських виборів контент там сильно зміниться, от побачите». Тому недивно, що такий інформаційний привід одразу підхопив і надав йому широкого розголосу член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський, який представляє у цьому органі президентську четвірку.

Ще раз підкреслюємо, що Viasat є національною платформою для легального перегляду телебачення через супутниковий зв'язок, яка забезпечує вітчизняного глядача доступом до якісного телевізійного різножанрового продукту та активно бореться із «піратством» у рамках ініціативи «Чисте небо». У тарифних пакетах, які пропонує платформа Viasat, є кращі українські та міжнародні телеканали, але серед їх переліку немає російських телеканалів. Viasat підтримує та виконує рішення Нацради з питань телерадіомовлення щодо заборони трансляції в Україні російських телеканалів, розуміючи, що цей крок є необхідним для інформаційного захисту громадян країни.

На жаль, нині все ще існують способи обходу законодавства та нелегального підключення заборонених російських телеканалів, незалежно від тарифних пропозицій провайдерів. Зокрема, сет-топ бокси, які використовують споживачі для перегляду телеканалів, мають змогу трансляції контенту у двох діапазонах, один із яких дозволяє вручну, самостійно та незалежно від провайдера, налаштовувати заборонені канали. Оскільки наразі сигнал російських телеканалів не закодований та сягає території України, споживацькі тюнери старого зразка мають можливість приймати його.

Наявність такої ситуації дає нам підстави наголосити на тому, що держава має не шукати приводи для звинувачень і перевірок, а подбати про наближення строків кодування супутникового сигналу, які необхідні як для розвитку телевізійного виробництва та боротьби з піратством, так і для контролю та перешкоджанню проникненню забороненого пропагандистського контенту до українського глядача. Забезпечити це технічно стане можливо завдяки новим безкартковим сеттопбоксам для прийому закодованого супутникового сигналу, які матимуть вбудовану функцію віддаленого блокування перегляду забороненого контенту.

Технічні деталі надаємо:

Сет-топ бокси (або тюнери, ресивери), які використовують споживачі для перегляду телеканалів, мають змогу трансляції контенту у двох діапазонах.

Перший – це так званий операторський діапазон, у якому присутній самостійно сформований провайдером перелік телеканалів на основі домовленості із правовласниками, із якими провайдер має діючі договори, та у відповідності до ліцензійних вимог Нацради. Цей діапазон включає канали із 1-го у списку та закінчується 599-м каналом (для ресиверів із можливістю трансляції у SD-форматі), або 999-м (для ресиверів із можливістю трансляції у HD-форматі). Супутникова платфома Viasat у жодному із пакетів, у тому числі, операторських, не надає доступу до заборонених російських телекаканалів. Ознайомитись із повним списком каналів Ви можете на сайті www.viasat.ua.

Другий діапазон трансляції призначений виключно для кінцевих користувачів ‒ перелік телеканалів у ньому формує глядач самостійною та незалежно від провайдера за допомогою сканування діапазону та збереження каналу в пам'яті тюнера. Оскільки наразі сигнал російських телеканалів не закодований та сягає території України, споживацькі тюнери старого зразка мають можливість приймати його у відкритому доступі на супутнику Hot Bird. Саме цей діапазон трансляції і має місце у ситуації, яка набула резонансу в соцмережах. Опубліковані фото демонструють налаштування прийому російських каналів у SD-тюнерах, у яких для користувача діапазон починається лише з 600-го каналу».