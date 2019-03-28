Viasat опубликовал заявление о ложной информации, распространенной в соцсетях

«Информация, которую в своей заметке на facebook опубликовал пользователь Gosha Tykhyi, не соответствует действительности и является откровенной клеветой. Такие действия можем расценивать как намеренный подрыв репутации Viasat и введение читателей в заблуждение, распространяя “зраду” в социальных медиа, не разобравшись в технической стороне вопроса

«Информация, которую в своей заметке на facebook опубликовал пользователь Gosha Tykhyi, не соответствует действительности и является откровенной клеветой. Такие действия можем расценивать как намеренный подрыв репутации Viasat и введение читателей в заблуждение, распространяя “зраду” в социальных медиа, не разобравшись в технической стороне вопроса

«Информация, которую в своей заметке на facebook опубликовал пользователь Gosha Tykhyi, не соответствует действительности и является откровенной клеветой. Такие действия можем расценивать как намеренный подрыв репутации Viasat и введение читателей в заблуждение, распространяя “зраду” в социальных медиа, не разобравшись в технической стороне вопроса .

Viasat является национальной платформой для легального просмотра телевидения через спутниковую связь, которая обеспечивает отечественного зрителя доступом к качественному телевизионному разножанровому продукту. В тарифных пакетах, которые предлагает платформа Viasat, есть лучшие украинские и международные телеканалы, однако в их перечне нет российских телеканалов.

Viasat поддерживает и выполняет постановление Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о запрете трансляции в Украине российских телеканалов, понимая, что этот шаг необходим для информационной защиты граждан страны. Однако, к сожалению, на сегодняшний день все еще существуют способы обхода законодательства и нелегального подключения запрещенных российских телеканалов, независимо от тарифных предложений провайдеров. В частности, сет-топ-боксы (или тюнеры, ресиверы), которые используют потребители для просмотра телеканалов, могут транслировать контент в двух диапазонах.

Первый – это так называемый операторский диапазон, в котором присутствует самостоятельно сформированный провайдером перечень телеканалов на основе договоренностей с правообладателями, с которыми провайдер имеет действующие договоры, и в соответствии с лицензионными требованиями Нацсовета. Этот диапазон включает каналы с 1-го в списке и заканчивается 599-м каналом (для ресиверов с возможностью трансляции в SD-формате), или 999-м (для ресиверов с возможностью трансляции в HD-формате). Спутниковая платформа Viasat ни в одном из пакетов, в том числе, операторских, не предоставляет доступа к запрещенным российским телеканалам. Ознакомиться с полным перечнем каналов вы можете на сайте www.viasat.ua.

Второй диапазон трансляции предназначен исключительно для конечных пользователей – перечень телеканалов в нем формирует зритель самостоятельно и независимо от провайдера, с помощью сканирования диапазона и сохранения канала в памяти тюнера. Поскольку на данный момент сигнал российских телеканалов не закодирован и достигает территории Украины, потребительские тюнеры старого образца имеют возможность принимать его.