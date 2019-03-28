Viasat опубликовал заявление о ложной информации, распространенной в соцсетях

Viasat является национальной платформой для легального просмотра телевидения через спутниковую связь, которая обеспечивает отечественного зрителя доступом к качественному телевизионному разножанровому продукту. В тарифных пакетах, которые предлагает платформа Viasat, есть лучшие украинские и международные телеканалы, однако в их перечне нет российских телеканалов.
Viasat поддерживает и выполняет постановление Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о запрете трансляции в Украине российских телеканалов, понимая, что этот шаг необходим для информационной защиты граждан страны. Однако, к сожалению, на сегодняшний день все еще существуют способы обхода законодательства и нелегального подключения запрещенных российских телеканалов, независимо от тарифных предложений провайдеров. В частности, сет-топ-боксы (или тюнеры, ресиверы), которые используют потребители для просмотра телеканалов, могут транслировать контент в двух диапазонах.
Первый – это так называемый операторский диапазон, в котором присутствует самостоятельно сформированный провайдером перечень телеканалов на основе договоренностей с правообладателями, с которыми провайдер имеет действующие договоры, и в соответствии с лицензионными требованиями Нацсовета. Этот диапазон включает каналы с 1-го в списке и заканчивается 599-м каналом (для ресиверов с возможностью трансляции в SD-формате), или 999-м (для ресиверов с возможностью трансляции в HD-формате). Спутниковая платформа Viasat ни в одном из пакетов, в том числе, операторских, не предоставляет доступа к запрещенным российским телеканалам. Ознакомиться с полным перечнем каналов вы можете на сайте www.viasat.ua.
Второй диапазон трансляции предназначен исключительно для конечных пользователей – перечень телеканалов в нем формирует зритель самостоятельно и независимо от провайдера, с помощью сканирования диапазона и сохранения канала в памяти тюнера. Поскольку на данный момент сигнал российских телеканалов не закодирован и достигает территории Украины, потребительские тюнеры старого образца имеют возможность принимать его.
Опубликованные фото демонстрируют самостоятельные и сознательные настройки приема российских каналов в SD-тюнерах, в которых для пользователя диапазон начинается только с 600-го канала
Саме цей діапазон трансляції і має місце у ситуації, яка набула фіктивного резонансу в соцмережах. Опубліковані фото демонструють самостійне та свідоме налаштування прийому російських каналів у SD-тюнерах, у яких для користувача діапазон починається лише з 600-го каналу. Все це свідчить про свідомий пошук та підключення заборонених російських телеканалів, які мовлять у відкритому доступі на супутнику Hot Bird. Ми припускаємо, що споживач навмисно додав та зберіг ці канали до списку каналів операторського ресивера з метою розповсюдити неправдиву інформацію про пакетні пропозиції Viasat та таким чином дискредитувати діяльність компанії.
Наявність такої ситуації дає нам підстави вкотре наголосити, що наближення кодування супутникового сигналу необхідне як для розвитку телевізійного виробництва та боротьби з піратством, так і для контролю та перешкоджанню проникненню забороненого пропагандистського контенту до українського глядача. Забезпечити це технічно стане можливо завдяки новим безкартковим сеттопбоксам для прийому закодованого супутникового сигналу, які матимуть вбудовану функцію віддаленого блокування перегляду забороненого контенту».