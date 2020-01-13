«Вечер с Яниной Соколовой» будет выходить на канале «Украина 24»

«Вчера (12 января 2020 года – ред.) подписала договор на право трансляции. Имеем нового телевизионного партнера проекта «Вечер с Яниной Соколовой». В прошлом году мы выходили на телеканале ATR. Кроме наших интернет-ресурсов, в этом году проект антипропаганды российским фейкам можно увидеть и на канале «Украина 24», – написала Янина Соколова в соцсети.

С 16 января в эфире информационного телеканала «Украина 24» «Медиа Группы Украина» Рината Ахметова появится программа «Вечер с Яниной Соколовой» , которая с октября 2018 года выходит на платформе YouTube . Телеканал «Украина 24» стал телепартнером проекта, который продолжает выходить на собственном YouTube-канале. Об этом сообщает автор и ведущая программы Янина Соколова на своей странице в Facebook, а также сайт «Сегодня» .

«Вечер с Яниной Соколовой» – это политико-сатирическая программа, в которой развенчиваются мифы российских пропагандистов. В формате колоритного стендапа журналитка подробно объясняет зрителям, как и почему их обманывают.

«Наша команда создает крупнейший интернет-проект антипропаганды. И мы рады, что отныне «Вечер с Яниной Соколовой» будет иметь телевизионного партнера. Мы согласились на предложение менеджмента «Украина 24» размещать «Вечер» в эфире нового информационного телеканала. Думаю, и мы, и «Украина 24″ от этого только выиграем. А главное – выиграют зрители, которым нужна правдивая, не искаженная информация», – прокомментировала сотрудничество с каналом «Украина 24» Янина Соколова.

«Программа Янины – яркая, острая, уверен, ни один зритель не остается равнодушным. Премьерные показы на общенациональном телеканале, безусловно, расширят аудиторию проекта. Телеканал «Украина 24» задуман как информационная платформа, на которой будет собран весь спектр взглядов на происходящее в стране. И мы эту идею последовательно реализовываем. Впереди еще много интересных анонсов от «Украина 24», – прокомменитровал сотрудничество директор дирекции информационного вещания «Медиа Группы Украина» Юрий Сугак.

Напомним, Янина Соколова стала лучшим блогером в конкурсе «ТОП-100 блогеров» от ICTV.

Информационный телеканал «Украина 24» «Медиа Группы Украина» Рината Ахметова начал вещание 16 декабря.

Фото: Александра Йорк

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