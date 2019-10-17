Лучшими блогерами стали Янина Соколова и Ульяна Супрун

Телеканал ICTV опубликовал результаты своего конкурса «ТОП-блогеры». В проекте выбирали самого влиятельного лидера мнений по мнению украинцев и «Народного Блогера». Победителями рейтинга 2019 года стали сразу два интернет-автора — Ульяна Супрун и Янина Соколова. Лучшим блогером в категории «Народный выбор» стал Дед Олесь. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Наибольшее количество голосов на сайте собрала Янина Соколова, набрав 13 432 балла. Янина – журналистка, актриса, автор и ведущая проекта «Вечер с Яниной», основательница проекта «Я, Нина», направленный на поддержку онкобольных людей.

Второе место, набрав 9 942 балла, занял YouTube, Twitter и Telegram-блогер Андрей Луганский, который ведет свою борьбу в информационной войне с Россией.

Замыкает тройку интернет-голосования бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая набрала 6 407 баллов.

Кроме традиционного интернет-голосования, в этом году 50% вклада в определение лучшего блогера давала комиссия. В ее состав входили победители прошлого года и эксперты в сфере медиа и диджитал.

По итогам закрытого голосования экспертного жюри лидером стала Ульяна Супрун, набрав 656 из 700 возможных баллов, сообщает канал.

Второе место эксперты отдали Роману Шрайк, который набрал 617 баллов. Он ведет свою страницу в Facebook и четыре Telegram-канала. В своих аккаунтах Шрайк обсуждает разные темы – от политики и инсайдов из власти до отзывов о сериалах или смешных мемов и фотожаб.

Победительница интернет-голосования Янина Соколова у экспертов оказалась на третьем месте, получив 600 баллов.

Таким образом, по сумме баллов лучшими блогерами 2019 стали Янина Соколова и Ульяна Супрун, разделив победу на двоих.

«Для нас важно, чтобы влияние блогера на аудиторию могли оценить не только интернет-пользователи, но и профессиональное жюри. Двое авторов набрали одинаковое количество голосов, и вдвойне приятно, что это женщины – Ульяна и Янина, ведь это первые женщины-победительницы в нашем рейтинге. Их влияние, несомненно, неоценимое в этом году» – комментирует Ольга Тищук, руководитель интернет-департамента СЛМ Новини.

В отличие от категории ТОП-100, где 50% голосов составляло экспертное мнение, в категории «Народный выбор» победителя определяли только пользователи сайта Факты ICTV.

Наибольшее количество голосов в категории «Народный выбор» получил Александр Мигун (дед Олесь) – 3 935 голосов. YouTube-блогер записывает разговоры с россиянами в чат-рулетке, а также высказывает свои мысли относительно политики. На YouTube-канал блогера подписано более 16 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в сентябре cайт «Факты ICTV» объявил начало голосования за топ-100 блогеров Украины. 6 октября закончилось голосование среди посетителей сайта телеканала. Наибольшее количество голосов набрала Янина Соколова, ведущая программы «Вечер с Яниной».

Первый рейтинг украинских блогеров «Факты ICTV» составляли в 2015-м, в этом году проект отмечает 5-летний юбилей.

Фото: ICTV