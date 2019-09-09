Стартовало голосование за лучшего блогера Украины

Сайт Факты ICTV объявил начало голосования за топ-100 блогеров Украины. Помимо рейтинга топ-100 лидеров мнений, украинцы смогут выбрать «Народного блогера».

Голосование на сайте bloggers-fakty.ictv.ua продлится до 6 октября. У посетителей ресурса будет возможность один раз отдать свой голос. Для этого нужно авторизоваться на сайте.

По словам директора департамента интернет-проектов ICTV Ольги Тыщук, это голосование будет отличаться от прошлогоднего. «В этом году, кроме традиционного интернет-голосования, лучшего автора будет выбирать экспертное жюри, в состав которого войдут победители прошлого года и эксперты в сфере медиа и диджитал. Комиссия определяет своих победителей и дает 50% вклада в рейтинг вместе с посетителями сайта Факты ICTV. Поэтому победители прошлого года не смогут участвовать в новом рейтинге».

В категории «Народный выбор» участники смогут не только проголосовать за предложенных кандидатов, но и предложить своего блогера. Но претенденты должны соответствовать требованиям: иметь не менее 1000 подписчиков и самостоятельно вести свои соцсети.

Голосование доступно только на территории Украины.

Впервые Факты ICTV составили рейтинг украинских блогеров в 2015-м. В этом году проект отмечает первый юбилей.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что Кондратюк и Сейтаблаев снимут экшен для ICTV.

Фото: ICTV