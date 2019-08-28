Кондратюк и Сейтаблаев снимут экшн для ICTV

Проект реализуется при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Режиссером стал Ахтем Сейтаблаев, оператором-постановщиком — Алексей Ламах. Продюсеры — Иванна Дядюра и Игорь Кондратюк. О проекте последний написал у себя на странице в Facebook.

В комментирии «Телекритике» Игорь Кондратюк сообщил, что это будет восьмисерийный экшн-боевик, рассказывающий историю добровольца: «Главный герой пошел добровольцем в АТО, там 3 года отслужил. Он приезжает в Киев, возвращается в мирную жизнь, но война его не отпускает, потому что здесь он встречает «сепаров», причастных к убийству его разведовательного отряда от обстрела. В первые дни в Киеве он видит человека, которого видел в бинокль на вражеских позициях. Дальше главный герой с помощью своих боевых друзей, СБУ вычисляет все это «кубло». И в результате они предотвращают террористический акт на параде в честь Дня защитника Украины 14 октября».

По словам продюсера, сценарий предоставил телеканал ICTV, его авторы — Анатолий Карлюга и Юлия Чернявская. Команда проекта подала заявку на грант в Украинский культурный фонд (который впервый проводил питчинг и предоставлял деньги) и выиграла, получив 15 млн грн на производство.

По условиям гранта, съемки будут продолжаться до конца октября. Они проходят в столице. «Мы не прячемся, — говорит Игорь Кондратюк, — это абсолютно украинский брендинг. Мы не будем, как делают многие сериалы, менять номера из украинских на зарубежные в надежде продать куда-то дальше. Первый съемочный день состоялся на Олимпийском. У него абсолютно уникальный внутренний вид, такого другого стадиона в мире не существует. Вчера была вторая сцена, прогулка двух героев на яхте. И мы также снимали с видом на Подол, на холмы. У нас абсолютно 100-процентный брендинг Киева. Также будет часть АТО, как флешбэк воспоминаний героя о событиях, которые там происходили».

Премьера сериала «Доброволец» запланирована на телеканале ICTV на март.

Напомним, что «Телекритика» писала о телесериальных новинках сентября.

Фото: пресс-служба СТБ