11 новых сериалов сентября: хип-хоп, хирурги и хоррор

В сентябре нас ждут криминальные саги всех мастей (от лица мафиози, полицейских и жертв), а также очередное явление Стивена Кинга и щепотка эзотерики.

4 сентября

«Wu-Tang: Американская сага» (Wu-Tang: An American Saga)

Hulu

В ролях: Тамиз Резви, Калеб Кастилль, Энтони Чисхолм, Дэйв Ист, Золи Григгс

Пока основатель Run D.M.C. Джозеф Симмонс продолжает сниматься в сомнительных реалити и ситкомах, отец группы Wu-Tang Clan, рэппер RZA, создал десятисерийный трибьют хип-хоп сцене 90-х – и себе любимому. «Американская сага» будет посвящена зарождению «Клана» на фоне печально известной эпидемии крэка в США. Алекс Тсе, работавший над полнометражными «Хранителями», поможет претворить реальные события в драматический сценарий, а участники Wu-Tang Clan в лице Ghostface Killah, Inspectah Deck, Masta Killa и GZA выступят консультирующими продюсерами.

13 сентября

«Невероятное» (Unbelievable)

Netflix

В ролях: Тони Коллетт, Мерритт Уивер, Кейтлин Девер, Даниэлль Макдональд

Сюзанна Грант, написавшая сценарий «Эрин Брокович», создает для стримингового сервиса драму о девушке, которая (якобы) солгала о том, что подверглась сексуальному насилию. Сюжет основан на реальной истории жительницы Сиэтла, которая обратилась в полицию после изнасилования, но позже под давлением сомневающейся общественности взяла свои слова обратно, заявив, что хотела лишь привлечь внимание. Позже двое детективов (их играют Тони Коллетт, чья карьера пошла вверх после «Наследственного», и звезда «Забытых богом» Мерритт Уивер) столкнулись с серией преступлений, которые напомнили им о том «вымышленном» случае. У новинки сильный продюсерский состав – кроме писателя-лауреата Пулитцеровской премии Майкла Шейбона, туда вошла одна из самых узнаваемых журналисток на американском ТВ, Кэти Курик.

«Темпл» (Temple)

Sky One

В ролях: Марк Стронг, Карис Ван Хаутен, Дэниел Мейс, Крейг Паркинсон, Вунми Мосаку

Мерлин и Мелисандра вместе руководят подпольной хирургической клиникой в лондонском подземелье. Что это – какое-то новое британское фэнтези? На самом деле, звезда Kingsman (Стронг) и «Игры престолов» (Ван Хаутен) снялись в новом проекте ирландского постановщика Марка О’Роу, который хвастается, что пишет особо мрачные пьесы и сценарии, потому что в детстве смотрел много кровавых фильмов – если помните «Щедрость Перье», то это его рук дело. История о беглых преступниках, прибегающих лечиться в заведение, у которого на пару звезд меньше, чем у «Отеля “Артемида”», даст О’Роу массу возможностей проявить свою любовь к экранной кровище.

20 сентября

«Преступник» (Criminal)

Netflix

В ролях: Дэвид Теннант, Кэтрин Келли, Ли Инглби, Николас Пиннок, Марк Стэнли

4 страны (Великобритания, Франция, Испания, Германия), 4 языка, 12 разных историй – все это уместится в новый головоломный проект стримингового сервиса. При всей своей масштабности, он камерный: действие будет разворачиваться в укромных кабинетах следователей. Подробности сюжетов держатся в тайне, а Netflix ограничивается намеками на «мощный моральный конфликт между каждым из полицейским и подозреваемых». Впрочем, если вы фанат звезды «Доктора Кто» Дэвида Теннанта, отсутствие синопсиса для вас явно не будет помехой. Из-за пересечения в актерских составах и внешнего вида шоу его заранее сравнивают с сериалом «По долгу службы», но это ему скорее в плюс.

23 сентября

«Блудный сын» (Prodigal Son)

Fox

В ролях: Том Пэйн, Майкл Шин, Беллами Янг, Лу Даймонд Филлипс

Отец и сын с одинаково безумным взглядом: один – серийный убийца по кличке Хирург (Майкл Шин из «Благих знамений»), второй – криминалист-профайлер (Том Пэйн из «Ходячих мертвецов»). Крис Федак, создавший прошлогодний процедурал «Хитрость», организует еще одну игру в кошки-мышки. Продюсеры обещают черную детективную комедию с оттенком «Доктора Хауса» и фрейдистским подтекстом. «Блудный сын» как раз сгодится, чтобы подогреть аппетит перед выходом другой истории о человеке, преодолевающем мрачное наследие своего папаши – «Доктор Сон».

24 сентября

«Явление» (Emergence)

ABC

В ролях: Эллисон Толман, Алекса Скай Суинтон, Клэнси Браун, Дональд Фэйсон, Овайн Йомэн

Еще один криминальный триллер – но на этот раз с нотками мистики. ABC подхватила сериал, изначально разрабатывавшийся для NBC, и в обойме последнего, прямо говоря, он смотрелся бы органичнее. Дело в том, что именно NBC перехватил эстафету сериалов-бедных родственников «Лоста» (см. «Манифест»), с пропадающими в никуда самолетами и возникающими из ниоткуда людьми. В «Явлении» речь пойдет о девочке-найденыше, которая попадает под опеку полицейской (Эллисон Толман из «Касл-рока»). Вокруг загадочного ребенка мигают светофоры, летают скрепки и барахлят антенны – в общем, в довесок к прочему это еще и «Тьма» на минималках. Комментарии к трейлеру прекрасно отражают настрой зрителей – самый популярный гласит: «Трудно эмоционально вкладываться в шоу, которое отменят после 13 серий».

25 сентября

«Стамптаун» (Stumptown)

ABC

В ролях: Коби Смолдерс, Джейк Джонсон, Танту Кардинал, Адриан Мартинез

Видимо, почувствовав упадочные настроения зрителей, ABC заказал и более бодрый проект – экранизацию комикса «Стамптаун» от многолетнего автора DC Грега Рака. Протагонистка этой нуарной истории – Декс Париос, ранее служившая в морской пехоте, а теперь промышляющая частным сыском в Портленде, штат Орегон (местные называют его Стамптауном от stump – пенек: со времен первых поселений деревьев там не прибавилось). Помимо суровых пейзажей, зрителя ждут: суровая кинематография (gritty, как любит писать Netflix), суровые будни (наша героиня не только детектив, но и должница-игроманка), суровые испытания (ей предстоит найти внучку хозяина казино, которому Декс должна денег) и, чтобы разбавить эту суровость – любовные похождения (Декс – бисексуалка). В числе продюсеров – режиссер «Зомбилэнда» Рубен Флейшер.

26 сентября

«Калейдоскоп ужасов» (Creepshow)

Shudder

В ролях: Брюс Дэвисон, Логан Аллен, Дэвид Аркетт, Мэдисон Бэйли, Тобин Белл

У комедийной хоррор-антологии Стивена Кинга и Джорджа Ромеро «Калейдоскоп ужасов» (1982) появится одноименный многосерийный отпрыск на платформе Shudder (если вы впервые о ней слышите – добро пожаловать в наш гид по нишевым стриминговым сервисам). Среди сюжетов будут как экранизации известных рассказов (в том числе от Кинга и его сына Джо Хилла), так и серии по оригинальным сценариям. Пока заявлено шесть эпизодов, по два ужастика в каждом.

«Зло» (Evil)

CBS

В ролях: Катя Херберс, Майк Колтер, Майкл Эмерсон, Бруклин Шак, Аасиф Мандви

Создатели «Хорошей жены» Мишель и Роберт Кинг возвращаются к жанру полицейской драмы, но с твистом: героям придется расследовать… чудеса. Протагонистка «Зла» — криминальный психолог, которая вместе со священником и плотником (мы не опечатались) вникает в истории демонической одержимости и прочих феноменов, которые признает церковь, но не признает суд. Трейлер сериала выглядит на редкость сдержанно для шоу, которое намекает, что истина где-то рядом, но чета Кинг подчеркивает, что «зло» в заголовке может быть и злом с маленькой буквы, явлением скорее из области психологии, чем религии.

27 сентября

«Политик» (The Politician)

Netflix

В ролях: Гвинет Пэлтроу, Бен Платт, Джессика Лэнг, Зои Дойч, Люси Бойнтон

Новый сериал от создателя «Позы» и «Американской истории ужасов» Райана Мерфи посвящен богатенькому и амбициозному Пэйтону Хобарту (Платт), который с семи лет мечтал стать президентом США. Каждая серия «Политика» будет посвящена очередным выборам, начиная с выборов в школьный совет, в которых участвует этот неутомимый юноша. Напомним, что в прошлом году Мерфи заключил сделку с Netflix, по условиям которой он получит $300 млн за 5 лет работы, так что это лишь начало его трудоголизма. Стоит взглянуть на список TBA-проектов продюсера, как становится очевидно, что его любимые актеры, включая Пэлтроу и Лэнг, без работы не останутся. (Если Саре Полсон не нашлось места в «Политике», то лишь потому, что она занята ролью медсестры Рэтчед в сериале по роману «Полет над гнездом кукушки» все того же Мерфи.)

29 сентября

«Крестный отец Гарлема» (Godfather of Harlem)

Epix

В ролях: Форест Уитакер, Винсент д’Онофрио, Антуанетт Кроу-Легаси, Пол Сорвино, Люси Фрай

Похоже, у сериальной мафии новый босс: шоураннерами «Крестного отца Гарлема» выступят сами создатели «Нарко» Пол Экштейн и Крис Бранкато. В центре сюжета – история криминального босса Эллсуорта «Бампи» Джонсона (Уитакер), который выходит из тюрьмы и обнаруживает, что его район контролирует итальянская мафия – печально известный клан Дженовезе. Для того, чтобы вернуть контроль над территорией, ему приходится вступить в союз с радикальным борцом за права чернокожего населения – Малкольмом Иксом. Несмотря на то, что Джонсон, как и Малкольм Икс, часто упоминается в массовой культуре (например, без него не обошелся фильм «Американский гангстер» и сериал «Прослушка»), персонального шоу у знаменитого бандита 60-х еще не было.

Фото обложки: Hulu