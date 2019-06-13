▶🔥 Вышел первый трейлер продолжения «Сияния»

Сюжет развернется вокруг 40-летнего Дэнни Торранса, которого не отпускают прошлые ужасы отеля «Оверлук». Он живет в пригороде Нью-Йорка и работает ординатором в местном хосписе, помогая больным приготовиться к смерти. В работе Дэнни использует свое «сияние», которое со временем только усилилось, и однажды встречает девочку, чьи способности очень напоминают его собственные.

Приятно увидеть в трейлере много отсылок к «Сиянию» Стэнли Кубрика, прямым продолжением которого и будет «Доктор Сон». За режиссуру нового проекта отвечает Майк Флэнаган, на счету которого фильмы ужасов «Окулус», «Уиджи: происхождение зла», «Сомния» и довольно удачный хоррор-сериал для Netflix «Призраки дома на холме».

В главной роли Юэн Макгрегор, которого не нужно представлять. Дика Холлорана, «наставника» Дэнни, сыграет Карл Ламбли из сериала CBS «Кегни и Лейси». Кроме них в актерском составе Ребекка Фергюсон, Кайли Карран, Брюс Гринвуд, Джейкоб Трамбле и др.

Премьера фильма запланирована на 30 октября 2019 года.

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Фото: Warner Bros. Pictures