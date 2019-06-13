Доктор Сон
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▶🔥 Вышел первый трейлер продолжения «Сияния»

от Telekritika
От Telekritika 38
Главная Кино ▶🔥 Вышел первый трейлер продолжения «Сияния»

Экранизация романа «Доктор Сон» Стивена Кинга получила первый трейлер. Ее главным героем станет повзрослевший Дэнни Торранс из «Сияния», которого сыграет Юэн Макгрегор.

Сюжет развернется вокруг 40-летнего Дэнни Торранса, которого не отпускают прошлые ужасы отеля «Оверлук». Он живет в пригороде Нью-Йорка и работает ординатором в местном хосписе, помогая больным приготовиться к смерти. В работе Дэнни использует свое «сияние», которое со временем только усилилось, и однажды встречает девочку, чьи способности очень напоминают его собственные.

Приятно увидеть в трейлере много отсылок к «Сиянию» Стэнли Кубрика, прямым продолжением которого и будет «Доктор Сон». За режиссуру нового проекта отвечает Майк Флэнаган, на счету которого фильмы ужасов «Окулус», «Уиджи: происхождение зла», «Сомния» и довольно удачный хоррор-сериал для Netflix «Призраки дома на холме».

В главной роли Юэн Макгрегор, которого не нужно представлять. Дика Холлорана, «наставника» Дэнни, сыграет Карл Ламбли из сериала CBS «Кегни и Лейси». Кроме них в актерском составе Ребекка Фергюсон, Кайли Карран, Брюс Гринвуд, Джейкоб Трамбле и др.

Премьера фильма запланирована на 30 октября 2019 года.

Также сегодня появился трейлер документального фильма об украинцах в Голливуде.

Фото: Warner Bros. Pictures

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