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Янина Соколова стала топ-блогером по версии ICTV

от Telekritika
От Telekritika 648
Главная Новости Янина Соколова стала топ-блогером по версии ICTV

Лучшего блогера выбирали экспертное жюри и посетители сайта «Факты ICTV».

6 октября закончилось голосование «Топ-100 блогеров Украины», которое проводил телеканал ICTV у себя на сайте. В конкурсе победила Янина Соколова, ведущая программ «Кино» и «Рандеву» на «5 канале». Об этом сообщается на официальном сайте ICTV.

Журналистка и ведущая Янина Соколова получила 13 432 голоса читателей и заняла первое место с большим отрывом от своих коллег. В топ-5 также вошли: Андрей Луганский с 9942 голосами, Ульяна Супрун с 6407, Алексей Голобуцкий набрал 5919 голосов и Сергей Иванович – 5852. Народный выбор пал на блогера, известного под именем «Дід Олесь».

Как сообщалось ранее, лучшего блогера выбирали экспертное жюри, в состав которого вошли победители прошлого года, и эксперты в сфере медиа и диджитал. Комиссия определила своих победителей и предоставила 50% вклада в рейтинг вместе с посетителями сайта «Факты ICTV».

Первый рейтинг украинских блогеров «Факты ICTV» составляли в 2015-м, в этом году проект отмечает 5-летний юбилей.

Фото: Александра Йорк

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