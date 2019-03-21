🙍🏼Вашу Лесю и тут, и там показывают: «Новый» объявил о съемках «Кто против блондинок 2»

С началом года у «Нового канала» наблюдается некий закат телесмотрения. Новые сезоны проектов, запущенные каналом для весеннего сезона, такие как «Ревизор: магазины», «Тайный агент», «Аферисты в сетях», пока не поднимаются выше средних показателей по каналу. Даже экспериментальный «Подиум» зрителей за месяц ничем особо не привлек. Помимо жанрового кризиса, на «Новом» наблюдается важные кадровые изменения, которые пока неясно как скажутся на работе канала. Несмотря на это, «Новый канал» все же решился на продолжение проекта «Кто против блондинок?», который в прошлом году вернулся на экраны спустя годы. Судя по заявлениям пресс-службы, ничего по сути во втором сезоне проекта меняться не будет.

Пока что главной новинкой проекта стало изменение имиджа его главной ведущей Леси Никитюк. «Теперь ее образы стали откровеннее, а волосы длиннее», – интригуют в пресс-службе.

Андре Тан стал первым смельчаком, который пришел обыграть 43 светлые головы. Второй день начался с Влада Ямы. Также известно, что участниками нового сезона проекта «Кто против блондинок?» станут Иракли Макацария, Александр Скичко, Андрей Шабанов, Сергей Бабкин и другие знаменитые мужчины Украины.

Ведущая шоу рассказывает:

Если мужчина «нарвался» на блонд-бомбу - это значит, что она сделает ему предложение, от которого тот не сможет отказаться. Например, среди наших участников есть чемпионка мира по экстриму, которая готова более пяти минут пролежать в ванной, наполненной льдом, и посоревноваться в этом с одним из героев. Еще одна блондинка – учитель труда. И она намерена на скорость забить как можно больше гвоздей, обыграв знаменитого мужчину. Наши блондинки не боятся совсем ничего!

Съемки проекта стартовали 19 марта и будут длиться две недели. Так что, вероятно, уже вскоре мы увидим новый сезон «Кто против блондинок?» на «Новом канале». Слот проекта пока неизвестен.