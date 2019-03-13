📈👁Телерейтинги: кому – тюльпаны, а кому – «Холостяк»

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория с 4 по 10 марта.

Сериалы

Этого ждали все и, кажется, что прошла целая вечность, пока настало 4 марта, и в эфир «1+1» вышла «Школа». Новые герои, старые, и все они готовятся к выпускному – примечательно, что вторая часть второго сезона по показателям с первых серий задала жару первой части.

Первая серия продолжения «Школы» (4 марта, 20:40) собрала 12,7% по аудитории 18-54, вторая (21:40) – 14,6% по той же аудитории. Во вторник показатели были практически не ниже – 13% и 13,9% соответственно. Немного упала вовлеченность аудитории в четверг, когда в 20:40 доля молодежного сериала снизилась до 11,4% по аудитории 18-54, но, думаю, что судить по первой неделе рано, посмотрим, что в дальнейшем будет происходить в школьных историях.

На СТБ уже вторую неделю триумф у «Крепостной». Несмотря на то что первый сезон близится к концу, сериал пока умудряется не только не терять свою аудиторию, но и привлекать дополнительную – о чем свидетельствуют цифры. К примеру, по аудитории 18-54 сериал стандартно собирает до 14,5% доли – в первую неделю этот показатель не превышал и 12%. По 18-54 (50k) ситуация обстоит еще благополучней. Если в первую неделю премьеры «Крепостная» собирала в среднем 13–14,6%, то уже в прошлую показатели сериала возросли до 17,2% (четверг, 21:00).

У «Опера по вызову 4» без перемен. Показатели сериала по аудитории 18-54 стабильно не падают ниже 6% в слоте 20:30. На прошлой неделе турецким сериалам на «Плюсах» удалось немного поднять свои показатели. К примеру, если на позапрошлой неделе у «Великолепного века. Новой владычицы» было в среднем не больше 9% доли по аудитории 18-54, то уже на прошлой неделе (вторник, 14:40) показатели многосерийки возросли до 10,6%. То же самое произошло и с предпраймовым сериалом «Моя чужая жизнь» (17:10). На позапрошлой неделе самые высокие показатели сериала были 26 февраля – 10,6%, на этой во вторник, 5 марта, доля аудитории «Моей чужой жизни» достигла 11,2%, что является средними показателями для канала «1+1».

4 марта на телеканале «Украина» стартовал новый сериал «Солнечный ноябрь». Первая серия в 21:00 собрала показатели ниже среднего по каналу – 9,9% по аудитории 18-54. Прорваться сериалу удалось лишь в среду, когда доля проекта достигла 14% и обогнала по показателям два сериала, выходящих в это время, – «Школу» на «1+1» и «Крепостную» на СТБ. «Солнечный ноябрь» максимальные показатели получил в тот же день в 22:00 – 16,8% по аудитории 18-54.

Ток-шоу

СТБ

Самой громкой премьерой прошлой недели стал девятый сезон «Холостяка» на СТБ, который продюсеры разместили в сетке на 8 марта. Первая серия, вышедшая в 20:00, собрала 11,4% доли по аудитории 18-54 (50k). Для сравнения, такими же показателями довольствуется «вечный проект» СТБ «Следствие ведут экстрасенсы» – на позапрошлой неделе выпуск в понедельник собрал 11,1% по аудитории 18-54, на прошлой – 11,9%. Лучше первого выпуска зашел второй проекта «МастерШеф. Профессионалы» (суббота, 19:00) – 10% против 10,6% на прошлой неделе.

«Украина»

Второй премьерой среди развлекательных проектов стало утреннее мейк-овер шоу «Місія: краса 2» на телеканале «Украина». Примечательно, что, если первый сезон по итогам 2018 года стал одним из самых успешных новых проектов на телевидении, то второй пока собирает средние и выше средних показатели по каналу. Первая серия, которая стартовала 4 марта (10:30) собрала 16,5% доли по аудитории 18-54 (50k), самые высокие показатели у проекта были во вторник, 5 марта, – 19,4%, на следующем выпуске доля проекта резко упала до 14,2% и 7 марта, в четверг, снова выровнялась до средних показателей – 16,4% по той же аудитории.

Наконец-то можно оценить успех двух новых проектов «Украины» – политического ток-шоу «Главная тема. Выбор» (пятница, 21:00) и форматного проекта «Дивовижні люди» (суббота, 21:00). На прошлой неделе представители «Украины» не заявляли о перебоях в работе канала, поэтому показатели этих двух проектов за прошлую неделю можно считать истинными.

Так, пятничный выпуск политического ток-шоу, в котором Тимошенко, Вилкул и Мураев обсуждали возможность уменьшения коммунальных платежей, собрал достаточно средние показатели, если сравнивать проект с его главным конкурентом «Право на владу» («1+1»), – 6,6% по аудитории 18-54. Напомню, двумя неделями ранее, когда у канала были технические проблемы, проект собрал 4% по той же аудитории.

У «Дивовижних людях» ситуация с долей оказалась получше – 14,2% по 18-54 и 13% по 18-54 (50k). Напомню, на прошлой неделе по целевой аудитории (18-54, 50k) развлекательная программа набрала 11,6% с учетом технических неполадок.

«1+1»

«Голос країни», лучшая по рейтингам программа «Плюсов» вот уже восьмую неделю, стала понемногу сдавать. К примеру, последний выпуск слепых прослушиваний, который состоялся 3 марта принес каналу 18,3% по 18-54 (50k). Первые бои, состоявшиеся 10 марта, собрали только 17,5% по той же аудитории.

Достаточно успешно 8 марта на «1+1» прошел «Женский Квартал», который расположился в сетке с 11:10 до 17:10. Самые высокие показатели проекта были в дневном прайме в 15:10 – 12,7% по аудитории 18-54 (50k). Новые выпуски «Лиги смеха» (пятница, 20:30) немного сдали. К примеру, премьера сезона, состоявшаяся 1 марта, принесла каналу 16,9% доли по аудитории 18-54 (50k), а от праздничных выпусков –лишь 13,9%. «Игры приколов» (пятница, 20:40) опять стали терять. На позапрошлой неделе выпуск собрал 10,8%, на прошлой – 8,5%. В праздничные выходные «Вечернему кварталу» удалось немного подняться. Если на позапрошлой неделе проект «Плюсов» довольствовался рекордно низкими 7,7% доли по аудитории 18-54 (50k), то на прошлой доля «Квартала» поднялась до 10,8% в предпрайме (16:30) и до 12,9% в прайме (21:40). У «Рассмеши комика» без перемен – 6,8% на позапрошлой против 6,2% на прошлой неделе.

На прошлой неделе вовлеченность в политическое ток-шоу «Право на владу» снизилась по сравнению с позапрошлой неделей – 14,3% (18-54) против 10,7%. «Украинские сенсации» (суббота, 20:30) тоже немного потеряли на прошлой неделе. На позапрошлой выпуск на тему армии и языка в стране времен Петра Порошенко собрал 11,2% по аудитории 18-54, а вот на прошлой выпуск, также посвященный деятельности действующего президента, собрал лишь 9,4% доли.

«Гроші» (понедельник, 22:50) тоже просели на прошлой неделе. Пока динамика проекта выглядит так: 12,4% по аудитории 18-54 на позапрошлой неделе и 11,8% на прошлой. У «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:50) тоже случилась заметная потеря аудитории – 15,4% на позапрошлой неделе против 10,9% на прошлой.

Не оценили зрители и вторую часть проекта «"1+1" дома», которую канал подготовил в качестве спецпроекта к 8 Марта. Доля программы составила 5,9% по аудитории 18-54 (50k) и 6,2% по 18-54.

«Новый канал»

У «Нового» уже которую неделю наблюдается рейтинговый закат. Новые выпуски «Ревизор: магазины» (понедельник, 19:00), «Тайного агента» (понедельник, 21:00), «Аферистов в сетях» и даже нового спецпроекта Елены-Кристины Лебедь «Любовь в сетях» (вторник, 20:50) не набрали на прошлой неделе даже 7% доли по аудитории 18-54 (50k). При этом повторы «Хто зверху?» с Лесей Никитюк продолжают собирать феноменально высокие как для «Нового» показатели – от 9% доли. Откровенно не заходит проект «Любовь на выживание» (15:10) – выпуск в среду собрал 3,1% по аудитории 18-54 (50k). Не везет пока и «Подиуму» – доля проекта уже третью неделю в среднем не превышает 4,5%.

ICTV

У «Свободы слова» уже четвертую неделю доля выше 6% не поднимается. Позапрошлый выпуск от 25 февраля взял 5,9% по аудитории 18-54 (50k) и 4,4% по 18-54. Прошлый – 4,3% по 18-54 и 5,8% по 18-54 (50k). Достаточно неплохо прошли повторы второго сезона «Богач-бедняк», которые канал расположил в вечернем прайме в понедельник в 20:10. Выпуск от 4 марта собрал 8% доли по аудитории 18-54 (50k).

Хорошо зашли новые выпуски «Дизель шоу», премьера которых состоялась в пятницу в 21:30. Первый выпуск взял 17,6% по аудитории 18-54 (50k) и в 23:30 показатели снизились до 14,5%.

Праздничные фильмы

К 8 Марта телеканалы предварительно закупились или достали из архивов самые подходящие, по их мнению, ленты, которые пустили в эфир. Одними из таких стали «Свингеры» (22:30) и «DZIDZIO: Контрабас» (21:00), которые ТЕТ подготовил к празднику. Но, к сожалению, показатели украинских новинок были печальными – история о молодом человеке, который ищет деньги взяла лишь 3,1% по аудитории 18-54 (50k), у любителей свингерства дела были не лучше – по той же аудитории фильм собрал лишь 3,3%. Примечательно, что повтор фильма «DZIDZIO: Контрабас», который состоялся в прошлое воскресенье, 10 марта, по аудитории 18-54 взял в разы больше – 6,1%.

Битва концертов

Какие праздники без концертов, очевидно решили телеканалы и пустили в бой титанов. Так, на «Украине» и «Интере» в выходные были замечены два разных концерта Олега Винника. 8 марта концерт под названием «Моя душа…» в 22:00 вышел на «Интере», получив 9,5% по аудитории 18-54. Днем позже, 9 марта, в эфире «Украины» вышел концерт Винника с названием «Ты в курсе» (с 17:50 до 21:00 с перерывом на новости и с рекламными блоками). Винник на «Украине» взял 13,7% по той же аудитории. Но, не Винником единым – в тот же день в 22:20 «Интер» выводит второго игрока на ринг – показывает концерт Таисии Повалий «Сердце – дом для любви», который, к сожалению, не набирает и 5% доли по 18-54. К слову, уже коронная «Музыкальная платформа», которую «Украина» ставит на все праздники, на 8 Марта тоже не зашла – 6,1% по той же аудитории.