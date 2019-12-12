Третий StarLight Talks: секреты «Крепостной», демоны «Первых ласточек», жизнь после факапа и хитрости сторителлинга

11 декабря телегруппа StarLightMedia в одном из киевских клубов третий раз провела корпоративное мероприятие StarLight Talks. В непринужденной атмосфере пять спикеров делились изменениями, которые произошли на рынке и у них лично. «Телекритика» побывала на мероприятии и законспектировала все детали.

Впервые StarLight Talks проводился 19 декабря 2018-го, спустя 4 дня после ухода Владимира Бородянского из группы, во второй раз – 4 апреля. Формат ивента с тех пор не изменился – 5-минутные вдохновляющие рассказы перед сотрудниками и приглашенными гостями. В этот раз темой мероприятия были «Изменения everywhere».

С публикой своими мыслями поделились шоураннер «Крепостной» Тала Пристаецкая; шоураннер «Первых ласточек» Евгений Туник; психолингвист, психолог, коуч Дмитрий Вольф; бывший главный редактор украинского журнала Vogue Ольга Сушко, уволенная после скандала с плагиатом авторских колонок; сценаристка Лилия Ким, прилетевшая в Киев из Лос-Анджелеса. Для последней был несколько изменен формат – Лилия была заявлена как special guest, ее выступление длилось не 5 минут, а целых 20. Она делилась деталями построения хорошего сторителлинга.

Ведущим мероприятия на этот раз стал глава дивизиона ТВ-вещания StarLightMedia Дмитрий Троицкий, который также является инициатором создания StarLight Talks. Еdutainment-проект StarLight Talks в холдинге называют «образовательно-зажигательным мероприятием».

Дмитрий объяснил выбор темы мероприятия не только изменениями в холдинге, но и изменениями в индустрии и стране в целом. Приметно, что Дмитрий, у которого российское гражданство, начал свою речь на украинском, после чего получил аплодисменты.

Первой из спикеров выступила Тала Пристаецкая, поведав о неких инсайдах запуска «Крепостной».

Мало кто знает, чего каналу СТБ стоял успех сериала, говорит Тала. У команды сериала за неделю до съемок возникли проблемы с поиском актера на роль главного антагониста – Григория Червинского. Полгода проводили кастинг, искали типажного героя. Когда нашли российского актера Дмитрия Соломыкина, подписали договор и начали готовиться к работе, но за неделю до съемок контракт был расторгнут.

«Так сложилось, что за неделю до съемок актер «слетает», договор расторгнут. Мы остаемся без главного героя. Нам руководство ставит задачу либо запускаться с 15 августа (съемки сериала стартовали в 2018-м – ред.), либо не запускаться вообще. За 4 дня до съемок к нам пришел Михаил Гаврилов, который был утвержден на роль за 30 секунд. Стоило только наклеить ему усы, зайти в кадр и улыбнутся. Мне кажется, что это очередное свидетельство того, что все изменения – к лучшему», – рассказала Тала Пристаецкая.

Как оказалось, сериал «Крепостная» мог быть не русскоязычным. Более того, он мог и не выйти в эфир: «Мы пять раз замораживали проект и запускались обратно. Два раза менялся язык. Причем оба раза уже были написаны сценарии для 24 серий», – поведала Тала.

Подобное происходит и на Западе, продолжает Тала Пристаецкая. К примеру, братья Даффер обошли 15 студий, где им отказывали в воплощении их давней задумки — сериала «Очень странные дела» (Stranger Things), пока не пришли в Netflix, который принял их с распростертыми объятиями. Но проект не прошел гладко. Он должен был сниматься в штате Нью-Йорк, а в итоге был снят в Индиане, поскольку даже в больших компаниях есть бюджетные ограничения.

В StarLight нет сценариев, которые принимаются с первого раза и безоговорочно, такая возможность – 0,01 из всех случаев.

И эта одна сотая привилегии есть только у Оксаны Байрак, потому что она – хитмейкер, говорит Пристаецкая.

Переписывают сценарии по нескольку раз и в анимационной студии Pixar. Перед тем, как дать сценарий в разработку, собирается совет директоров из режиссеров и креативных директоров, задача которых разнести первоначальный сценарий в пух и прах. И делают они это на разных этапах – от логлайна до постпродакшена, потому что хотят, чтобы «работала история». «Возможно именно поэтому компания Pixar не знает, что такое провал, а знает, что такое миллиардные кассовые сборы и 14 «Оскаров»», – говорит Пристаецкая. Совет от Талы – переделать историю самим, используя упражнение «а что, если нет».

То же самое шоурранер «Крепостной» советует сделать с бюджетом – если посчитали один «дорогой» бюджет, подсчитайте и урезанный на половину по ключевым статьям. «У нас в «Крепостной» это было не упражнение, а реальность. От бюджета мы получили только две третьих. Благодаря этому «упражнению» проект все же состоялся. Любая проблема продакшена – это ваш шанс сделать историю круче. Проблема – это всегда шанс на улучшения, если вы себе регулярно задаете вопрос «а что, если нет» – от логлайна до постпродакшна», – резюмировала Тала.

Второй спикер – приглашенная гостья Ольга Сушко, бывший главный редактор украинского журнала Vogue, уволенная после громкого скандала с плагиатом авторских колонок главреда на первой странице журнала.

Ольга была представлена как арт-дилер и поделилась тем, как пережить факап. Ольга отказалась вдаваться в детали своего видения скандала с плагиатом. Свою ситуацию она описывает не как «поймана на плагиате», а как «скандал в социальных медиа»: «В какой-то момент я попадаю в громкий скандал в социальных медиа, в самую мясорубку этой системы. Пока не могу говорить об этом в деталях. Я обязательно расскажу, когда буду готова», – сообщила Ольга.

Зато Ольга посчитала нужным при этом рассказать историю основательницы «Бюро 24/7» Мирославы Думы. Во время недели моды в Париже Мирославе пришло пригласительное от дизайнера Леры Сергиенко со словами «всем моим нигерам в Париже». Фотографию этого приглашения она выложила в сеть. Наоми Кэмпбелл и весь фешн-мир обвинил Мирославу в расизме. Спустя 1,5 года у Мирославы появились новые проекты, в частности в IТ. О судьбе автора неуместной шутки – дизайнера Леры Сергиенко, Ольга почему-то умолчала.

Вместе с тем, Ольга сослалась на некую статистику, которая говорит, что в карьере должно быть от 3 до 5 факапов. «Есть еще зазор. Надеюсь, у меня еще будут большие взлеты и падения: большие, маленькие. Может не столь драматические», – говорит она. Ольга тут же хвастается тем, что в 18 лет, будучи студенткой, прошла большой конкурс и получила работу в «Коммерсант Weekend », возглавив его в свои 25.

Во время ее работы в Vogue обложки именно украинского издания ставили в пример на некой конференции в Лондоне.

После увольнения Ольга переехала в Париж, где, «прокачивая мышцы», сделала большую выставку картин украинских и зарубежных художников. На нее пришло 1,5 тысячи человек, о ней писали зарубежные СМИ. Также Ольга провела несколько аукционов современного искусства – как в Париже, так и в Киеве. «Это довольно успешные проекты, которые мы делаем с молодыми креативными художниками», – делится Сушко.

К тому же, экс-главред Vogue прошла стажировку у мишленовского повара Бруно Вержуса, изучала гастрономию, французскую кухню. Еще Ольга преуспела как лектор – прочитала лекцию во Флоренции для студентов известного фешн-института Polimoda.

Чтобы пережить факап, Ольга рекомендует взять паузу и «порасстраиваться», сменить место жительства, проанализировать ситуацию, проработать ошибки (потому что каждая проработанная ошибка – это победа в будущем), найти, на кого опереться (Ольга нашла поддержку в семье, близких, коллегах), дистанцироваться от негативных комментариев. «Для меня задокументировали негативные комментарии. Я их обработаю чуть позже», – закончила Ольга Сушко.

Евгений Туник во время выступления признался, что у него жизнь не наладилась – он живет «в состоянии хандры и депрессии».

Приглашение выступить на мероприятии Евгений воспринял с удивлением – он их не любит, поскольку волнуется, косноязычит и не переносит микрофоны «в стиле Бритни Спирс». «В состоянии хандры и депрессии я живу всю свою сознательную жизнь. И подумал, почему бы не усилить это состояние еще больше 5-минутным позором, – вполне серьезно начал Евгений Туник, поведав секреты работы в продакшене холдинга. – На работе одни и те же проекты. Когда их уже закроют и дадут нам что-то новое? Мы любим поныть, потому что мы люди и ощущаем эмоцию. Не нужно презирать себя за это».

По его словам, 99% людей задумывались когда-либо о чем-то плохом. Туник считает это нормальным, но отмечает, что главное, чтобы мысли не перешли в действия, в противном случае – нужно обратиться за помощью, а нытье стоить направить в работу.

Так у Евгения три года назад возникла идея «Первых ласточек»: «В какой-то момент я подумал, что, если мои мысли станут понятными другим? Что будет, если я поделюсь ними? Что, если в процессе изложения моих мыслей появится что-то, что поможет не только мне, но и другим? Так появился сериал «Первые ласточки»», – говорит Евгений.

Тут же Туник поддевает Талу Пристаецкую – он писал сценарий, не задаваясь вопросом «что если», а на основе реальных событий из жизни, реальных историй знакомых, друзей. Он их «замаскировал» так, чтобы даже близкие не догадались, что это их история.

Еще до выхода сериала было получено множество комментариев о том, что «Первые ласточки» разрушают духовные скрепы, пропагандирует суициды и геев: «Честно говоря, я думал, что все было сделано напрасно. Это никому не поможет, а мне самому – сделает еще хуже, – говорит Евгений, отметив, что после выхода сериала все изменилось. – На горячую линию «Ла Страда Украина» поступили сотни звонков. Это были не только дети, но и взрослые, которые испытывают насилие в семье, представители ЛГБТ, жертвы буллинга и, главное, подростки, которые были на грани жизни и смерти. Каждое пятое обращение – о мыслях по поводу самоубийства, каждое третье – о желании суицида. Звонят дети, которым по 13, 14, 15 лет и у них по 3, 5 и 7 попыток суицида. Все они в процессе консультации говорят, что любят жизнь, родителей, друзей, но не ощущают, что их любят. Всего обращений – около 6 тысяч против нескольких звонков в месяц ранее. Если вы ощущаете что-то подобное, не бойтесь своих «демонов», не прячьте их в себе и не вызывайте экзорциста преждевременно – попробуйте сделать так, чтобы «демоны» поработали на вас».

Следующего выступающего, Дмитрия Вольфа, Троицкий представил как психолингвиста, социального инженера, лектора университета сингулярности, коуча.

Дмитрий Вольф помогает спикерам мероприятия StarLight Talks. Его выступление было погхожим, скорее, на рекламу его частных услуг.

Главные тезисы выступление такие: оправдание – симптом страха; страх публичных выступлений занимает второе место среди всех страхов человечества (после смерти); страхи прошиты в нейронах, поэтому какими бы мы не были «прокаченными», организм возьмет свое. Цицерон, Максимилиан Робеспьер и многие другие личности меняли мир, были агентами перемен, поскольку овладели ораторским искусством. Основатель Google Сергей Брин 30 лет тому назад сумел донести свою мысль за 30 секунд и получил инвестиции в 100 тыс. под запуск поисковика. Опра Уинфри родила в 14 лет, после чего ее ребенок умер, но уже в 16 лет она выиграла чемпионат по ораторскому искусству, попала на аудиенцию к президенту Ричарду Никсону и получила разрешение учится в университете.

По статистике Маккензи, самые главные навыки, которыми должен обладать человек в современном мире, – это социальные навыки и навыки технологизации, диджитализации, отмечает Вольф.

В наших социальных коммуникативных навыках зашито много неудач – карьерных или личностных. Нужно начать с поиска боли, попробовать построить алгоритм для ее решения и предложить это другим людям, продолжает Вольф. Стоить помнить, что любая идея будет раскритикована. Общественность всегда критикует любые открытия, но человек должен не обращать внимание на общественное мнение.

После этого, продолжает спикер, нужно устроить «экскурсию» от боли к проблеме и сделать ее частной проблемой каждого – чтобы она касалась каждого. После этого – предложить те способы решения, какие есть в мире, и свой собственный, показав светлое будущее.

Перед выступлениями необходимо репетировать и забыть об импровизации, говорит он.

Во время выступлений, акцентирует Вольф, необходимо всячески взаимодействовать с публикой – ставить вопросы, проводить конкурсы. По окончанию не стоит ждать восторгов, оваций – спикер должен быть полезным. Если выступление приносит пользу людям, реакция будет закономерной.

Сценаристка Лилия Ким во время своего выступления на мероприятии сделала акцент на бытовых историях из своей жизни.

Лилия назвала себя «пустеющим гнездом». Так называют одиноких женщин, у которых вырастают дети. Для таких женщин Лилия писала сценарии большую часть своей жизни. И перемены неожиданно настигли ее саму, когда она не была к ним готова. Это произошло, когда дочь Лилии решила пойти без мамы на «хоррор-найтс» – развлечение на Хэллоуин. Бороться с этим Лилия хотела сначала шантажом, позже – новым iPhone, но не вышло. Лилия отмечает, что в течении долгого времени не понимала, что с этим делать. Ей помогло увлечение мужчиной, который позже стал ее супругом.

В преддверии нового года мы обещаем себе меняться в следующем году, но каждый год в списке желаний снова пункты из предыдущего, продолжает Лилия. На практике – мы меняемся только в определенном порядке. Мы боимся, что все развалиться, если мы сделаем шаг влево или вправо, но без этого никак. В этот момент происходит нарушение адаптации, его нужно пережить, после чего человек выходит на новый уровень. Чтобы себя изменить, нам нужен некий стресс. Мы все делаем на автомате. Чтобы осознать, что прежняя адаптация не работает, необходимо чтобы произошла ситуация извне. Поведение человека определяется именно в жизненных ситуациях, а не нашими убеждениями.

Она приводит в пример культуролога, исследователя мифологии Джозефа Кэмпбелла, который нашел путь героя в мифах. То, что Кэмпбелл нашел в мифах – это цикл адаптации человека. «Для того, чтобы измениться, нам необходимо разорвать прежние связи и сформировать новые», – говорит Лилия.

У каждой истории есть начало, середина и конец.

Истории в классической трехактной структуре имеют вот такой вид.

Первый акт – это нарушение адаптации, второй – о неустойчивой адаптации, третий – об устойчивой адаптации.

Как пережить факап? Лилия Ким говорит, что лучше всего его запланировать – любая перемена пройдет через кризис. Это все часть плана. В эти моменты мы часто теряем энтузиазм. Если человек его теряет, то это означает, что либо дела не так уж и плохи, чтобы напрягаться и их менять, либо не будет другого выхода и нужно искать новый план, выход из ситуации и действительно измениться. Стоить расформировать прежние автоматизмы и сформировать новые. Задача – научится читать прежние и будущие мысли людей и свои, в том числе, кажется не такой уж и сложной. «Ценность этой схемы в том, что она позволяет сценаристам писать неограниченное количество серий для бесконечного количества сериалов. Ценность этой схемы еще и в том, что она позволит построить то будущее, которое вы хотите», – резюмирует Лилия Ким.

Лилию Ким слушали даже сидя на полу.

Фото: Александра Йорк

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