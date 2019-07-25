Телевизионный фастфуд. Кто стал новыми лицами телеканала ZIK

14 июня член политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и давний политический и бизнес-партнер Виктора Медведчука Тарас Козак купил информационный телеканал ZIK. Для него ZIK стал третьим приобретенным информационным вещателем после «112 Украина» и NewsOne. Все три канала вошли в новосозданный медиахолдинг «Новости», генеральным продюсером которого стал Алексей Семенов, экс-генпродюсер телеканала «Прямой». После смены собственности ряд журналистов, телеведущих, редакторов и менеджеров телеканала заявили о своем уходе, аргументируя это грядущей сменой редакционной политики. Сразу после этого канал сообщил о перезапуске: согласно новой концепции, канал теперь «сшивает страну». «Телекритика» предлагает ознакомиться, для кого из старых и новых ведущих смена собственника канала и курс на «оппозиционность» и сближение с Россией стали новой ступенькой в карьере.

В июне мы уже сообщали о первых кадровых рокировках на телеканале. Генеральным директором ZIK после смены собственника стала экс-руководитель «Интер Медиа Продакшн» Наталья Витрук. Она заменила на этой должности Игоря Туркевича – бывшего менеджера компании предыдущего собственника канала Петра Дыминского. Шеф-редактором вместо Романа Недзельского стала Дария Гордийко, которая раньше работала выпускающим редактором NewsOne и шеф-редактором ток-шоу на «Прямом». Даниила Никуленко, который занимал должность шеф-редактора медиахолдинга ZIK, повысили до заместителя генерального директора телеканала. Генпродюсером вещателя осталась Наталья Влащенко. Среди новых лиц канала в своем тогдашнем релизе ZIK анонсировал Василия Апасова, экс-ведущего вечерних программ на NewsOne.

Ведущая Татьяна Даниленко после своего увольнения с ZIK уверяла, что из-за смены собственника с канала уйдет 420 человек, поскольку «считанные работники планируют оставаться», и, мол, даже «технический персонал не хочет работать на канале нового владельца». Спустя месяц после этого, несмотря на появление ряда новых программ, в эфире телеканала остались ряд ведущих «старого» ZIK. Примечательно, что новых ведущих телеканал предпочел не анонсировать. Хотя ранее электронный адрес «Телекритики» был практически переполнен релизами о каждом изменении, новой программе или новом ведущем. На сайте вещателя информации о новых ведущих не найти (как и о новых программах канала). Просьбу «Телекритики» рассказать о новых телеведущих и проектах в пресс-службе ZIK проигнорировали – на момент публикации мы не получили ответа. Молчание телеканала, похоже, стало новой стратегией вещателя. В целом телеканал спасают соратники собственника из «Оппозиционной платформы – За жизнь» и ведущие, с которыми на других телеканалах работал Алексей Семенов.

Василий Апасов и Татьяна Гончарова: «Конец дня»

Главным праймовым шоу будней стала программа «Конец дня». Ее ведут упомянутый выше Василий Апасов вместе с Татьяной Гончаровой. В своем Facebook Василий Апасов позиционирует себя как «журналист – общественный деятель». Василий является членом правления в общественной организации «Национальный интерес Украины», которая занимается медициной и, в частности, очернением министра здоровья Ульяны Супрун. Апасов также был частым гостем ток-шоу «Народ против». Ранее Василий был ведущим вечерних программ на NewsOne.

Татьяна Гончарова начала совмещать свою работу ведущей ZIK с работой в утреннем шоу «Доброго ранку, країно!», которое выходит на «UА:Першому» (производство «Эра медиа»). Также Татьяна баллотировалась в Раду как самовыдвиженка на одном из округов в Киеве, хотя при этом она является членом партии «Северный путь» Владимира Петрова, который также баллотировался в Раду. Татьяна также лицо YouTube-проекта Петрова «Исландия», который недавно обзавелся одноименным спутниковым телеканалом.

Опыт в политических программах у телеведущей немаленький. Но ранее Татьяна позиционировала себя исключительно как ведущая развлекательных, светских программ. Во времена, когда генпродюсером «112-го» был Алексей Семенов, Татьяна с августа 2013-го по сентябрь 2014-го была главным редактором «112-го» и по совместительству его ведущей. После этого перешла на «Радио Вести», где 2 года была ведущей ежедневного утреннего эфира, культурологической радиопрограммы «Война миров», программы о 1990-х «Первые на Луне». С февраля по декабрь 2016-го была ведущей канала Савика Шустера 3s.tv, где ежедневно вела программу «Шустер live: будни» и обзор международной прессы. С декабря 2016-го по март 2017 года Татьяна Гончарова была главным редактором и ведущей тесно связанного с 3s.tv YouTube-канала THE MIR, который, «анализируя новости», часто прибегает к откровенным манипуляциям и пропаганде.

Нестор Шуфрич и Юлия Литвиненко: «Правила жизни»

Юлия Литвиненко и Нестор Шуфрич поочередно ведут на канале программу «Правила жизни». Программа выходит по будням в предпрайме (17:00–19:00), прерываясь на новости. Если в кадре Юлия Литвиненко, у нее обязательно должен быть собеседник, которого она интервьюирует. В случае с Нестором Шуфричем программа имеет персональное название «Правила жизни Нестора Шуфрича» и в кадре вещает только он. Именно Шуфрич был изначально ведущим проекта. Юлия Литвиненко начала вести передачу позже, время от времени подменяя Шуфрича, которому, видимо, трудно ежедневно выходить в прямой эфир. Как известно, Нестор Шуфрич – давний политический и бизнес-партнер Виктора Медведчука, в списке ОПЗЖ у Шуфрича 7-е место.

Юлия Литвиненко ранее работала на телеканале «Прямой», который связывают с окружением Петра Порошенко. В декабре прошлого года она объявила, что завершила карьеру журналиста, став кандидатом в президенты. Во время выборной кампании Юлия Литвиненко в своей риторике часто прибегала к очернению Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского. Также ведущая заверяла, что не является техническим кандидатом, а на вопросы, откуда у нее деньги на выборы, отвечала, что взяла в долг у неких столичных застройщиков. До этого около 2 лет Юлия была ведущей вечерних программ на NewsOne, когда генпродюсером канала был Алексей Семенов.

Илья Кива: «Спроси Киву»

Политик Илья Кива стал на канале ведущим программы «Спроси Киву», которая по формату напоминает программу Вадима Рабиновича «Кто кому Рабинович» «112-го». «Спроси Киву» выходит с понедельника по четверг в 22:00. Кива, как и собственник телеканала, идет в Раду под 34 номером в партии ОПЗЖ (собственник телеканала – 10-й в списке ОПЗЖ). Примечательно, что политик называет своим другом лидера националистической партии «Братство» Дмитрия Корчинского. Ранее Илья Кива был главой Социалистической партии (6 июня сложил полномочия). С октября 2016 по июнь 2017 Кива – советник министра внутренних дел Арсена Авакова, с которым связан «карьерный взлет» политика. Кива акцентирует на наличии трех высших образований. В частности, в 2017-м он окончил Национальную академию внутренних дел по специальности «Право» и получил степень магистра.

Юрий Турянский: «Тайм-аут»

После смены собственника телеканал обзавелся еженедельной спортивной программой. Ее ведущим стал глава отделения Национального олимпийского комитета во Львовской области Юрий Турянский (в программе его титрируют как члена НОК). Примечательно, что у нового телеведущего солидный послужной список работы чиновником. В 2014-м он был временно исполняющим обязанности председателя Львовской областной государственной администрации. Из официальной биографии нового руководителя области известно, что он – ученый, кандидат экономических наук, работал на кафедре экономической теории Львовской коммерческой академии. Ранее Юрий Иванович возглавлял управление ТЭК во Львовской ОГА, а в 2010 году был главным советником председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также был докторантом Национального университета Государственной налоговой службы Украины и доцентом кафедры налогов и налогообложения Национального университета Государственной налоговой службы Украины (по совместительству) в Ирпене Киевской области. По информации ZAXID.NET, Турянский был причастен к ряду коррупционных схем, в частности, издание сообщало о его причастности к продаже краденого угля.

Катерина Романюк: «Детали»

Катерина после смены собственника осталась ведущей итогового информационно-аналитического еженедельника «Детали». Ведущая начинала в Одессе в качестве корреспондента, потом 5 лет была ведущей новостей. В столице работала на БТБ, ТВi. На «112 Украина» вела аналитически-информационные программы студии Live. На канале ZIK работает с августа 2018-го.

Юлия Войнар: новости «Первые о главном»

Работу на ТВ начала с телеканала УТР (сейчас UATV). Сначала была корреспондентом, затем стала ведущей, также работала выпускающим редактором новостей, автором и ведущей программы «Украина дипломатическая». А затем работала на Newsone и ТРК «Эра», где была ведущей и редактором новостей. На канале ZIK она с марта 2018-го.

Ольга Бутко: новости «Первые о главном»

Ольга окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (журналистика и международная информация). В 2011-м начала работать на телевидении, на музыкальном телеканале OTV. В 2012-м перешла на канал «Украина» в утреннее шоу «Утро с Украиной», где вела рубрику «Погода». В 2014–2016 была ведущей «Утра с Украиной»; с августа 2016 года – ведущей вечерних выпусков новостей на ZIK.

Владимир Андриевский: новости «Первые о главном»

Работал на радиостанциях «Гала Радио», Love Radio, «Наше Радио» и DjFm. Был ведущим новостей на телеканалах «Сити», «Интер» и «112 Украина». На ZIK – с 2017 года.

Станислав Листопад: новости «Первые о главном»

Станислав – новое лицо канала, родом из Луганска, где работал телеведущим в ЛОГТРК. В Киеве работал ведущим на «Радио Эра»; бренд-войсом, телеведущим на канале UBR; ведущим новостей на «UATV на русском». В прошлые годы искал работу ведущего с зарплатой в 5000 гривен.

Надежда Коптелова и Денис Зепсен: «Комментарии»

Надежда Коптелова ранее работала корреспондентом на «Прямом», когда его генпродюсером был Алексей Семенов. До этого ведущая была журналистом на канале «Украина». Денис Зепсен в ноябре 2018-го перешел из «Еспресо» на ZIK. В краткой биографии на сайте канала указано, что он начинал в родном Запорожье с работы на радио. Затем в Днепре работал корреспондентом новостей и ведущим. В столице работал на телеканалах УТР и «Киев», а также на «Радио Свобода».

Вадим Герасимович: «Комментарии»

Новый ведущий ZIK ранее работал ведущим в интернет-проекте «Politeka.Online». Был пресс-секретарем Parimatch, работал в фан-клубе «Динамо» и Киевской обладминистрации. Изучал политологию и филологию украинского языка.

Алексей Бурлаков и Виктория Попович: «Комментарии»

Алексей Бурлаков был шеф-редактором информационной службы и ведущим ток-шоу в Мариуполе на местном телеканале (2014–2015 гг.); исполнительным продюсером и ведущим «Громадського радіо» в Киеве; ведущим телеканала «Еспресо», ведущим радио «Голос столицы». На ZIK он с марта 2018-го. Виктория Попович по специальности – переводчик с английского и китайского языков. Училась в Шанхае, родом из Ужгорода. Работала на пяти каналах корреспондентом, редактором и ведущей. Последнее место работы – NewsOne. Виктория перешла на ZIK в ноябре 2018-го.

На первом этапе заменить ушедших ведущих помогла партия, в которую входит собственник, и хорошо знакомые ведущие Алексея Семенова по предыдущим работам. Какие изменения и каких ведущих готовит телеканал для «сшивания страны» станет известно, видимо, ближе к осени – со стартом нового политического сезона.

Фото: ZIK, скриншот YouTube