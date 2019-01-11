📺📈 Телерейтинги. Новый год, «Звездные войны» на «Украине», Бондиана на «Интере» и украинские фильмы на «Плюсах»

Смотрения Нового года и Рождества мы уже обозревали. Пришло время обратить внимание и на те программы, которые шли в дни между двумя праздниками. Каналы «большой шестерки» запустили спецпрограммирование и крутили кино и повторы передач, но было и кое-что интересное. Каналы «Украина», «Интер» и СТБ сменили свою тактику кинопоказа – обзавелись западными кинолинейками (раньше обходились русско-украинскими фильмами). Канал «1+1» в первый день нового года показал премьеры двух нашумевших украинских фильмов 2018-го – «Скажене весілля» и «Свингеры».

Телешоу

ICTV

Со среды по пятницу в позднем вечернем прайме (22:00) шли выпуски «Дизель Шоу», начав с 10,8% по аудитории 18-54 (50К+) во вторник, и закончив в пятницу с 21,8%. В воскресенье (21:00) на Сочельник до глубокой ночи шел повтор новогоднего выпуска – 16,1%. После него внезапно затесалась программа «Антизомби» (01:30) – 13,2%. По будням ночью шла программа «На троих», среду начав со средним показателем 13,4%, а пятницу закончив с 16,6%.

«1+1»

Днем во вторник, 1 января, повторялись новогодние карнавалы «Светской жизни» (8:30, 11%), предновогодняя «Лига смеха» (13:10, 13,9%) и новогодний «Вечерний квартал» (15:10, 19%). В среду, 2 января, повторили новогодний «Вечерний квартал 2015» (12:40–17:30) – 12,2%, в четверг на этом месте – новогодний выпуск 2014-го – 12%, а в пятницу – дайджест второго сезона «Игр приколов» (10:40–17:30) со средним показателем 6,9%. Со среды по пятницу по утрам повторяли выпуски шоу «Король десертов». В среду (06:50–12:30) они прошли со средним показателем 6,6%, в четверг (07:30–13:20) – 5,2%, пятница (06:40–10:20) – 7,6%.

В четверг прошел концерт «Белые розы. Ирина Федышин» (22:10) – 5,4%. В пятницу вечером, как обычно, прошла «Лига смеха» (20:20), перейдя на повторы, – 12,2%, а после нее шли повторы «Гуднайтошоу» (22:30–01:30), начав с 10% и закончив с 5,3%. В субботу шли повторы обычного «Вечернего квартала» (16:40) – 11,6%, и новогоднего-2017 (20:20) – 15%. Между ними затесалась программа «Рассмеши комика» (18:30) – 10,2%. В воскресенье прошел повтор концерта «Королева ночи. Оля Полякова» (20:20) – 8,6%, и «Лиги смеха» (00:20) – 7,5%.

СТБ

Канал окунулся в межсезонье. Со среды по пятницу на СТБ шли марафонами повторы «Битвы экстрасенсов», сначала 19 сезона, а потом и 18—го. В среду (08:10–00:00) они прошли со средним показателем 7,8%, в четверг (08:10–23:40) – 7,9%, пятница (09:00–23:40) – 8%. В воскресенье повторяли выпуски «Хаты на тата», один выпуск (07:00) – 9,1%, остальные (11:00–19:00) – 9,7%. В субботу «Хата на тата» набрала: первый выпуск (07:00) – 8,9%, второй (10:40) – 10,6%, третий (12:50) – 11%.

«Интер»



Всю неделю каждый вечер канал «Интер» показывал старые «Голубые огоньки» и прочие повторы эстрадных концертов. 1 января «Остаемся зимовать. Новогодний огонек» (22:20) – 4,6%, в среду «Поверь в мечту. Новогодний огонек» (22:30) – 4,7%, в четверг «Жди меня в Новый год» (22:50) – 3,8%, в пятницу «Ночь больших ожиданий» (22:30) – 4,8%, в субботу почему-то «20 лет в пути. Юбилейный концерт Стаса Михайлова» (22:40) – 4,1%. А в воскресенье на Сочельник канал показательно транслировал рождественское богослужение выбрав для этого Киево-Печерскую лавру (17:00) – 2,2%, проигнорировав Софийский собор.

Кино и сериалы



Как это принято в новогоднюю неделю, почти все каналы целыми днями крутили кино, сериалы и мультфильмы. На «1+1» во вторник 1 января очень успешно прошли телепремьеры украинских фильмов «Скажене весілля» (20:20) – 28,5% и «Свингеры» (22:10) – 23,7%. После чего показали фильм «Идеальные незнакомцы» (00:10) – 8,7%. В среду показали фильмы: «Один дома 3» (17:30) – 12,1%, «Один дома 4» (20:20) – 11,7% и «Новогодний корпоратив» (22:10) – 9,9%, а потом повторили «Скажене весілля» (00:10) – 12,5%. В четверг: «Один дома 5. Праздничное ограбление» (17:30) – 7,3%, «Три орешка для золушки» (20:20) – 13,3% и повторили «Свингеров» (00:10) – 7,1%. В воскресенье шли фильмы «100 миллионов евро» (13:50) – 4,2%, «Сотка» (15:50) – 5,6%, «Один дома 4» (17:40) – 6,1%, и мультфильмы «Ледниковый период» (20:20) – 9%, короткометражный «Ледниковый период. Рождественское приключение» (22:00) – 10,5%.

ICTV 1 января устроил просмотр французского фильма «Такси», первая часть (18:00) – 9,7%, вторая (19:40) – 10,9%, третья (21:10) – 11,1%, четвертая (22:40) – 12,7%. В среду сначала шли сериалы «Вечность» (09:10–12:00) – средний 10,2%, и «Библиотекари» (12:10–15:10) – средний 7,4%. Потом фильмы «Маска» (15:20) – 9,6% и «Сын маски» (17:00) – 8,8%. Мультфильмы «Три богатыря и Шамаханская царица» (19:10) – 9,9%, и «Три богатыря на дальних берегах» (20:40) – 10,1%. В четверг снова «Вечность» (08:00-12:20) – средний 12,8%, и «Библиотекари» (12:30–15:20) – средний 7,1%. Потом повторы «Такси» (15:30) – 8,6%, и «Такси-2» (17:10) – 11,6%. И мультфильмы «Иван Царевич и Серый волк» , первая часть (19:20) – 9,3%, вторая (20:50) – 9,5%. В пятницу «Вечность» (08:00–10:50) – средний 12,5%, и «Библиотекари» (11:00–15:30) – средний 7,3%. Потом повторы «Такси-3» (15:40) – 9%, и «Такси-4» (17:10) – 11,7%. И мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин змей» (19:20) – 10%, и «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (20:50) – 12%. В субботу шли фильмы: «Мерлин» (07:40) – 7,9%, «Ной» (11:00) – 9,6%, «Пришельцы» (13:20) – 7,7%, «Пришельцы-2. Коридоры времени» (15:10) – 10,3%, «Пришельцы в Америке» (17:10) – 10,4%, «Особо опасный» (19:10) – 9,2%, «Мистер и миссис Смит» (21:10) – 12,4%, «Находчивые Брюс и Ллойд против ЦРУ» (23:20) – 9,1%.

«Новый канал» 1 января показал мультфильмы «Никита Кожемяка» (13:50) – 7,1%, «Рапунцель. Запутанная история» (15:20) – 11,7%, «Мадагаскар» (16:50) – 9,5%, «Мадагаскар 2» (18:20) – 10,2%, «Мадагаскар-3» (20:00) – 8,9%, фильмы «Колдунья» (21:30) – 11,3%, «Оз. Великий и могучий» (23:20) – 10,6%, «Красавица и чудовище» (01:30) – 17,1%. В среду: «Зачарованная» (12:00) – 16,1%, «Ночь в музее 2» (14:00) – 13,5%, «Ночь в музее 3. Секрет гробницы» (15:50) – 11,7%, «Храброе сердце» (17:40) – 12,2%, «Алиса в стране чудес» (19:10) – 10%, «Алиса в зазеркалье» (21:00) – 12,8%, «Сторожевая застава» (23:00) – 12,2%, «Крабат – ученик колдуна» (01:00) – 10,4%. В четверг шли три части «Хроник Нарнии», первая (16:00) – 11,7%, вторая (18:30) – 12,7%, третья (21:00) – 13,7%, и фильм «Наследники» (23:00) – 10,9%. В пятницу: мультфильм «Заколдованный принц» (19:30) – 8,8%, «История Золушки» (21:00) – 7,9% и «История Золушки 3» (22:50) – 9,3%. В субботу: «Деннис-мучитель» (10:50) – 10,8%, «Деннис-мучитель 2» (12:40) – 9,7%, «Ловушка для родителей» (13:50) – 11,5%, «Дежурный папа» (16:00) – 10,3%, «Ну что, приехали?» (17:40) – 10,6%, «Риччи-богач» (19:20) – 12,2%, «Очень плохие мамочки» (21:00) – 10,1%, «Очень плохие мамочки 2» (22:50) – 10,9%. В воскресенье: «Двое: я и моя тень» (19:10) – 12,3%, «Титаник» (21:00) – 12%, «Великий Гэтсби» (00:40) – 10,3%.

Канал «Украина» 1 января вечером показал 4-серийку «Я люблю своего мужа (22:00-02:00) со средним показателем 12,5%. В среду, 2 января, сначала шел сериал «Выходите без звонка» (15:10–19:00) – средний 7,6%, а потом зарядил «Звездные войны»: «Эпизод 1. Скрытая угроза» (19:40) – увы, но только 4,9%, и «Звездные войны: эпизод 6. Возвращение джедая» (22:10) – 4,6%. В четверг «Выходите без звонка» (15:10–19:00) – средний 11,4%, а потом фильмы «Звездные войны: эпизод 2. Атака клонов» (22:10) – 6,2%, и «Звездные войны: эпизод 5. Империя наносит ответный удар» (01:00) – 7,6%. В пятницу «Выходите без звонка» (15:10-19:00) – средний 12,2%, а потом фильмы «Звездные войны: эпизод 3. Месть ситхов» (22:20) – 4,5%, и повтор «Звездные войны: эпизод 1. Скрытая угроза» (00:50) – уже 8,3%. В субботу сначала фильмы «Семья напрокат» (09:40) – 15%, и «Доктор Счастье» (11:20) – 10,9%, потом шел сериал «Балерина» (13:50–21:50) – средний 11,2%, а после фильм «Новогодняя жена» (23:00) – 11,8%. В воскресенье прошла 4-серийная мелодрама «Виноград» (11:10–15:00) – средний 13%, потом «Доктор Счастье» (15:00) – 13,7%. 4-серийка «Сестра по наследству» до выпуска новостей (17:10) – 13,2%, после (19:40) – 11,2%. Дальше шли фильмы «В ожидании любви» (22:00) – 7,8%, «Мамина любовь» (00:00) – 6,5%.

Выделился кинопоказом также канал «Интер». Кроме советского меню, канал зарядил линейкой в предпрайме французскую «нетленку» «Анжелика», а также Бондиану.

1 января вечером показал фильмы: «Анжелика-маркиза ангелов» (17:50) – 6,3%, «Иван Васильевич меняет профессию» (20:30) – 4,7%. В среду: «Прекрасная Анжелика» (18:00) – 7,3%, и «Бриллиантовая рука» (20:30) – 8,4%. В четверг: «Анжелика и король» (18:00) – 7,1%, «Как все запутано» (20:30) – 5,2%, В пятницу: «Неукротимая Анжелика» (18:20) – 9,9%, «Анжелика и султан» (20:30) – 9,5%. В субботу: телепремьера комедии 2018 года «Красотка на всю голову» (18:00) – 4,2%, а после новостей «Квант милосердия» из Бондианы – всего-то 3,2%. В воскресенье: телепремьера последней части «Бондианы» — «007. Координаты «Скайфолл»» до выпуска новостей (19:00) – 3,3%, после (20:30) – 5,3%. «Полузащитник» (22:20) – 4,1%, «Замуж в Новый год» (00:10) – 5%.

Западными фильмами обзавелся в новом году также и телеканал СТБ. Во вторник, 1 января, канал показал такие фильмы: «Мошенники» (18:00) – 4%; «Горничная с Манхэттена» (19:45) – 3,4%; «Путь сквозь снега» (21:45) – 4,5%. Также фильмы стояли в сетке субботы, 5 января: 4-серийка «Список желаний» (15:30) – 8,5%; «Телохранитель» (19:00) – 8,8%; «Кейт и Лео» (21:30) – 5,3%. На Сочельник канал показал «Кудряшку Сью» (19:00) – уже 10,9%, «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» (21:00) – 9,2% и «Грязные танцы» (22:50) – 7,1%.