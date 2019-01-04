📈 Финальная телебитва. Что украинцы смотрели в Новогоднюю ночь, кроме «Квартала»

31 декабря 2018 года украинские телеканалы традиционно сошлись в финальной битве за аудиторию. Каждый канал достал из рукава самые крупные козыри, но победителем, как обычно, стал только один.

Итак, кто же победил в финальном новогоднем сражении украинских телеканалов? И что в целом смотрели ночью с 31-го на 1-е украинские зрители? Новогодний «телевинегрет» исключительно языком цифр, читайте далее.

«1+1»

Традиционным победителем Новогодней ночи стал канал «1+1». Уже седьмой год подряд именно этому каналу отдает предпочтение украинская телеаудитория в Новый год. Успешный новогодний вечер канал «1+1» начал с показа двух классических частей фильма «Один дома» с Маколеем Калкиным. Желающих нарезать салаты, поглядывая на приключения хитрого Кевина, нашлось немало. Первая часть (14:50) – 14,8% по аудитории 18-54 (50К+), вторая (17:00) – 16,7%. По аудитории 18-54 – 17,1% и 20,6% соответственно.

Потом прошел праздничный выпуск ТСН (19:30), прямо из-под главной елки страны на Софийской площади – 15,9% по аудитории 18-54 (50К+) и 18,1% по аудитории 18-54. А после него начался эпический во всех смыслах новогодний выпуск «Вечернего квартала» (20:20), который и стал самой рейтинговой передачей не только новогодних праздников, но и всего 2018 года – 29,2% по аудитории 18-54 (50К+) и 27,5% по аудитории 18-54, рейтинг – 11,8%. На следующий день, кстати, «Квартал» повторяли (14:40), и тоже с очень хорошими показателями – 19,7% и 18,8% по аудиториям соответственно.

Что приметно, в перерыве выступление Владимира Зеленского вместо выступления президента собрало показатели чуть ниже – перед полуночью пиплметристы переключились на канал «Украина». Как результат, выступление президента собрало больше всего именно на «Украине», несмотря на соседство с продуктом, идущим с более скромными показателями. Слегка набрал на президенте также «Интер». Выступление президента Плюсы показали после полуночи, после чего показатели снова выросли. Похоже, что телезрители, привыкшие встречать Новый год под слова президента, кинулись искать телетрансляцию его поздравления.

После повтора прошлогоднего «Квартала» (01:00), прошедшего с долей 26,1%, ближе к утру канал показал концерт Super-Puper. DZIDZIO. (04:30) – 19,7%. И только совсем утром 1 января зрители постепенно начали засыпать, концерт Vitamin D. Monatik. (05:40) – 11,4%.

«Украина»

Канал «Украина» начал новогодний вечер с нового масштабного выпуска «Шоу братьев Шумахеров» (16:10), который, правда, зашел средне – 12,1% (18-54 [50К+]) и 11,5% (18-54). А вот дальше дело пошло на лад. Праздничный концерт «Фантастическая ночь на канале «Украина»» (20:10) с Александром Скичко и Лилией Ребрик (которые практически не появлялись в кадре), а также при участии исключительно украинских звезд, собрал 14,1% (18-54 [50К+]) и 15,2% (18-54).

Потом наступил перерыв на трансляцию новогоднего поздравления президента (23:55), которое оказалось самым рейтинговым на всех каналах, что его показали – 19,9% (18-54 [50К+]) и 22,1% (18-54). Концерт «Музыкальная платформа Украины» (00:00) с практически тем же «набором» украинских звезд собрал 15,6% (18-54 [50К+]) и 16,3% (18-54). После канал транслировал концерт Макса Барских (02:20), который не понравился консервативной публике вещателя – начал с 10,6% (18-54 [50К+]), но к концу (03:40) упал до 8,9%.

ICTV

На ICTV в новогодние вечер и ночь транслировали праздничный выпуск «ДизельШоу» (20:50), но он как-то не задался, набрав очень средние цифры – 10,3% (18-54 [50К+] и 10,4% (18-54). Дальше в ночь, показатели, правда, росли, к 01:50 – 13,4% (18-54 [50К+]) и 12,7% (18-54), а к 03:00 – 15,7% (18-54[50К+]) и 14,7% (18-54). Но конкуренцию «Кварталу» в этом году «ДизельШоу» так и не составило. Днем шел марафон сериала «Пес» – в пределах 15-20%.

«Интер»

Телеканал «Интер» тоже показывал своей новогодний концерт «Главная Ёлка страны» – после того, как «отстрелялся» с обязательной нормой советского кино (22:30). Начался концерт с показателями 11,4% (18-54 [50К+]) и 9,4% (18-54), а закончился с 12,3% (18-54 [50К+]) и 11,9% (18-54). «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» в 20:30 собрала всего лишь 4,8%.

«Новий канал»

«Новый» в этом году сначала показал в новогодний вечер фильм «Красавица и чудовище» (21:10) — 6,3% (18-54 [50К+]) и 6% (18-54). Потом показал новогоднее обращение президента (23:50) — 4,3% (18-54 [50К+]) и 4,6% (18-54). А после него почти на всю ночь запустил марафон шоу «Звездные яйца» (00:00). Сомнительная задумка, учитывая показатели – начали с 3% (18-54 [50К+]) и 3,2% (18-54), а закончили с 2,8% (18-54 [50К+]) и 4% (18-54).

СТБ

Канал СТБ всю новогоднюю ночь, не долго думая, показывал советское кино. «Джентльмены удачи» (20:00) – 8,6% (18-54 [50К+]) и 7,4% (18-54). «Бриллиантовая рука» (21:50) – 6,1% (18-54[50К+]) и 5,6% (18-54). «Иван Васильевич меняет профессию» (00:00) — 5,9% (18-54 [50К+]) и 5,2% (18-54). А потом транслировали программу «Всё будет вкусно!» (01:50) – 3,4% (18-54 [50К+]) и 3% (18-54).

Остальные телеканалы

Менее крупные игроки в этом году поступили с Новым Годом по-разному. НТН традиционно устроил зрителям «Дискотеку 80-х» (22:00) – 3,6% (18-54 [50К+]) и 5,4% (18-54), после перерыва на поздравление гаранта (00:00) – 6,4% (18-54 [50К+]) и 7,7% (18-54). ТЕТ с вечера и до глубокой ночи показывал собственное скетч-шоу «Однажды под Полтавой» (19:00-01:20) со средним показателем в 1,5% по аудитории 18-54 [50К+]. Аналогично поступил и канал «2+2», который в новогоднюю ночь запустил юмористическую программу «Он, она и телевизор» (23:00-04:30) со средним показателем в 1,5%% по аудитории 18-54 [50К+].

Канал «Прямий» запустил свою новогоднюю трансляцию с концертом «Прямий Новий Рік» (21:50). До поздравления президента – 0,21% по аудитории 18-54 [50К+], после – 0,19%. По аудитории 14-49 – 0,64% и 0,49% соответственно. «5 канал» показал концерт Queen, показанный каналом два года тому назад – только 0,5%.

Канал «НЛО TV» до полуночи показывал «Мамахохотала-шоу» (22:00) – 0,95% по аудитории 18-54 [50К+], а после зарядил премьеру мультсериала «Опасная зона» от создателей того же «Мамахохотала-шоу» – 0,51% по аудитории 18-54 [50К+]. Канал «Энтер-фильм» в этом году показывал в то же время 2-серийный советский фильм «Летучая мышь» (22:50) – 0,74%.

«UA: Перший» показывал концерт исключительно украиноязычных украинских артистов (22:50) – 0,42% по аудитории 18-54 [50К+] и 0,63% по аудитории 14-49.