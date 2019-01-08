👁📈Томос VS «Титаник»: что смотрели украинцы на Рождество
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👁📈Томос VS «Титаник»: что смотрели украинцы на Рождество

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 94
Главная ТВ 👁📈Томос VS «Титаник»: что смотрели украинцы на Рождество

Кажется, телезрители стали понемногу забывать советскую киноклассику, без которой более 20 лет в стране не проходил ни один праздник. Вместо этого уже который год главными приправами рождественской трапезы становятся американские комедии и российско-украинские сериалы.

Стоит признать, к празднованию Рождества по юлианскому календарю 7 января украинские телеканалы подготовились куда масштабнее, чем к 25 декабря, о чем свидетельствует телепрограмма. Большую часть эфира украинские каналы решили по-старинке перекрыть веселыми комедиями, сериалами и мультсериалами. Примечательно, что в этом году спецпроектов и концертов, посвященных Рождеству Христову, в эфире было практически не найти, как и, кстати, спецпроектов о главном событии января – томосе.

«Новый канал»

Новогодняя ночь обернулась для «Нового канала» полным провалом. Неудачная сетка, откровенно странная подборка контента – все это привело к тому, что среди ключевых каналов по новогоднему эфиру «Новый» оказался едва ли не на последнем месте по рейтингам, выйдя по дню и прайм-тайму со средними показателями доли ниже средней по каналу (меньше 7%). И вот настал тот день, когда «молодежному» все-таки удалось отыграться. Весь рождественский эфир в этом году «Новый» заполнил американскими комедиями трех последних десятилетий. Лучше всего «зашел» утренний эфир, который стартовал с двух комедий о девочках-близняшках – «Ловушка для родителей» (1998) – 14% доли по аудитории 18-54 (50К+) и «Двое: я и моя тень» (1995) – 15,4%.

👁📈Томос VS «Титаник»: что смотрели украинцы на Рождество

В 1998 Нэнси Мейерс достаточно успешно удалось раздвоить Линдси Лохан для ленты «Ловушка для родителей»

С таким же рекордными показателями, как для «Нового канала», прошли премьеры двух частей американской комедии «Очень плохие мамочки» (2016, 2017). Первая часть в 11:40 собрала 12,5% доли по аудитории 18-54 (50К+), вторая в 13:30 – 9,6% по той же аудитории.

👁📈Томос VS «Титаник»: что смотрели украинцы на Рождество

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Звездой на елке для «Нового» стала очередная дневная премьера «Титаника» (1997), которая взяла 10,9% доли.

👁📈Томос VS «Титаник»: что смотрели украинцы на Рождество

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Для прайм-тайма в Рождество «Новый» подготовил комедию «Смешанные» с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор в главных ролях, которая рассказывает о неудачном свидании, которое перерастет в серьезные отношения. Несмотря на то, что лента собрала 12,7% доли, в ней не было ни намека на рождественское настроение и даже зиму. Все события в «Смешанных» преимущественно происходят в Африке.

👁📈Томос VS «Титаник»: что смотрели украинцы на Рождество

Кадр из фильма «Смешанные»

Вечерний прайм заполнили две части семейной комедии «Оптом дешевле» (2003, 2005). Первая часть в 21:10 собрала 9,3%, вторая в 22:50 – 11,7%. Не менее успешно, к слову, прошла ночная премьера «Великого Гэтсби» (2013), которая стартовала уже в ночь на 8 января в 00:40 с показателями 12,2% доли по аудитории 18-54 (50К+).

ТРК «Украина»

Судя по рейтингам, несмотря на прорыв «Нового», топ-программой дня стал сериал на ТРК «Украина» «Верни мою любовь» российско-украинского производства (по данным из открытых источников).  Серия телесериала, который расположился в сетке 7 января в 21:10, собрала 15,7% доли по аудитории 18-54 (50К+).

👁📈Томос VS «Титаник»: что смотрели украинцы на Рождество

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Примечательно, что в программе ТРК «Украина» сериал проходил под названием «Верни мою жизнь».

👁📈Томос VS «Титаник»: что смотрели украинцы на Рождество

Программа ТРК «Украина» на 7 января

ICTV

7 января на ICTV «выстрелил» сериал «Папаньки» (от производителей «ДизельШоу»), которому канал посвятил практически весь день с 8:10 до 22:30 с перерывом на «Факты» (14,5%) в 18:50. В среднем доля сериала колебалась от 15 до 16%, набрав максимальные показатели в 13:40 – 17,1% доли по аудитории 18-54 (50К+).

👁📈Томос VS «Титаник»: что смотрели украинцы на Рождество

Фото: ICTV

К слову, помимо трансляции утреннего рождественского богослужения на «UA:Перший» и «Интере», ICTV показал короткий документальный фильм о томосе в 22:40 7 января. Вот только такое завершение вечера после «Папанек» зрителям явно было не по душе. Историческая лента собрала 6,7% доли по аудитории 18-54 (50К+).

«1+1»

На Рождество «Плюсы», кажется, сделали акцент на детскую аудиторию и немного «просели» с рейтингами. Практически весь прайм-тайм «1+1» заполнил тремя частями мультфильма «Ледниковый период». Первая часть с дополнением «Рождественские приключения» в 19:00 собрала 5,9% доли по аудитории 18-54 (50К+), вторая в 20:10 – 10,8%, третья в 22:00 – 10,7%.

В утрений прайм «Плюсы» предложили в очередной раз посмотреть 8 серий сериала «Чудо» (от производителей «95 квартала»). Но забавные переживания беременной девушки не вызвали восторга у аудитории. Максимальные показатели сериала достигли в 16:00 6,9% доли по аудитории 18-54 (50К+).

👁📈Томос VS «Титаник»: что смотрели украинцы на Рождество

Олеся Железняк в сериале «Чудо» на «1+1»

СТБ

Кажется, в StarLightMedia попытались разделить американскую киноклассику на рождественскую сетку между «Новым» и СТБ. Вот только если с «Новым» задумка получилась успешной, то СТБ в Рождество по рейтингам «пролетел». Ни «Телохранитель» (8,7% по аудитории 18-54 (50К+) в 9:00, ни «Кейт и Лео» (7,2%) в 11:30, ни даже «Грязные танцы» (5,7%) в 14:10 не вошли в топ дня. Впрочем, ничего удивительного. Все предыдущие годы канал обходился без американского кинопоказа, концентрируясь на советской классике и украинско-российской кинопродукции.

👁📈Томос VS «Титаник»: что смотрели украинцы на Рождество

Кадр из фильма «Грязные танцы» (1987)

Главным провалом, конечно, стал повтор первого этапа отборочного тура в Одессе песенного конкурса «Х-фактор», который, даже не смотря на прайм (19:10), собрал рекордно низкие показатели – 3,4% доли по аудитории 18-54 (50К+).

«Интер» 

Провалился по рейтингам в этот день и телеканал «Интер», даже несмотря на то, что вел прямую трансляцию ождественской литургии из Киево-Печерской лавры, которая собрала у экранов в 9:00 едва 2,5% доли по аудитории 18-54 (50К+). К слову, литургия в Софийском соборе, которую транслировал «UA:Перший», в 10:00 собрала по той же аудитории 1,5% доли.

Программ, которые набрали среднюю долю канала, на «Интере» в Рождество было всего две – фильм «Двенадцать месяцев» (8,4%) и концерт Аллы Пугачевой в 22:20 (6,9%).

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Журналист, редактор, автор публикаций о ТВ

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