📈📺Телерейтинги: нокаут бордовых во втором раунде

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория в начале и середине апреля.

Политические ток-шоу, программы и новостные блоки

Начнем с основного. Если еще зимой медийщики констатировали очевидное – телеканал «Украина» благодаря трансляции сериалов стал бесспорным лидером телесмотрения – сегодня это утверждение звучит уже не так однозначно. Так, в гонке за первенство в эфире за март – апрель на первое место вышел телеканал «1+1», который сделал акцент на подготовке спецпроектов к выборам, а также на политическом ток-шоу «Право на владу». Поэтому, как сообщала пресс-служба канала, 18 апреля прямой эфир «Право на владу» установил свой исторический рекорд. Именно в этот день в студию проекта пришел долгожданный на ТВ кандидат в президенты Владимир Зеленский для того, чтобы ответить на вопросы политологов и журналистов, среди которых были Дмитрий Гордон, Сергей Щербина и Соня Кошкина.

Доля проекта просто зашкаливала и составила 26,8% по аудитории 18-54 и 27,2% по аудитории 18-54 (50k). Напомним, ранее рекорд «Право на владу» был установлен неделей ранее, 11 апреля, когда на дискуссию о «грязных технологиях», используемых политиками, пришел без приглашения действующий президент Украины Петр Порошенко. Тогда Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского выйти на дебаты 11 апреля, потом официально 14 апреля, а 19 апреля встретиться на «Общественном». Владимира Зеленского тогда подключили к студии по телефону и как раз в этом эфире произошел тот самый инцидент, который еще долго обсуждали в СМИ, – кандидат Зеленский бросил трубку во время разговора с Порошенко.

Доля этого выпуска составила 17% по аудитории 18-54 и 18,6% (18-54, 50k).

Вторым рекордом «1+1» стали спецвыпуски, которые проходили во время дебатов, 19 апреля, и после окончания работы избирательных комиссий, 21 апреля.

Выпуск (18:30–21:00), посвященный дебатам, взял 25,8% по 18-54 и 25,5% по 18-54 (50k). Выпуск «ТСН. Выбор страны» в 19:30 взял немногим менее – 21,5% (18-54) и 21,6% (18-54, 50k).

За последние две недели заметно подросли рейтинги у «Свободы слова». Если же еще несколькими неделями ранее доля проекта не превышала 6%, то, к примеру, 1 апреля, сразу после первого тура выборов, доля «Свободы» возросла до 7,8% (18-54). 8 апреля – снова в эфире ICTV Петр Порошенко, а доля проекта практически на том же месте – 7,2%. Свой первый рейтинговый прорыв за этот телевизионный сезон «Свобода слова» установила уже 15 апреля.

В эфире уже традиционно был Петр Порошенко, а вместе с ним советник Зеленского Александр Данилюк. Помимо главных действующих фигур в студии также присутствовали эксперты и журналисты. Так, выпуск, в котором обсуждали будущее Украины в случае президентства Порошенко и в случае президентства Зеленского собрал 12,5% по аудитории 18-54 и 14,6% по (18-54, 50k).

На фоне вышеупомянутого политического хайпа просел проект «Украины» «Главная тема. Выбор» с Еленой Кот. Так, в воскресенье (в начале апреля проект выходил по пятницам), 14 апреля, выпуск собрал 6,3% по аудитории 18-54. Куда лучше на «Украине» идут «Итоги с Олегом Панютой» – 14 апреля в 19:00 новости взяли 10% по той же аудитории. Но вот лучшей программой «Украины» за последние две недели стал спецпроект, посвященный дебатам, который проходил 19 апреля параллельно со спецпроектом «Плюсов», и стал второй программой дня по телесмотрению. Его доля составила 14,8% по аудитории 18-54.

Как мы помним, 19 апреля, сразу после дебатов на НСК «Олимпийский», Петр Порошенко пообещал прийти в студию НОТУ в эфир проекта «Зворотний бік». В этот день доля проекта составила достаточно высокие, как для «Общественного», показатели – 4% по 18-54 (50k). Несколькими часами ранее, во время дебатов, доля телесмотрения прямого эфира составила немногим более – 4,8%. По аудитории 18-54 доля телесмотрения не превышала 3%.

Сериалы и фильмы

СТБ

С 1 апреля на телеканале СТБ запустился сериал «Как долго я тебя ждала». Если первые серии брали в среднем 9-10% доли, то уже к 8 апреля цифры сериала заметно выросли. Уже в среду, 10 апреля, показатели сериала составили 15,7% по аудитории 18-54, что по сути превысило показатели последней серии (16 апреля), которая собрала 15,5% доли.

17 апреля на СТБ стартовал новый сериал «Список желаний», о несчастной судьбе девушки по имени Маша Синицина. Первая серия прошла с достаточно низкими показателями, если сравнивать «Список желаний» с сериалом «Как долго я тебя ждала», – 6,4% по 18-54 и 7,5% по 18-54 (50k). В дальнейшем показатели возросли, правда, ненамного. В четверг, 18 апреля, доля сериала по аудитории 18-54 составила 7,9%.

«1+1»

Уже которую неделю после окончания «Слуги народа» и «Школы» на «Плюсах» в лидерстве сериал «Кухня». Многие предполагают, что именно «Кухня» забирает львиную долю зрителей у телеканала «Украина». Так, сериал в эфире «1+1» как раз поместился в слот с 20:40 до 22:40. В среднем, начиная с 1 апреля, показатели сериала не поднимались выше 12% доли по аудитории 18-54. По аудитории 18-54 (50k) телесмотрение у «Кухни» лучше. К примеру, только 8 апреля, серия, которая стартовала в 22:10, получила 15,3% доли и уже в четверг, 11 апреля, доля сериала составила 18,6% по аудитории 18-54 (50k). На прошлой неделе высокие показатели стали падать до привычных – 15 апреля доля сериала снова составляла 11%.

В среду, 17 апреля, с высокими показателями прошла телепремьера фильма «Я, ты, он, она» –19,4% по аудитории 18-54 (50k).

«Украина»

«Украине» пока вообще не везет: ни с политическими проектами, ни с развлекательными, ни с сериалами. Так, сериал «Артист» 8 апреля (21:00) взял 9,8% по аудитории 18-54. Доля многосерийки не повышалась особо вплоть до пятницы, 12 апреля, когда на канале начался еще один сериал «Секрет майя». Доля последнего тоже особо не показывала высоких результатов, сохраняя позиции в рамках 11% по той же аудитории. Напомню, еще зимой сериалы на «Украине» собирали в среднем от 15–18% доли.

«2+2»

Надо признать, что «Звонарю» пока не удается опередить по показателям своего предшественника – 4 сезон «Опера по вызову». В среднем сериал за неделю (8–11 апреля) сохранял свои 5% доли по аудитории 18-54. Рейтинговый скачок сериала наблюдался в период с 16–17 апреля. Так, доля сериала во вторник заметно возросла до 7,9% и на следующий день, в среду, так же резко упала до 4,4% по аудитории 18-54. К концу недели «Звонарь» вернул свои позиции, приблизив долю телесмотрения к 6%.

ТЕТ

В это время на еще одном телеканале из холдинга «1+1» хорошо проявил себя новый сезон «Однажды под Полтавой». Так, доля сериала, который выходит с понедельника по четверг, 8 апреля составила 8,4% по аудитории 18-54. 8,3% доли получил сериал также и в четверг, 11 апреля. Вплоть до 18 апреля сериал сохранял достаточно высокие, как для ТЕТ, позиции, колеблясь между 5–7% доли.

ICTV

Если говорить о предпрайме, то в это время лидером телесмотрения по сериальному производству становится (в эти две недели) телеканал ICTV, показывая успешные результаты по двум сериалам – «Пес-3» и «Юрчишины». К примеру, 18 апреля, в четверг, доля первого составила 16,5% по аудитории 18-54 и 17,7% по 18-54 (50k). Семейные истории берут немногим ниже – 12,3% и 13,9% соответственно.

Ток-шоу и развлекательные проекты

«1+1»

Пожалуй, главным событием в эти две недели стал полуфинал и финал вокального конкурса «Голос країни». Предпоследний прямой эфир, на котором зрители выбрали 4 участников, которые будут соревноваться в финале, взял 16,6% доли по аудитории 18-54 (50k). Гранд-финалу досталось больше, но ненамного, – 16,9% по той же аудитории.

На «1+1» хорошие позиции сохраняют два постпраймовых проекта – «Гроші» (понедельник) и «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда). Доля первого 8 апреля составила 13,6% по аудитории 18-54, 15 апреля – 12%. Доля проекта о путешествиях 10 апреля взяла 12%, 17 апреля — 13,9%. «Вечерний квартал», как и «Лига смеха», удерживает свои позиции – от 10–12% доли.

СТБ

На фоне ярких политических событий в эти недели «просел» телеканал СТБ, а именно – его два новых сезона «Холостяка» и «МастерШефа». Так, доля «Холостяка» понизилась до 10,8% (12 апреля), а 19 апреля и вовсе упала до 6,4% по аудитории 18-54 (50k). У кулинарного проекта падение оказалось не таким заметным. В субботу, 13 апреля, выпуск в 19:00 взял 12,5% по той же аудитории, и уже через неделю, 20 апреля, доля упала до 10,6%. А вот на кого не влияют никакие политические баталии – «Следствие ведут экстрасенсы». Проект расследований с помощью паранормальных явлений в предпрайме в будни стабильно сохраняет свои 12–13% доли.

«Новый канал»

Что нельзя сказать о развлекательных проектах «Нового». К примеру, во время дебатов, 19 апреля, доля Іmprov live show упала до рекордных показателей 1,2% по аудитории 18-54(50k). У проектов «Тайный агент», «Тайный агент. Постшоу», «Ревизор. Магазины», «Эксы» и «Заробітчани» без перемен. Доля проектов, несмотря на прайм, варьируется от 3–6%. Лучше позиции пока все равно у повторов шоу с Лесей Никитюк и Сергеем Притулой «Хто зверху?» – доля ток-шоу составила от 6–8%.

ICTV

Dizel Show пока сохраняет первенство среди развлекательных проектов на «мужском» канале. Доля проекта 12 апреля – 14,7% по 18-54(50k), 19 апреля – 11,1%. Такое понижение вовлечения в проект связано, скорее, с политическими событиями, которые в это время транслировались на других каналах.

«Украина»

Пока не «взлетает» по показателям новый проект «Украины» «Дивовижні люди» (суббота, 21:00). Выпуск от 13 апреля по аудитории 18-54 (50k) взял 9,2%, 20 апреля – 9,7%.

Бокс

12 апреля состоялся поединок между чемпионом мира в легком весе WBA и WBO Василием Ломаченко против Энтони Кроллы. Трансляция боя проходила в рамках программы «Большой бокс» 13 апреля на телеканале «Интер». Доля телесмотрения поединка в 5:50 составила 19,8% по 18-54 (50k). Примечательно, что документальный фильм «Первый», который «Интер» расположил в сетке перед боксом, собрал больше – 22,1%. Вероятно, до 6 утра досидели не все.

Чтобы узнать, каким было телесмотрение в конце марта и начале апреля – читайте «Телерейтинги» на «Телекритике».