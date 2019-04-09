📺📈Телерейтинги: тысяча слов и все о политике

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория в конце марта и в начале апреля.

Политические ток-шоу, программы и новостные блоки

25 марта в эфире проекта «Свобода слова» прошел спецпроект, посвящённый выборам. Под чутким руководством Вадима Карпьяка выступали кандидаты в президенты, среди которых: Пётр Порошенко, Валентин Наливайченко и Руслан Кошулинский, а также журналисты и ряд представителей общественных организаций. Несмотря на глобальность заявленной темы и пула экспертов, выпуск прошел ниже средней доли канала, взяв немногим больше стандартных показателей – 5,8% (18-54).

В разы лучше показатели у «Свободы слова» были 1 апреля, в эфире на следующий день после выборов. Тема выпуска была посвящена второму туру и прогнозам. Среди экспертов был министр внутренних дел Арсен Аваков, глава правления «ОПОРЫ» Ольга Айвазовская и генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Выпуск взял 7,8% по той же аудитории. В день выборов у ICTV в эфире было два спецпроекта – выпуск «100 минут с Оксаной Соколовой» и «Факты. Выборы». Максимальные показатели первого проекта были в 18:50 – 10,4% по аудитории 18-54. Выпуск новостей «зашел» хуже – лучшая доля телесмотрения (6,6%) была в 20:00.

Горячее всего было в эфире «Право на владу». 28 марта в студии «Плюсов» также говорили с кандидатами – Юлией Тимошенко, Анатолем Гриценко, тем же Романом Кошулинским, Александром Вилкулом, Виктором Бондарем и другими. Темы в эфире поднимались разнообразные, в частности – где кандидаты взяли деньги на такие масштабные кампании. Выпуск взял 12,2% по аудитории 18-54 и 14,3% по 18-54 (50k). Рекорд телесмотрения проекта «Право на владу» пришелся на 4 апреля.

В эфире также, как и на «Свободе слова», обсуждали второй тур и будущее. Программа выдалась настолько «горячей», что в сети до сих пор обсуждают насколько корректными были высказывания Натальи Мосейчук в ответ журналистке Янине Соколовой. Цифры этому подтверждение – 15,2% по 18-54. В день выборов, 31 марта, на «Плюсах» также стартовал спецпроект в рамках ТСН «Выбор страны». Выпуск в 19:30 взял 18,5% доли по той же аудитории.

Немногим тише было у Елены Кот в программе «Главная тема. Выбор». Так, в пятницу, 29 марта, в эфире нового проекта «Украины» были президент Петр Порошенко, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и член партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул. Выпуск с обсуждением все того же, наболевшего, взял 8% по аудитории 18-54. 31 марта на «Украине» стартовало сразу два спецпроекта. Новостной блок «Сегодня», посвященный выборам, собрал 11,9% доли. 4-х часовой марафон, начавшийся сразу после новостей в рамках программы «Главная тема. Выбор», получил всего 7,2% по аудитории 18-54.

В это же время с 20:00 и до 23:30 на «Интере» в день выборов прошел спецпроект «Подробности выборов». Показатели проекта были в среднем 4,5%, самые высокие показатели были в 20:00 – 7,7%. К ночи доля спецпроекта упала до 4%.

В эфире общественного в день выборов шло ток-шоу «Зворотній відлік». Проект собрал 0,9% доли по аудитории 18-54.

Немногим лучше дела обстояли в эфире «Прямого» – выпуски, посвященные избирательному процессу, которые на новостном канале проходили весь эфир, начиная с 7 утра брали в среднем до 2%. Лучший выпуск прошел в 15:00 – его доля составила 3,1% (18-54).

Сериалы

СТБ

25 марта на телеканале СТБ запустилась 8-серийка «С волками жить» производства Artforms production. Первая серия в 19:00 собрала 11,7% по аудитории 18-54, вторая – 12,6% по той же аудитории. В дальнейшем доля сериала особо не менялась. 1 апреля СТБ запустил следующий сериал – «Как долго я тебя ждала» («Киевтелефильм»). История любви взяла на первой серии (20:00) 9,4% по 18-54, на второй (21:00) – 10,7%. К концу недели доля сериала упала до 9%.

«1+1»

На «Плюсах» в лидерах по телесмотрению – сериал «Слуга народа. От любви до импичмента», который стартовал на канале еще в середине марта. Несмотря на то, что показатели первых серий в среднем не охватывали больше, чем 10%, то в среду, 27 марта, серия в 22:00 собрала 18,6% по 18-54 и 20,8% по 18-54 (50k).

1 апреля на «Плюсах» стартовал новый сериал под названием «Кухня». Первая серия (20:45) получила 12,5% по аудитории 18-54. Ко второй серии показатели упали до 10,5% и уже в четверг, 4 апреля, вернулись на прежние позиции – 11,8%.

«2+2»

Закончив четвертый сезон (по сути, рекордного по показателям) сериала «Опер по вызову», 1 апреля канал запустил новый детективный сериал украинского производства – «Звонарь». Так, последняя серия «Опера», прошедшая 28 марта, взяла показатели немногим ниже, чем в среднем проходил четвертый сезон – 6,2% против 7% в среднем. Недоимку по долям взял на себя «Звонарь» – первая серия (20:30) взяла 7,1%, но, стоит отметить, что уже к четвергу, 4 апреля, доля сериала упала до 5,9% по 18-54.

«Украина»

Лавры первенства «Украины» по сериальному производству переплюнуть сложно. Лучшим сериалом в период от 25 марта по 7 апреля получил сериал «Сердце матери», который стартовал на канале еще 18 марта. Уже в первые недели трансляции доля сериала колебалась от 15% до 19,4% и вот 4 апреля (22:00) «Сердце матери» получил заветные 20,5% доли – во второй раз возглавив топ лучших сериалов марта на украинском ТВ.

«Новый канал»

Неделю назад сериалити «7Я Розы» переместили в слоте – проект выходил не в 22:00, как было раньше, а в 23:40. От этого охват телесмотрения особо не поменялся. К примеру, на последних сериях, во вторник 26 марта, доля проекта составила 3,9% по 18-54, последняя серия, 28 марта, взяла куда ниже – 2,6%.

Ток-шоу, развлекательные проекты

«Новый канал»

На «Новом канале» не особо зашел новый проект Іmprov live show, анонсы которого мелькали в сети еще с осени прошлого года. Так, первые показатели проекта, который запустился в пятницу, 29 марта, составили 4,4% по аудитории 18-54 и 4,9% 18-54 (50k). Выровнять обстановку развлекательному шоу от «Квартала 95» удалось ко второму выпуску, 5 апреля, – доля программы составила 9,1% по аудитории 18-54 (50k). Лидером по просмотрам среди развлекательных проектов на «Новом» уже какую неделю остаются повторы «Хто зверху?» – 9,6% по аудитории 18-54 (50k) (среда, 3 апреля). В новых сезонах понедельничной сетки – без перемен. Доля проекта «Ревизор: магазины» (19:00) 25 марта составила 4,7%, 1 апреля – 3,5%. Дела у «Тайного агента» (понедельник, 21:00) тоже не ахти. 25 марта – 6,7%, но уже 1 апреля доля упала до 4,3%. Доля «Заробітчан» в дневном прайме не переваливает планку в 6%.

СТБ

На этой неделе, скорее всего из-за избирательного процесса, упали показатели СТБ. Хорошими долями уже которую неделю отмечаются повторы «Хата на тата» в дневном прайме – их доля достигает и 11%. Также стоит отметить успех «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00). К примеру, в понедельник, 25 марта, по аудитории 18-54 проект взял 11,7%. В это время стал терять аудиторию новый сезон «Холостяка». Если еще 15 марта доля проекта составляла 15%, то в пятницу, 29 марта, она упала до 11,4%, а 5 апреля – до 10,1% по аудитории 18-54 (50k).

«1+1»

На «Плюсах» лучшим развлекательным проектом остается «Голос країни» – 31 марта, в день выборов, вокальный конкурс собрал 15,8% доли по аудитории 18-54 (50k), 7 апреля – 16,3%. Выпуски «Лиги смеха» (пятница, 20:30) удерживают свою аудиторию. 29 марта выпуск взял 16,9% доли по аудитории 18-54 (50k), 5 апреля вовлеченность аудитории немного понизилась до 13,3%. На место «Игр приколов», которые выходили в слоте 22:30, «Плюсы» поставили «Гуд НайтКлаб» опять же от студии «Квартал 95». Премьера проекта 5 апреля взяла средние показатели – 9,6% по аудитории 18-54 (50k).

Субботняя сетка «Плюсов» выглядит следующим образом: «Рассмеши комика» (18:30) 30 марта получил 6,8% по аудитории 18-54 (50k). К 6-му апреля доля проекта, где в новом сезоне шутят дети, упала до 6%. Однозначно, лучше дела у «Вечернего квартала» (20:20) – доля выпуска от 30 марта составила 12,3%, 6 апреля (21:40) – 10,4%.

«Украина»

Пока не «взлетает» по показателям новый проект «Украины» «Удивительные люди» (суббота, 21:00). Выпуск от 30 марта по аудитории 18-54 (50k) взял 11,7%, 6 апреля – 9,9%.

«Интер»

В это время на «Интере» выходит программа «Круче всех» (суббота, 20:30), где также соревнуются в суперспособностях дети. Доля программы, конечно, желает лучшего: 4,2% (30 марта) против 3,6% (6 апреля).

Спорт

Прошедшие две недели, помимо политики, также отметились спортивными событиями. 25 марта в эфире «Украины» состоялся очередной отборочный матч на Чемпионат Европы между Украиной и Люксембургом. Доля его телесмотрения составила 15,8% по аудитории 18-54. Также 3 апреля на «2+2» прямо перед сериалом «Звонарь» ( в 18:30) прошел матч между «Зорей» и «Динамо», который принес каналу 5,7% доли.

31 марта (4:50) в рамках программы «Большой бокс» на «Интере» прошел поединок между чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком и претендентом на титул французом Дуду Нгумбу. Доля телесмотрения его составила 13,2% по 18-54 и 15,1% по 18-54 (50k).

Заглавное фото: «1+1»