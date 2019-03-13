Избегает реалити: муж Розы Аль-Намри отказался от участия в шоу «7Я Розы»

19 марта в 22:00 на Новом канале стартует новый проект под названиям «7Я Розы». Благодаря этому шоу фанаты надеялись узнать, как обстоят дела на личном фронте у главной звезды проекта, ведущей СТБ –Розы Аль-Намри.

В сериалити «7Я Розы» будут участвовать три сестры, брат и родители телеведущей. Журналисты уже успели окрестить проект украинской версией «Семейства Кардашьян». Но авторы идеи настаивают на том, что это будет независимый продукт, непохожий на американскую версию. Съемки сериалити состоялись в Киеве. Большая часть – в доме семьи Аль-Намри, парках, кафе, ресторанах Киева.

Главной же интригой проекта был возлюбленный Розы – Александр Сивацкий. Поклонники ожидали узнать все подробности о помолвке и о фотографиях в свадебном стиле, которыми делилась ведущая пост-шоу «Холостяк» и «Світами за скабрами» в своем Инстаграм аккаунте.

Но желаниям фанатов не суждено сбыться, так как Роза заявила, что ее мужа в сериалити «7Я Розы» не будет.

После публикации фотографий журналисты сами сделали выводы, я ничего не комментировала. Считаю, что, как и любой человек, имею право на фотосессию любой тематики и не должна оправдываться и объяснять, что происходит на каждом фото!

«Во время съемок мне было тяжело говорить о свадьбе. Так как я считаю, что эта история принадлежит двоим! Фотосессия, которую мы сделали с Сашей, была особенным и трепетным моментом для нас. И я предпочла бы его таким и оставить. Но после публикации фотографий журналисты сами сделали выводы, я ничего не комментировала. Считаю, что, как и любой человек, имею право на фотосессию любой тематики и не должна оправдываться и объяснять, что происходит на каждом фото! Моего мужа в сериалити не будет», – признается Роза.

Что же, это стало действительно большим разочарованием для поклонников. В свою очередь руководитель проекта Сергей Мельник говорит, что на протяжении первых трех серий зрители получат исчерпывающие ответы на вопросы по поводу мужа ведущей, любовных перипетий и треугольников.