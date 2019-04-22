⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами
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⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 629
Главная ТВБекстейджи ⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Бродвейский мюзикл или помпезный концерт длиной в несколько месяцев – не зря «Голос країни» называют не только самым масштабным вокальным телевизионным конкурсом, но и одним из самых дорогих проектов на украинском ТВ. «Телекритика» отправилась на финал соревнований и собрала для вас самые яркие эмоции.

Достаточно сложно представить, что все эти огромные декорации, сцена и зрительский зал находятся в небольшом павильоне Выставочного центра на окраине Киева. Именно тут, 21 апреля, параллельно со вторым туром выборов с самого утра кипела подготовка. О том, кто же станет победителем, не знал никто. Даже после оглашения результатов, когда стало известно, что с небольшим отрывом Оксана Муха опередила свою 19-летнюю конкурентку Карину Арсентьеву, многие в зале не сдерживали эмоций – кто-то кричал от радости, а кто-то плакал от разочарования. Давайте посмотрим, как прошел последний эфир девятого сезона «Голосу країни».

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Оксана Муха в гримерке. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Виктория Олейник в ожидании своего первого выступления в финале. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Первой на сцену выходит Оксана Муха. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

За выступлением львовской певицы пристально следит Потап. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Главной декорацией выступления Оксаны стала рамка с изображением украинской трапезы. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Поддержать певицу вышел ее тренер Дан Балан. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Следующая на сцене – Виктория Олейник. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Тренер Виктории Дмитрий Монатик. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

 

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Тренерский состав девятого сезона «Голосу». Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Продолжила соревнования подопечная Потапа Карина Арсентьева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Ведущий Юрий Горбунов и Карина Арсентьева. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Джамала на финал конкурса пришла не просто посмотреть, а сообщить, что именно она станет тренером детского «Голосу». Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Пришло время Андрея Хайата. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Певца то огнем обжигали, то водой поливали. Надеюсь, игра стоила свеч.

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Дан Балан. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Настало время для первого промежуточного голосования. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Все четверо участников выходят на сцену. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

По решению зрителей проект покинула Виктория Олейник. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Тина Кароль приветствует участницу с финалом. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Теперь участникам предстояло спеть дуэтом с тренером. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Потап максимально чувствительно поддерживал свою подопечную. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Следующие на сцене – Дан Балан и Оксана Муха. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Тем временем к выступлению готовится Тина Кароль. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

...и Андрей Хайат. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Потап же предпочел потратить небольшой перерыв на селфи с Юрием Горбуновым. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Все готовы? Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Затем – моновыступление Монатика. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Перед вторым промежуточным голосованием на сцене выступили The Hardkiss. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Трое оставшихся участников выходят на сцену. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Кристина Арсентьева не ожидала, что зрители выберут ее, а не Андрея. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Хайат благодарит Тину Кароль за совместную работу. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Третий этап выступления – исполнение песни из первых слепых прослушиваний. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Первая на сцене – Карина Арсентьева с песней Уитни Хьюстон. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Через пару минут на сцене – Оксана Муха. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Дан Балан в ожидании, кто же победит. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Пока Карина раздает свои первые автографы. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Перед оглашением результатов выступает «королева ночи». Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

А также дуэт Тины Кароль и «Бумбокса». Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Юрий Горбунов оглашает решение зрителей. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Победителем конкурса стала Оксана Муха. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Карина поблагодарила всех за возможность участия в проекте. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Все участники вышли на сцену. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Дан Балан и Оксана Муха. Фото: Анастасия Фатеева

⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Фото: Анастасия Фатеева

Также «Телекритика» 19 апреля побывала на красной дорожке «Золотої дзиґи» и предлагает посмотреть, как звезды украинского кинопроизодства и киноакадемики провели этот знаменательный вечер.

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