⭐Финал «Голосу країни 9»: что происходило за кулисами

Достаточно сложно представить, что все эти огромные декорации, сцена и зрительский зал находятся в небольшом павильоне Выставочного центра на окраине Киева. Именно тут, 21 апреля, параллельно со вторым туром выборов с самого утра кипела подготовка. О том, кто же станет победителем, не знал никто. Даже после оглашения результатов, когда стало известно, что с небольшим отрывом Оксана Муха опередила свою 19-летнюю конкурентку Карину Арсентьеву, многие в зале не сдерживали эмоций – кто-то кричал от радости, а кто-то плакал от разочарования. Давайте посмотрим, как прошел последний эфир девятого сезона «Голосу країни».

Также «Телекритика» 19 апреля побывала на красной дорожке «Золотої дзиґи» и предлагает посмотреть, как звезды украинского кинопроизодства и киноакадемики провели этот знаменательный вечер.