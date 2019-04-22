❤ Оксана Муха: «Моя мечта – чтобы украинцы имели точку соприкосновения с украинской музыкой»

Сказать, что мы удивлены – нет, отнюдь. Оксана Муха и вправду была одним из самых сильных конкурентов на проекте, о чем не раз писала «Телекритика». Хотя, стоит признать, что, когда мы запускали голосование неделю назад, чтобы заранее определить победителя, читатели «Телекритики» все же остановили свой выбор на Андрее Хайате (41% голосов), который покинул проект сразу после Виктории Олейник. Оксана Муха заняла второе место с небольшим отрывом – 37% голосов.

В финале Оксана не раз повторяла, что даже не могла поверить, что пройдет слепые прослушивания, а тут уже поет в финале. Сразу после победы участница дала интервью телеканалу «1+1». По словам Оксаны, она пришла на конкурс для того, чтобы пустить музыку Квитки Цисык в народ. «Мной двигало желание донести творчество именитой певицы к более широкой аудитории, а «Голос країни» дает такую возможность. Моя мечта – чтобы украинцы имели точку соприкосновения с украинской музыкой. Это добавляет уверенности в себе и ощущения, что ты являешься частью достойной нации. Квитка Цисык – это человек, который подарил мне мечту, подарил мне мир песни, ощущение песни. Я мечтаю, чтобы она изменила еще много судеб своим пением, чтобы ее открыли для себя как можно больше людей».

Моя мечта – чтобы украинцы имели точку соприкосновения с украинской музыкой. Это добавляет уверенности в себе и ощущения, что ты являешься частью достойной нации

Правда, певица призналась, что не планировала попасть именно в команду к Дану Балану. «Я хотела, чтобы меня услышали, мне было безразлично, кто развернется. Я почувствовала с Даном какую-то странную связь. Он очень тонко чувствует творческие грани. Он ищет искренность – это мне понравилось. С Даном, я думаю, мы найдем общий язык, несмотря на то, что он не понимает украинского. Мы найдем переводчика, который будет переводить на его родной язык. На русском я не буду общаться категорически».

Также Оксана добавила, что несмотря на свой большой опыт на сцене, очень переживала, а самое трудное – иметь всего 40 минут, чтобы заявить о себе.

Напомним, сейчас телеканал «1+1» готовится к детскому вокальному конкурсу. Во время финала ведущие объявили, что третьи тренером «Голосу. Діти» станет Джамала. Ранее к тренерскому составу присоединились Дзидзьо и «Время и стекло».

Заглавное фото: «1+1»