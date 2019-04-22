Джамала станет третьим тренером «Голос. Діти 5»
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Джамала станет третьим тренером «Голос. Діти 5»

от Telekritika
От Telekritika 61
Главная Медиатусовка Джамала станет третьим тренером «Голос. Діти 5»

Вчера во время грандиозного суперфинала певица и молодая мама объявила, что тоже станет тренером в проекте «Голос. Діти 5» .

Уже известно, что Dzidzio и пара Нади Дорофеевой и Позитива станут тренерами «Голос. Діти 5». Вчера Украина не только выбрала новый «Голос країни», но и узнала полный тренерский состав «Голоса. Діти 5», к которому присоединилась находившаяся в зрительном зале Джамала.

Джамала станет третьим тренером «Голос. Діти 5»

Джамала поделилась впечатлениями об участии в пятом сезоне «Голос. Діти»:

«Несмотря на внешнюю схожесть «Голосу країни» та «Голос. Діти», я воспринимаю их как абсолютно разные проекты. Например, в «Голос. Діти» не важны многие профессиональные аспекты, которые очень влияют на выбор во взрослом. Для деток мы будем в большей степени учителями и наставниками, мы будем передавать им наши знания и умения, чтобы к финалу шоу они предстали перед публикой повзрослевшими и окрепшими как вокалисты. Очень многим мешает волнение, и тренерам тоже передается это состояние. Поэтому мы хотим оказать им максимальную поддержку».

Напомним, что проект «Голос. Діти 5» телезрители «1+1» увидят уже в мае.

Фото: «1+1 медиа»

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