▶🚀 Голосование: кто станет победителем 9 сезона «Голосу країни»?
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▶🚀 Голосование: кто станет победителем 9 сезона «Голосу країни»?

от Telekritika
От Telekritika 458
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Это воскресенье обещает быть нескучным. Ведь 21 апреля решится не только судьба страны, но и победитель «Голосу країни 9». Как «Телекритика» писала ранее, в финале за звание лучшего голоса народа будут соревноваться четыре участника из четырех команд – Андрей Хайат, Оксана Муха, Карина Арсентьева и Виктория Олейник.

Несмотря на то, что в этом году «Голос країни» прошел менее масштабно, чем в прошлом – участники не пели в торговых центрах и особо не мелькали на страницах глянцевых журналов, – финал все равно обещает быть красочным. Главная интрига на данный момент заключается в том, кто же из звезд будет петь вместе с участниками в последнем прямом эфире. Пока телеканал «1+1» не раскрывает все секреты финала конкурса, «Телекритика» предлагает заранее сделать ставки.

 

 

Андрей Хайат – команда Тины Кароль

Андрею Хайату всего 21. Он успел запомниться зрителям по последнему Национальному отбору на Евровидение, а также – дойти до финала «Голосу країни». Особенность Андрея в его голосе и в манере исполнения – певец перепевает украинские народные песни на современный лад. Тренеры проекта не раз говорили молодому исполнителю, что в украинской эстраде ничего подобного ранее не случалось, и то, что он делает, – по-настоящему цепляет даже самых равнодушных к музыке.

Оксана Муха – команда Дана Балана

Оксана Муха – еще один народный голос в этом сезоне и, пожалуй, один из самых сильных конкурентов для всех участников. Репертуар у певицы достаточно узкий, поэтому 37-летнюю львовянку даже прозвали «перерождением Квитки Цисык». Но факт остается фактом: как только Оксана начинает петь украинскую народную песню, зал буквально замирает – о чем неоднократно говорили тренеры. Кстати, по словам ее наставника Дана Балана, благодаря пению Мухи он наконец-то открыл для себя всю глубину украинской культуры.

Виктория Олейник – команда Монатика

19-летняя Виктория не раз повторяла, что даже не надеялась оказаться в финале «Голосу». Выделяет ее на проекте сразу несколько моментов. Во-первых, стиль: пожалуй, самый запоминающийся ее наряд состоял из зеленого платья, джинсовой куртки и забавной прически. Во-вторых, голос. По словам Монатика, девушка поет космическими тембрами, которые не похожи ни на кого другого.

Карина Арсентьева – команда Потапа

На проекте у Карины два прозвища. Девушку называют «помидорчиком», поскольку она из небольшого городка в Запорожской области – Каменки-Днепровской. По словам певицы, в ее родном городе большинство жителей занимаются выращиванием помидоров, чем занималась и она до «Голосу». По второму прозвищу Карина – перерождение Уитни Хьюстон. Песни легендарной исполнительницы девушка на проекте исполнила дважды и каждый раз настолько прекрасно, что тренеры не ограничивали себя в комплиментах и убеждали зал, что такого голоса просто не слышали никогда. Молодой певице также 19 лет.

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