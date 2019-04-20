👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Уже находясь в зале КВЦ «Парковый», мало кто из гостей мог скрыть тревогу, а добравшись до микрофона, некоторые спикеры едва сдерживались, чтобы с речи о будущем украинского кино не перейти на агитацию. Выслушивая «шнелле, шнелле!» ведущего Олега Панюты, киноакадемики все же раздали заветные статуэтки: о том, кому и сколько досталось «Золотых Дзыг», читайте в нашем вчерашнем репортаже. (Спойлер: ключевые награды – «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» – унес Сергей Лозница с фильмом «Донбасс», захватив к тому же приз за лучший сценарий.)

Впрочем, на красной дорожке гостям мероприятия все же удалось сохранять хладнокровие: давайте же обратим взоры на то, как это было.

Выступая со сцены, директор Европейской киноакадемии Марион Деринг попросила присутствующих не забывать об Олеге Сенцове: «Я хочу попросить вас задуматься над тем, что вы сделали за эти пять лет: у вас была возможность творить свои фильмы, любить, жить и наблюдать за тем, как растут ваши дети. Всего этого Олег Сенцов был лишен».

DZIDZIO в этом году унес приз зрительских симпатий – впрочем, как и в прошлом.

«Секс и ничего личного» Ольги Ряшиной ни одной статуэтки не получил, но зато создатели фильма вернули Госкино уже больше 4 млн грн: финансовый успех – тоже успех. А звезда фильма Анжелика Николаева вместе с экранным партнером Романом Луцким (его в кадре нет; видимо, надевает свой стильный цилиндр) со сцены шутили о кнутах и прочих атрибутах хорошего арт-директора.

Тоню Ноябреву киноакадемики тоже обошли вниманием, но зато ей выпало вручать один из заветных конвертов.

Сергей Лозница – безусловный герой вечера, благодаря которому слово «Донбасс» многократно звучало не только со сцены НСК «Олимпийский», но и в КВЦ «Парковый».

Ирма Витовская предсказуемо унесла с церемонии «Золотую Дзыгу» за лучшую женскую роль. Слушая ее благодарственную речь, сценарист фильма «Брама» Павел Арье расплакался – да и нам, по правде говоря, трудно было сдержать слезы.

Ранее «Телекритика» поговорила с исполнительным директором Украинской киноакадемии Анной Мачух об особенностях регламента премии, промокампании «Дзиґи» и гендерном балансе в украинском кино.