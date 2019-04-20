👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка
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👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

от Telekritika
От Telekritika 154
Главная Медиатусовка 👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Третья национальная кинопремия стала особенной: не только из-за рекордного (около 100) числа претендентов на заветную «Дзыгу», но и из-за того, что торжественная церемония пересеклась по времени с предвыборными дебатами.

Уже находясь в зале КВЦ «Парковый», мало кто из гостей мог скрыть тревогу, а добравшись до микрофона, некоторые спикеры едва сдерживались, чтобы с речи о будущем украинского кино не перейти на агитацию. Выслушивая «шнелле, шнелле!» ведущего Олега Панюты, киноакадемики все же раздали заветные статуэтки: о том, кому и сколько досталось «Золотых Дзыг», читайте в нашем вчерашнем репортаже. (Спойлер: ключевые награды – «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» – унес Сергей Лозница с фильмом «Донбасс», захватив к тому же приз за лучший сценарий.)

Впрочем, на красной дорожке гостям мероприятия все же удалось сохранять хладнокровие: давайте же обратим взоры на то, как это было.

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Виктория Тигипко, президент Украинской киноакадемии и Одесского международного кинофестиваля

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Директор Европейской Киноакадемии Марион Деринг, арт-директор Украинской киноакадемии Алик Шпилюк и исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух

Выступая со сцены, директор Европейской киноакадемии Марион Деринг попросила присутствующих не забывать об Олеге Сенцове: «Я хочу попросить вас задуматься над тем, что вы сделали за эти пять лет: у вас была возможность творить свои фильмы, любить, жить и наблюдать за тем, как растут ваши дети. Всего этого Олег Сенцов был лишен».

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Евгений Нищук, Министр культуры Украины

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Филипп Ильенко, глава Госкино, с супругой Евгенией

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Акртиса Екатерина Молчанова (слева)

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Дмитрий и Ольга Шуровы

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Продюсер Надя Пожарская и Софи Пашкуал

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Михаил Хома (Дзидзьо)

DZIDZIO в этом году унес приз зрительских симпатий – впрочем, как и в прошлом.

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Павел Розенко с супругой Еленой-Кристиной Лебедь

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Андрей Халпахчи со спутницей

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Художник Серж Пайе и дизайнер Серж Смолин

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Сестры Ольга и Виктория Джарты

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Продюсер Сергей Лавренюк с женой Аленой Лавренюк и сыном

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

СЕО Фонда Дэвида Линча в Восточной Европе Ольга Дьякова

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Яна Алтухова (в центре)

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Тарас Цимбалюк и ведущая Надежда Матвеева

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Актриса Лариса Кадочникова

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Фэшн-эксперт Леонид Мартынчик

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Ирина Данилевская

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Иракли Макацария и Марина Боржемская

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Режиссер Ахтем Сеитаблаев, актер Алексей Тритенко, кинокритик Андрей Алферов

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Телеведущая Ольга Цибульская

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Режиссер Ярослав Лодыгин со спутницей

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Кинокритик и ведущий Владимир Войтенко

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

"Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Влад Ряшин с дочерью Ольгой и актриса Анжелика Николаева

«Секс и ничего личного» Ольги Ряшиной ни одной статуэтки не получил, но зато создатели фильма вернули Госкино уже больше 4 млн грн: финансовый успех – тоже успех. А звезда фильма Анжелика Николаева вместе с экранным партнером Романом Луцким (его в кадре нет; видимо, надевает свой стильный цилиндр) со сцены шутили о кнутах и прочих атрибутах хорошего арт-директора.

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Режиссер Тоня Ноябрева

Тоню Ноябреву киноакадемики тоже обошли вниманием, но зато ей выпало вручать один из заветных конвертов.

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Дизайнер Оксана Берг

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Шеф-редактор сайта ELLE Анна Иванова

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Програмный директор Одесского международного кинофестиваля Антельм Видо со спутницей

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Ирина Турбаевская

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Дива Монро

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Режиссер Сергей Лозница

Сергей Лозница – безусловный герой вечера, благодаря которому слово «Донбасс» многократно звучало не только со сцены НСК «Олимпийский», но и в КВЦ «Парковый».

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Надежда Матвеева и Татьяна Логуш

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Телеведущий Вячеслав Соломка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Генпродюсер Нового канала Алексей Гладушевский

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Актриса Ирма Витовская с супругом

Ирма Витовская предсказуемо унесла с церемонии «Золотую Дзыгу» за лучшую женскую роль. Слушая ее благодарственную речь, сценарист фильма «Брама» Павел Арье расплакался – да и нам, по правде говоря, трудно было сдержать слезы.

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Иракли Макацария и Марина Боржемская

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Специалист по коммуникациям в области fashion Яна Вуева и основательница видеопродакшена Red Glass Яна Алтухова

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Режиссер Алина Горлова со спутником

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Игорь Карпенко со спутницей

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Телеведущая Янина Соколова

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Татьяна Басалыга

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Участник группы Ray Band Артем Гожий

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Павло Зибров

👑 «Золота Дзиґа 2019»: звездная красная дорожка

Ранее «Телекритика» поговорила с исполнительным директором Украинской киноакадемии Анной Мачух об особенностях регламента премии, промокампании «Дзиґи» и гендерном балансе в украинском кино.

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