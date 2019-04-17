💸 Фильм «Секс и ничего личного» вернул деньги Госкино

Романтическая комедия «Секс и ничего личного» вышла в прокат 20 декабря 2018 года. На ее создание потратили 25 млн 827 тыс. грн, из которых 12 млн выделило Госкино. В прокате картина собрала 25 млн 46 тыс. 981 грн, что закрепило ее на четвертом месте по количеству сборов в 2018 году.

«Возвращение продюсерами средств Госкино, взятых на производство фильмов, уже становится традицией и свидетельствует о положительных тенденциях в развитии в Украине кинопроизводства как бизнеса», – отмечает Филипп Ильенко, глава Госкино.

Первое место среди сборов в 2018 году заняла комедия «Я, Ты, Он, Она» – 71 млн грн. Второе место у «Скаженого весілля» – 54 млн грн. Третье занимает мультфильм «Украденная принцесса» – 36 млн грн.

Рецензию «Телекритики» на фильм «Секс и ничего личного» читайте по ссылке.

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Фото: Star Media