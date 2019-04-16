📺 Уже завтра – ТВ-премьера комедии «Я, Ты, Он, Она»

За время проката фильм увидели почти 800 тысяч зрителей, и если вам не терпится примкнуть к этой цифре, ждите ленту в эфире «1+1» в 20:45.

В комедии снялись Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надежда Дорофеева, Анастасия Короткая и Ольга Сумская. Фильм рассказывает о супружеской паре на грани развода, которую суд вынудил отсрочить расторжение брака на месяц.

Напомним, что фильм снят при поддержке Госкино, причем 12,3 млн грн из полученных от агентства 17,6 млн грн студия «Квартал 95» уже вернула на счета государственного органа. Кинотеатральные показы принесли комедии свыше 71 миллиона грн. По результатам лишь первого уик-энда «Я, Ты, Он, Она» более чем вдвое опередил другой ромком, снятый при поддержке Госкино – фильм Ольги Ряшиной «Секс и ничего личного». Его, в свою очередь, посмотрели 120 тыс. зрителей, принеся фильму 11,3 млн грн.

Комедии по-прежнему остаются в кассовом авангарде Украины: о том, сколько зарабатывают юмористические ленты для взрослых по сравнению с конкурентами и зарубежными прототипами, читайте в нашем разборе.

Фото: студия «Квартал 95»