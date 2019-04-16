📺 Уже завтра – ТВ-премьера комедии «Я, Ты, Он, Она»
КиноТВ

📺 Уже завтра – ТВ-премьера комедии «Я, Ты, Он, Она»

от Telekritika
От Telekritika 63
Главная Кино 📺 Уже завтра – ТВ-премьера комедии «Я, Ты, Он, Она»

17 апреля на телеканале «1+1» покажут самый кассовый украинский фильм – ромком производства студии «Квартал 95» «Я, Ты, Он, Она».

За время проката фильм увидели почти 800 тысяч зрителей, и если вам не терпится примкнуть к этой цифре, ждите ленту в эфире «1+1» в 20:45.

В комедии снялись Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надежда Дорофеева, Анастасия Короткая и Ольга Сумская. Фильм рассказывает о супружеской паре на грани развода, которую суд вынудил отсрочить расторжение брака на месяц.

Напомним, что фильм снят при поддержке Госкино, причем 12,3 млн грн из полученных от агентства 17,6 млн грн студия «Квартал 95» уже вернула на счета государственного органа.  Кинотеатральные показы принесли комедии свыше 71 миллиона грн. По результатам лишь первого уик-энда «Я, Ты, Он, Она» более чем вдвое опередил другой ромком, снятый при поддержке Госкино – фильм Ольги Ряшиной «Секс и ничего личного». Его, в свою очередь, посмотрели 120 тыс. зрителей, принеся фильму 11,3 млн грн.

Комедии по-прежнему остаются в кассовом авангарде Украины: о том, сколько зарабатывают юмористические ленты для взрослых по сравнению с конкурентами и зарубежными прототипами, читайте в нашем разборе.

Фото: студия «Квартал 95»

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

10 новых сериалов марта

28.02.2018

Стали известны гонорары популярных голливудских звезд

10.05.2018

«Чертенок» по-украински: на «1+1» покажут мелодраму о любовном...

29.06.2018

Вышел трейлер документального сериала, продюсером которого выступил рэпер...

03.07.2018

О необычных гастрономических привычках Суханова и хлебосольстве Матвиенко

13.09.2016

4 кинопоэмы Джима Джармуша

22.01.2018

🙊Надя Дорофеева и Позитив станут тренерами «Голос. Діти...

15.04.2019

Николай Тищенко – о том, почему ему не...

20.04.2017

📺📚Телестория: как начиналось украинское TV

28.03.2019

Amazon закроет сериал с Жан-Клодом Ван Даммом

18.01.2018