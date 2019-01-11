📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

По итогам года первое место с заметным отрывом от конкурентов – снова у телеканала «Украина». Вещатель еще больше нарастил свои показатели на одних только украинско-российских сериалах и коротких драмах, став абсолютным лидером по всем аудиториям (включая молодежные) с заметным отрывом от ближайших конкурентов. «Плюсы» вторые по пяти аудиториям, ICTV – еще по двум, «Интер» по одной. ICTV в прошлом году окончательно обскакал СТБ, благодаря сериалу «Пес», «Дизель Шоу» и голливудским хитам. Во втором эшелоне по коммерческой сдал свои позиции НТН, чем воспользовался канал «2+2», став лидером ниши.

«Телекритика» подводит итоги ушедшего года в телерейтингах Nielsen. В материале использованы данные телепанели, предоставленные по нашему запросу рекламным агентством Sigma (рекламная группа CMS Group). В качестве основной аудитории для анализа взята самая коммерческая – 18-54, 50+.

Общие выводы

Топ. Канал «Украина» за год набрал 1 п. п. – с 10,65% до 11,63%. «1+1» практически сохранил результат 2017 года – 9,43% (против 9,49%), но теперь это уже третье место. На втором месте с небольшим отрывом – канал ICTV, нарастив 0,7 п. п. – с 8,92% до 9,69%. Канал СТБ растерял полпроцента (с 9,06% до 8,51%) и перебрался с третьего на четвертое место. Окончательно сбавил свои доли «Интер» (с 6,9% до 6,28%), уступив пятое место «Новому каналу» (7,1% в 2018-м против 6,72% в 2017-м).

Во втором эшелоне четверть своих показателей растерял НТН (с 3,69% до 2,83%), перебравшись с традиционного для себя седьмого места сразу на девятое. Его место занял канал «2+2», перейдя на него с 10-й позиции. Вещатель нарастил сразу половину (+48%) своих показателей – с 2,29% до 3,4%.

Лидером в праймовом топе (19:00–23:00) остается «Украина», а вот второе место канал ICTV делит с «Плюсами» (9,94% против 9,90%):

По пенсионным аудиториям каналу «Украина» нет равных – годовой показатель доли вещателя доходит до 15%. Также сильны по старшим аудиториям «Интер» и НТН, а К1 из десятки вытесняют по разным аудиториям «112 Украина», «ПлюсПлюс» и «НЛО TV».

Особенности года. Каналы «большой шестерки» удачно справились с испытаниями 2018 года – отключением эфирного аналога и введением квот на украинский язык. Оба события прошли без эксцессов и практически никак не повлияли на их показатели. Из явных трендов года – запуск украиноязычных сериалов стает практически поголовным, правда, пока все еще не для пик-прайма. Интернет-феномен сериалов «Школа» и «Киев днем и ночью», когда показ сериалов в YouTube и на сайтах каналах почти повторяет аудиторию телепоказа, уже заставляет телеканалы задуматься. Экспериментов с европейским сериалопоказом было чуть больше чем в 2017-м, но это пока не влияет позитивно на показатели каналов, их транслировавших.

Большая шестерка

Несмотря на развитие тематического телевидения, в прошлом году «большая шестерка» нарастила общую долю почти на 1 п. п. – с 51,74% до 52,6%. Причина роста кроется в урезании панели Nielsen (1 января 2018-го от данных была отделена зона ООС). Уверенный рост топ-6 демонстрирует последние три года:

Самыми старыми телеканалами остаются «Интер» и «Украина». СТБ терял показатели за счет активной аудитории, нарастив пенсионную. «Новый канал» остается самым молодежным, за год вещатель нарастил тинейджеров.

Несколько изменилось смотрение телеканалов по типам сигнала, чему поспособствовало отключение эфирного аналога в августе – сентябре. «Интер» и «1+1» здесь растеряли больше всего. Канал «Украина» подрос по всем типам, особенно ярко в «кабеле»:

«Украина»

Телеканалу удался весь год, больше всего заметен рост весной и летом:

Главная «фишка» «Украины» в том, что канал пытается удержать свою аудиторию на протяжении всего дня. Вещатель единственный, который инвестирует в дневные сетки, где продолжают демонстрировать высокие показатели докудрамы («Реальная мистика», «Агенты справедливости» и «История одного преступления»), медицинский сериал «Дежурный врач» (Film.UA) и горизонтальные линейки программ (таблоид «Звездный путь», мейковер «Місія: краса» и кулинарное реалити «Свекруха чи невістка»). В прошлом году они продолжали бить рекорды в дневных показах, несмотря на бесконечные повторы, чередующиеся с новыми выпусками/сериями.

В праймовых слотах телеканал продолжал транслировать российские сериалы и драмы, снятые в копродукции с РФ (Filmstream/ABC Film), но были также драмы производства ведущих украинских киностудий, что позволяет каналу удерживать лидирующие показатели. Так, самой рейтинговой праймовой драмой стал сериал «Ангелина» (Filmstream, по аудитории 18-54, 50+, доля – 13,4%, рейтинг 3,99%; по 18+, 50+ доля – 20,73%, рейтинг –7,68%), детективная мелодрама «Кто ты?» («Украинская продакшн студия», 12,15%/3,63% и 18,46%/6,84%), «Путешествие к центру души» (Star Media, 13,82%/3,77% и 19,39%/6,65%). Относительно скромными были показатели разве что украиноязычного сериала «Доктор Ковальчук» («Паноптикум»), 95-серийной мелодрамы «Кольцо с рубином» (Front Cinema) и 20-серийного детективного сериала «Выходите без звонка» («Три-Я-Да Продакшн»).

Сохранялся также стабильно успешный сериалопоказ украинских 4-сериек вперемешку с архивными российскими мелодрамами в выходные. Среди лучших премьер фильмов и мини-сериалов выходного дня – мелодрамы «Дочки-мачехи» (Star Media, 15,05%/5,08% и ­­­19,64%/8%), «Птичка певчая» (ABC Film, 14,6%/4,73% и 21,02%/8,26%), «Человек без сердца» (Filmstream, 15,61%/4,62% и 23,38%/8,85%). Канал акцентирует на том, что показал в прошлом году более 50 премьер мини-сериалов.

Слот под западное кино у канала был по-прежнему один – в ночь понедельника (рубрика «Мегахит»), а под западный сериалопоказ – ночью будней в 23:30 (франшизы детектива CSI). Но в этом году ситуация, похоже, изменится. Как писала «Телекритика», телеканал в начале года обзавелся праймовыми линейками голливудского кинопоказа, начав год со «Звездных войн».

Из футбольных трансляций на «Украине» успешными были матчи с участием сборной Украины, но самые высокие показатели получила трансляция финала Лиги чемпионов УЕФА (Реал – Ливерпуль), который проходил в Киеве. С собственными программами в прайме каналу везет не так, как с драмами. Определенный успех демонстрирует разве что социальное ток-шоу «Говорит Украина». Юмористическое «Шоу Братьев Шумахеров» показало небольшой рост в показателях, но высокие цифры программы чередуются с низкими и зависят от удачного соседства с 4-серийками, которые идут до этого. В 2018 году канал обзавелся департаментом развлекательных проектов, первыми успехами которого стали масштабные музыкальные шоу и концерты («Ліга зірок», «С Днем рождения, Украина!», «Музыкальная платформа» и концерт Олега Винника «Ты в курсе»). Тогда как социальная программа «Контролер», развлекательная «Без паніки» и проект журналистских расследований «Гучна справа» пока не блещут цифрами. Впрочем, «Украина» планирует не останавливаться на этом и впервые за много лет готовит на весну большое праймовое форматное шоу The Brain, от которого отказался канал СТБ из-за дороговизны его производства.

В общем топе программ года, кроме новогоднего шоу и финала Лиги чемпионов есть еще концерт Олега Винника и драмы «Второе дыхание» и «Принцесса-лягушка».

ICTV

За год вещатель нарастил больше всех из каналов «большой шестерки», обойдя «Плюсы» на десятые доли процента и окончательно потеснив СТБ, став флагманским каналов группы StarLightMedia. Каналу удался январь и апрель, а также конец лета и вся осень. Лучший результат вещатель продемонстрировал в декабре:

Юмористическое «Дизель-шоу», четвертый сезон «Пса» и повтор старых его сезонов вместе с голливудскими хитами принесли каналу «серебро». Вертикальная линейка программ будней шла с переменным успехом, под конец года канал отказался от «Инсайдера» в пользу нового реалити «Богач – Бедняк». Из сериальных линеек неплохо зашел сериал «Папаньки» от «Дизель студио», после чего был продлен на второй сезон.

В двадцатке лучших программ года на ICTV голливудские экшены удалось разбавить только документалке «Королева юмора» о погибшей актрисе «Дизель Шоу» Марине Поплавской.

«1+1»

Удачи первого полугодия перекрыли неудачи во втором.

«Танцы со звездами» дали каналу хорошие цифры осенью, а «Голос страны» – весной. В продукции «Квартала 95», кроме успехов «Вечернего квартала», «Лиги смеха» добавился также «Женский квартал» осенью. А вот премьерное сериалопроизводство не задалось, если не учитывать успех сериала «Школа». Слот турецких сериалов в предпрайме будней продолжал давать относительно неплохие показатели. Прошлое лето канал впервые провел без сериала «Сваты», из-за чего слегка просели его летние показатели. Зато нашлось время для экспериментов – летом вышел второй заключительный сезон польского сериала «Наши пани в Варшаве».

В двадцатке лучших программ года новогоднее и рождественское меню, проекты «Квартала 95», «Школа», «Танцы со звездами» и два украинских фильма – «DZIDZIO контрабас» и «Киборги».

СТБ

Канал заметно просел осенью, в остальное время – практически полностью повторил показатели 2017-го.

Весной 2018 года вещатель неудачно экспериментировал с разными форматами: «Вечер с Натальей Гариповой», «Світами за скарбами» и «ЭксперименТЫ», а осенью – «Цієї миті рік потому» и «Ультиматум», после чего закрыл проекты вместе с «долгожителем» – предпраймовым шоу будней «Все буде добре». Все это стало причиной того, что канал уже этой весной сосредоточился на сериалопоказе. Хотя успехи с сериалами в прошлом году были посредственными – «Коли ми вдома» и «Сдается домик у моря» не собирали средних по каналу. В кинопродукции канал снова акцентировал на советской классике и фильмах, произведенных в СНГ, но, как писала «Телекритика», в начале года сменил стратегию и таки обзавелся впервые для себя западным кинопоказом.

Явная удача канала – покупка прав на трансляцию Евровидения, весной удачно прошел «Холостяк», осенью – «Х-фактор», «Зважені та щасливі», «МастерШеф». Главными хитами канала по-прежнему остаются программы об экстрасенсах («Битва экстрасенсов» и «Следствие ведут эстрасенсы»), а также социальное ток-шоу «Один за всех».

«Интер»

Год для канала прошел бы очень плохо, если бы вещатель не обзавелся правами на Мундиаль. Футбол помог нарастить показатели в июне – июле. Небольшой рост был также в январском межсезонье, во все остальные месяцы канал терял свои доли:

В прошлом году «Интер» решил не концентрироваться на премьерных сериалах в прайме будней, оставляя повторы ранее купленных, которые вместе с архивными российско-украинскими мелодрамами фактически «добивают» показатели канала. Как и канал «Украина» вещатель днем показывает докудрамы («Вещдок», «Жизнь на грани»). Новый сезон «Круче всех» осенью не задался. Из программ стабильно хорошие цифры все еще выдает «Орел и решка», несмотря на разрез ЦА программы и аудитории самого вещателя. Канал в 2018-м продолжал также эксперименты с французскими комедиями и западными сериалами, но это было не совсем удачно.

Кроме Чемпионата мира по футболу каналу удались традиционные повторы советской классики, эстрадные концерты, трансляции бокса с украинскими боксерами, но в двадцатку попал практически только футбол:

«Новый канал»

В прошлом году канал слегка прибавил в первом полугодии, но посадил показатели во втором:

Собственные развлекательные проекты вертикальной линейки в сочетании с голливудскими хитами на выходных продолжают создавать рейтинги вещателю. Если весна прошла без особых эксцессов, то осенью канал успешно воскресил «Кто против блондинок», удачно запустил новое реалити «Эксы» и относительно неплохо перезапустил «Кохання на виживання». Среди явных неудач – ежедневное шоу «Оля» и сериальные линейки – «Киев днем и ночью» и «Чародейки».

В двадцатке лучших программ – только голливудские блокбастеры:

Второй эшелон

Концентрация НТН на российских и американских детективах вместе с советскими фильмами, похоже, выжимает из канала последние силы. Вещатель окончательно сдал свое лидерство каналу «2+2», просев на четверть (с 3,69% до 2,83%) и перейдя с седьмого на девятое место.

«2+2» нарастил, как сообщалось выше, половину своих показателей, благодаря футбольным трансляциям, премьерным убойным сериалам собственного производства и западному киносериальному показу. ТЕТ по-прежнему силен в скетчкомах и скетч-шоу (небольшое проседание – с 3,03% до 2,92%, восьмое место), а К1 уже который год везет с повторами «Орла и решки» (небольшой рост – с 2,54% до 2,64%, 10-е место).

Больше всего изменений было на «НЛО TV» – канал сумел «выдавить» К1 с 10-го места в итогах года по молодежной аудитории 14-49, вся Украина (2,26% против 2,32% в 2017-м). Вещатель продолжал эксперименты с собственным производством сериалов: «Суперкопы», «Сышышь-шоу», «Дефективы», «Кураторы», «Заряджені», которые шли в перемешку с «Мамахохотала-шоу», американскими фильмами/мультфильмами и матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы. Среди программ на канале есть тревел-шоу Сheck-in, а также проекты «Без краваток» и «Отак мастак». Канал начал этот год с премьеры украинских мультфильмов, которые, видимо, будет развивать в 2019-м (у телеканала в разработке три мульта – «Небезпечна зона», «Чортовийок» и «Комахи») вместе с собственным медицинским сериалом («Скоряк» о БСП).

Битвы телегрупп

Телегруппа StarLightMedia (СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2 и ОЦЕ) нарастила с 26,6% до 27,4% (18-54, 50+) и осталась лидером. О показателях первой тройки каналов читайте выше. Канал М1 почти не изменил свою долю – с 1,49% (против 1,46%), и это все то же 12 место. Второй музыкальный вещатель группы – М2, собрал те же 0,22% и это 32 место. Телеканал ОЦЕ после переформатирования подрос – с 0,24% до 0,42%, и перебрался с 30-го на 25-е место.

Телегруппа 1+1 media («1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», Paramount Comedy и «Униан ТВ») нарастила свою долю на 1 п. п. – с 16,68% до 17,66%. Рост доли помог телегруппе подняться с третьего места на второе, обойдя InterMediaGroup. «ПлюсПлюс» за год чуть подрос – с 1,27% до 1,34% и поднялся с 14 на 13-е место. Канал сериалов «Бигуди» собрал 0,4% (против 0,46%), но в общем рейтинге опустился с 22-го на 26-е место. Вместо канала «Униан ТВ» в панели теперь измеряется Paramount Comedy, который собрал 0,17% – это 33-е место.

Телехолдинг InterMediaGroup («Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», «Enter-фильм» и ZOOM) за год растерял с 17,97% до 16,56%, и перешел со второго на третье место. Телеканалы «Пиксель», «Энтер-фильм» и «Мега» по-прежнему идут нога в ногу, завершив год с показателями 1,31%, 1,3% и 1,29% – это 14, 15 и 16 места в общем рейтинге. Женский К2 собрал те же 0,55%, но в общем топе переместился с 20-го на 22-е место. Доля молодежного ZOOM – те же 0,36%, но в общем рейтинге канал опустился с 25-го на 28-е место.

«Медиа Группа Украина» по-прежнему измеряет только три свои телеканала: «Украина», «НЛО TV» и «Индиго» (канал-пустышка «Эскулап», платные «Футбол 1/2» и целый пул региональных телеканалов не измеряются). За год группа нарастила свои показатели на 1 п. п. – с 13,09% до 14,17%. Канал «Индиго» стал 18-м, нарастив долю с 0,59% до 0,84% (против 20-го места).

Тематические телеканалы

В информационной нише почти в 1,5 раза разнятся показатели каналов между коммерческой и старшей аудиторией. Уверенный лидер – «112 Украина» (0,89% и 2,15% по 18-54, 50+ и 18+, 50+), второе место пока еще у NewsOne (0,61% и 1,9%), который за год слегка просел. Борьбу за третье место выиграли каналы «24» (по активной аудитории) и «Прямой» (по старшей).

Анимационные каналы. «ПлюсПлюс» еле удержал лидерство в нише, опередив «Пиксель» на сотую долю процента (1,34% и 1,31%). «Слабое» место первого – это отсутствие цифровой лицензии, в отличие от конкурента.

Музыкальные каналы. Телеканал М1 по-прежнему вне конкуренции, на втором месте с большим отрывом – MUSIC BOX, который за год собрал свои 0,44%. А канал М2 стал третьим (0,22%). EU Music за год просел с 0,19% до 0,14%. Тогда как в O-TV – 0,1% и 37 место в рейтинге.

Общественный вещатель. «Перший» за год чуть подрос – с 0,34% до 0,5%, и перебрался с 28-го на 23-е место в общем рейтинге (по старшей аудитории – с 0,58% до 0,67%). Канал воспользовался небольшим всплеском в августе – сентябре из-за присутствия вещателя после отключения аналога, но после полного отключения канал сдал свои позиции. В 2018-м вещатель спасали спортивные трансляции (Олимпиада, биатлон) и Евровидение.

В общем топе программ за 2018-й количественно лидирует канал «1+1»:

Общий итог года для всех каналов по аудитории 18-54, 50+:

Такими были итоги телесмотрения-2018 в панели Nielsen. Подведение итогов года в соответствии с данными альтернативных ОТТ-измерений BigDataRaiting и «Ланет», читайте по ссылке.

Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат ИТК, оператор панели – Nielsen, мониторинг – «Коммуникационный альянс». Подробнее в глоссарии ТВ панели.