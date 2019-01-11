📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ
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📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 100
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Прошлый год в телерейтингах запомнится ростом телеканала ICTV и укреплением канала «Украина» в качестве лидера по всем основным аудиториям.

По итогам года первое место с заметным отрывом от конкурентов – снова у телеканала «Украина». Вещатель еще больше нарастил свои показатели на одних только украинско-российских сериалах и коротких драмах, став абсолютным лидером по всем аудиториям (включая молодежные) с заметным отрывом от ближайших конкурентов. «Плюсы» вторые по пяти аудиториям, ICTV – еще по двум, «Интер» по одной. ICTV в прошлом году окончательно обскакал СТБ, благодаря сериалу «Пес», «Дизель Шоу» и голливудским хитам. Во втором эшелоне по коммерческой сдал свои позиции НТН, чем воспользовался канал «2+2», став лидером ниши.

«Телекритика» подводит итоги ушедшего года в телерейтингах Nielsen. В материале использованы данные телепанели, предоставленные по нашему запросу рекламным агентством Sigma (рекламная группа CMS Group). В качестве основной аудитории для анализа взята самая коммерческая – 18-54, 50+.

Общие выводы

Топ. Канал «Украина» за год набрал 1 п. п. – с 10,65% до 11,63%. «1+1» практически сохранил результат 2017 года – 9,43% (против 9,49%), но теперь это уже третье место. На втором месте с небольшим отрывом – канал ICTV, нарастив 0,7 п. п. – с 8,92% до 9,69%. Канал СТБ растерял полпроцента (с 9,06% до 8,51%) и перебрался с третьего на четвертое место. Окончательно сбавил свои доли «Интер» (с 6,9% до 6,28%), уступив пятое место «Новому каналу» (7,1% в 2018-м против 6,72% в 2017-м).

Во втором эшелоне четверть своих показателей растерял НТН (с 3,69% до 2,83%), перебравшись с традиционного для себя седьмого места сразу на девятое. Его место занял канал «2+2», перейдя на него с 10-й позиции. Вещатель нарастил сразу половину (+48%) своих показателей – с 2,29% до 3,4%.

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

Лидером в праймовом топе (19:00–23:00) остается «Украина», а вот второе место канал ICTV делит с «Плюсами» (9,94% против 9,90%):

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

По пенсионным аудиториям каналу «Украина» нет равных – годовой показатель доли вещателя доходит до 15%. Также сильны по старшим аудиториям «Интер» и НТН, а К1 из десятки вытесняют по разным аудиториям «112 Украина», «ПлюсПлюс» и «НЛО TV».

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

Особенности года. Каналы «большой шестерки» удачно справились с испытаниями 2018 года – отключением эфирного аналога и введением квот на украинский язык. Оба события прошли без эксцессов и практически никак не повлияли на их показатели. Из явных трендов года – запуск украиноязычных сериалов стает практически поголовным, правда, пока все еще не для пик-прайма. Интернет-феномен сериалов «Школа» и «Киев днем и ночью», когда показ сериалов в YouTube и на сайтах каналах почти повторяет аудиторию телепоказа, уже заставляет телеканалы задуматься. Экспериментов с европейским сериалопоказом было чуть больше чем в 2017-м, но это пока не влияет позитивно на показатели каналов, их транслировавших.

Большая шестерка

Несмотря на развитие тематического телевидения, в прошлом году «большая шестерка» нарастила общую долю почти на 1 п. п. – с 51,74% до 52,6%. Причина роста кроется в урезании панели Nielsen (1 января 2018-го от данных была отделена зона ООС). Уверенный рост топ-6 демонстрирует последние три года:

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

Самыми старыми телеканалами остаются «Интер» и «Украина». СТБ терял показатели за счет активной аудитории, нарастив пенсионную. «Новый канал» остается самым молодежным, за год вещатель нарастил тинейджеров.

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

Несколько изменилось смотрение телеканалов по типам сигнала, чему поспособствовало отключение эфирного аналога в августе – сентябре. «Интер» и «1+1» здесь растеряли больше всего. Канал «Украина» подрос по всем типам, особенно ярко в «кабеле»:

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

«Украина»

Телеканалу удался весь год, больше всего заметен рост весной и летом:

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

Главная «фишка» «Украины» в том, что канал пытается удержать свою аудиторию на протяжении всего дня. Вещатель единственный, который инвестирует в дневные сетки, где продолжают демонстрировать высокие показатели докудрамы («Реальная мистика», «Агенты справедливости» и «История одного преступления»), медицинский сериал «Дежурный врач» (Film.UA) и горизонтальные линейки программ (таблоид «Звездный путь», мейковер «Місія: краса» и кулинарное реалити «Свекруха чи невістка»). В прошлом году они продолжали бить рекорды в дневных показах, несмотря на бесконечные повторы, чередующиеся с новыми выпусками/сериями.

В праймовых слотах телеканал продолжал транслировать российские сериалы и драмы, снятые в копродукции с РФ (Filmstream/ABC Film), но были также драмы производства ведущих украинских киностудий, что позволяет каналу удерживать лидирующие показатели. Так, самой рейтинговой праймовой драмой стал сериал «Ангелина» (Filmstream, по аудитории 18-54, 50+, доля – 13,4%, рейтинг 3,99%; по 18+, 50+ доля – 20,73%, рейтинг –7,68%), детективная мелодрама «Кто ты?» («Украинская продакшн студия», 12,15%/3,63% и 18,46%/6,84%), «Путешествие к центру души» (Star Media, 13,82%/3,77% и 19,39%/6,65%). Относительно скромными были показатели разве что украиноязычного сериала «Доктор Ковальчук» («Паноптикум»), 95-серийной мелодрамы «Кольцо с рубином» (Front Cinema) и 20-серийного детективного сериала «Выходите без звонка» («Три-Я-Да Продакшн»).

Сохранялся также стабильно успешный сериалопоказ украинских 4-сериек вперемешку с архивными российскими мелодрамами в выходные. Среди лучших премьер фильмов и мини-сериалов выходного дня – мелодрамы «Дочки-мачехи» (Star Media, 15,05%/5,08% и ­­­19,64%/8%), «Птичка певчая» (ABC Film, 14,6%/4,73% и 21,02%/8,26%), «Человек без сердца» (Filmstream, 15,61%/4,62% и 23,38%/8,85%). Канал акцентирует на том, что показал в прошлом году более 50 премьер мини-сериалов.

Слот под западное кино у канала был по-прежнему один – в ночь понедельника (рубрика «Мегахит»), а под западный сериалопоказ – ночью будней в 23:30 (франшизы детектива CSI). Но в этом году ситуация, похоже, изменится. Как писала «Телекритика», телеканал в начале года обзавелся праймовыми линейками голливудского кинопоказа, начав год со «Звездных войн».

Из футбольных трансляций на «Украине» успешными были матчи с участием сборной Украины, но самые высокие показатели получила трансляция финала Лиги чемпионов УЕФА (Реал – Ливерпуль), который проходил в Киеве. С собственными программами в прайме каналу везет не так, как с драмами. Определенный успех демонстрирует разве что социальное ток-шоу «Говорит Украина». Юмористическое «Шоу Братьев Шумахеров» показало небольшой рост в показателях, но высокие цифры программы чередуются с низкими и зависят от удачного соседства с 4-серийками, которые идут до этого. В 2018 году канал обзавелся департаментом развлекательных проектов, первыми успехами которого стали масштабные музыкальные шоу и концерты («Ліга зірок», «С Днем рождения, Украина!», «Музыкальная платформа» и концерт Олега Винника «Ты в курсе»). Тогда как социальная программа «Контролер», развлекательная «Без паніки» и проект журналистских расследований «Гучна справа» пока не блещут цифрами. Впрочем, «Украина» планирует не останавливаться на этом и впервые за много лет готовит на весну большое праймовое форматное шоу The Brain, от которого отказался канал СТБ из-за дороговизны его производства.

В общем топе программ года, кроме новогоднего шоу и финала Лиги чемпионов есть еще концерт Олега Винника и драмы «Второе дыхание» и «Принцесса-лягушка».

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

ICTV

За год вещатель нарастил больше всех из каналов «большой шестерки», обойдя «Плюсы» на десятые доли процента и окончательно потеснив СТБ, став флагманским каналов группы StarLightMedia. Каналу удался январь и апрель, а также конец лета и вся осень. Лучший результат вещатель продемонстрировал в декабре:

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

Юмористическое «Дизель-шоу», четвертый сезон «Пса» и повтор старых его сезонов вместе с голливудскими хитами принесли каналу «серебро». Вертикальная линейка программ будней шла с переменным успехом, под конец года канал отказался от «Инсайдера» в пользу нового реалити «Богач – Бедняк». Из сериальных линеек неплохо зашел сериал «Папаньки» от «Дизель студио», после чего был продлен на второй сезон.

В двадцатке лучших программ года на ICTV голливудские экшены удалось разбавить только документалке «Королева юмора» о погибшей актрисе «Дизель Шоу» Марине Поплавской.

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

«1+1» 

Удачи первого полугодия перекрыли неудачи во втором.

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

«Танцы со звездами» дали каналу хорошие цифры осенью, а «Голос страны» – весной. В продукции «Квартала 95», кроме успехов «Вечернего квартала», «Лиги смеха» добавился также «Женский квартал» осенью. А вот премьерное сериалопроизводство не задалось, если не учитывать успех сериала «Школа». Слот турецких сериалов в предпрайме будней продолжал давать относительно неплохие показатели. Прошлое лето канал впервые провел без сериала «Сваты», из-за чего слегка просели его летние показатели. Зато нашлось время для экспериментов – летом вышел второй заключительный сезон польского сериала «Наши пани в Варшаве».

В двадцатке лучших программ года новогоднее и рождественское меню, проекты «Квартала 95», «Школа», «Танцы со звездами» и два украинских фильма – «DZIDZIO контрабас» и «Киборги».

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

СТБ

Канал заметно просел осенью, в остальное время – практически полностью повторил показатели 2017-го.

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

Весной 2018 года вещатель неудачно экспериментировал с разными форматами: «Вечер с Натальей Гариповой», «Світами за скарбами» и «ЭксперименТЫ», а осенью – «Цієї миті рік потому» и «Ультиматум», после чего закрыл проекты вместе с «долгожителем» – предпраймовым шоу будней «Все буде добре». Все это стало причиной того, что канал уже этой весной сосредоточился на сериалопоказе. Хотя успехи с сериалами в прошлом году были посредственными – «Коли ми вдома» и «Сдается домик у моря» не собирали средних по каналу. В кинопродукции канал снова акцентировал на советской классике и фильмах, произведенных в СНГ, но, как писала «Телекритика», в начале года сменил стратегию и таки обзавелся впервые для себя западным кинопоказом.

Явная удача канала – покупка прав на трансляцию Евровидения, весной удачно прошел «Холостяк», осенью – «Х-фактор», «Зважені та щасливі», «МастерШеф». Главными хитами канала по-прежнему остаются программы об экстрасенсах («Битва экстрасенсов» и «Следствие ведут эстрасенсы»), а также социальное ток-шоу «Один за всех».

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

«Интер»

Год для канала прошел бы очень плохо, если бы вещатель не обзавелся правами на Мундиаль. Футбол помог нарастить показатели в июне – июле. Небольшой рост был также в январском межсезонье, во все остальные месяцы канал терял свои доли:

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

В прошлом году «Интер» решил не концентрироваться на премьерных сериалах в прайме будней, оставляя повторы ранее купленных, которые вместе с архивными российско-украинскими мелодрамами фактически «добивают» показатели канала. Как и канал «Украина» вещатель днем показывает докудрамы («Вещдок», «Жизнь на грани»). Новый сезон «Круче всех» осенью не задался. Из программ стабильно хорошие цифры все еще выдает «Орел и решка», несмотря на разрез ЦА программы и аудитории самого вещателя. Канал в 2018-м продолжал также эксперименты с французскими комедиями и западными сериалами, но это было не совсем удачно.

Кроме Чемпионата мира по футболу каналу удались традиционные повторы советской классики, эстрадные концерты, трансляции бокса с украинскими боксерами, но в двадцатку попал практически только футбол:

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

«Новый канал»

В прошлом году канал слегка прибавил в первом полугодии, но посадил показатели во втором:

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

Собственные развлекательные проекты вертикальной линейки в сочетании с голливудскими хитами на выходных продолжают создавать рейтинги вещателю. Если весна прошла без особых эксцессов, то осенью канал успешно воскресил «Кто против блондинок», удачно запустил новое реалити «Эксы» и относительно неплохо перезапустил «Кохання на виживання». Среди явных неудач – ежедневное шоу «Оля» и сериальные линейки – «Киев днем и ночью» и «Чародейки».

В двадцатке лучших программ – только голливудские блокбастеры:

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

Второй эшелон

Концентрация НТН на российских и американских детективах вместе с советскими фильмами, похоже, выжимает из канала последние силы. Вещатель окончательно сдал свое лидерство каналу «2+2», просев на четверть (с 3,69% до 2,83%) и перейдя с седьмого на девятое место.

«2+2» нарастил, как сообщалось выше, половину своих показателей, благодаря футбольным трансляциям, премьерным убойным сериалам собственного производства и западному киносериальному показу. ТЕТ по-прежнему силен в скетчкомах и скетч-шоу (небольшое проседание – с 3,03% до 2,92%, восьмое место), а К1 уже который год везет с повторами «Орла и решки» (небольшой рост – с 2,54% до 2,64%, 10-е место).

Больше всего изменений было на «НЛО TV» – канал сумел «выдавить» К1 с 10-го места в итогах года по молодежной аудитории 14-49, вся Украина (2,26% против 2,32% в 2017-м). Вещатель продолжал эксперименты с собственным производством сериалов: «Суперкопы», «Сышышь-шоу», «Дефективы», «Кураторы», «Заряджені», которые шли в перемешку с «Мамахохотала-шоу», американскими фильмами/мультфильмами и матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы. Среди программ на канале есть тревел-шоу Сheck-in, а также проекты «Без краваток» и «Отак мастак». Канал начал этот год с премьеры украинских мультфильмов, которые, видимо, будет развивать в 2019-м (у телеканала в разработке три мульта – «Небезпечна зона», «Чортовийок» и «Комахи») вместе с собственным медицинским сериалом («Скоряк» о БСП).

Битвы телегрупп

Телегруппа StarLightMedia (СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2 и ОЦЕ) нарастила с 26,6% до 27,4% (18-54, 50+) и осталась лидером. О показателях первой тройки каналов читайте выше. Канал М1 почти не изменил свою долю – с 1,49% (против 1,46%), и это все то же 12 место. Второй музыкальный вещатель группы – М2, собрал те же 0,22% и это 32 место. Телеканал ОЦЕ после переформатирования подрос – с 0,24% до 0,42%, и перебрался с 30-го на 25-е место.

Телегруппа 1+1 media («1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», Paramount Comedy и «Униан ТВ») нарастила свою долю на 1 п. п. – с 16,68% до 17,66%. Рост доли помог телегруппе подняться с третьего места на второе, обойдя InterMediaGroup. «ПлюсПлюс» за год чуть подрос – с 1,27% до 1,34% и поднялся с 14 на 13-е место. Канал сериалов «Бигуди» собрал 0,4% (против 0,46%), но в общем рейтинге опустился с 22-го на 26-е место. Вместо канала «Униан ТВ» в панели теперь измеряется Paramount Comedy, который собрал 0,17% – это 33-е место.

Телехолдинг InterMediaGroup («Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», «Enter-фильм» и ZOOM) за год растерял с 17,97% до 16,56%, и перешел со второго на третье место. Телеканалы «Пиксель», «Энтер-фильм» и «Мега» по-прежнему идут нога в ногу, завершив год с показателями 1,31%, 1,3% и 1,29% – это 14, 15 и 16 места в общем рейтинге. Женский К2 собрал те же 0,55%, но в общем топе переместился с 20-го на 22-е место. Доля молодежного ZOOM – те же 0,36%, но в общем рейтинге канал опустился с 25-го на 28-е место.

«Медиа Группа Украина» по-прежнему измеряет только три свои телеканала: «Украина», «НЛО TV» и «Индиго» (канал-пустышка «Эскулап», платные «Футбол 1/2» и целый пул региональных телеканалов не измеряются). За год группа нарастила свои показатели на 1 п. п. – с 13,09% до 14,17%. Канал «Индиго» стал 18-м, нарастив долю с 0,59% до 0,84% (против 20-го места).

Тематические телеканалы

В информационной нише почти в 1,5 раза разнятся показатели каналов между коммерческой и старшей аудиторией. Уверенный лидер – «112 Украина» (0,89% и 2,15% по 18-54, 50+ и 18+, 50+), второе место пока еще у NewsOne (0,61% и 1,9%), который за год слегка просел. Борьбу за третье место выиграли каналы «24» (по активной аудитории) и «Прямой» (по старшей).

Анимационные каналы. «ПлюсПлюс» еле удержал лидерство в нише, опередив «Пиксель» на сотую долю процента (1,34% и 1,31%). «Слабое» место первого – это отсутствие цифровой лицензии, в отличие от конкурента.

Музыкальные каналы. Телеканал М1 по-прежнему вне конкуренции, на втором месте с большим отрывом – MUSIC BOX, который за год собрал свои 0,44%. А канал М2 стал третьим (0,22%). EU Music за год просел с 0,19% до 0,14%. Тогда как в O-TV – 0,1% и 37 место в рейтинге.

Общественный вещатель. «Перший» за год чуть подрос – с 0,34% до 0,5%, и перебрался с 28-го на 23-е место в общем рейтинге (по старшей аудитории – с 0,58% до 0,67%). Канал воспользовался небольшим всплеском в августе – сентябре из-за присутствия вещателя после отключения аналога, но после полного отключения канал сдал свои позиции. В 2018-м вещатель спасали спортивные трансляции (Олимпиада, биатлон) и Евровидение.

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

В общем топе программ за 2018-й количественно лидирует канал «1+1»:

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

Общий итог года для всех каналов по аудитории 18-54, 50+:

📈📺 Телерейтинги: Итоги-2018. Лидерство «Украины», прыжок ICTV и падение СТБ

Такими были итоги телесмотрения-2018 в панели Nielsen. Подведение итогов года в соответствии с данными альтернативных ОТТ-измерений BigDataRaiting и «Ланет», читайте по ссылке.

Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат ИТК, оператор панели – Nielsen, мониторинг – «Коммуникационный альянс». Подробнее в глоссарии ТВ панели.

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