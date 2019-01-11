📈📺 «Плюсы» обгоняют «Украину». Альтернативные телерейтинги-2018 от BigDataRating и «Ланет»

Альтернативные рейтинги не благосклонны к телеканалу «Украина». В группе «Плюсов» кроме «1+1» достаточно высоко марку держит «ПлюсПлюс» – его рейтинги куда выше, чем показывает пиплметрическая панель Nielsen. Телеканалы «большой шестерки» в целом сохраняют свои высокие показатели в альтернативних телеизмерениях, несмотря на широко представленные премиум-каналы в пакетах IPTV/OTT-услуг. Среди последних резко выделяются яркими показателями разве что «Футбол 1»/«Футбол 2», анимационные вещатели и несколько каналов кинопоказа.

Бум по запуску систем телерейтингов IPTV/OTT-сервисов, который прошел в 2017-м, в прошлом году пошел на спад. Более того, 2018-й окончился для одного из сервисов по альтернативным телеизмерениям его закрытием. «Телекритика» предлагает подвести итоги 2018 года в контексте альтернативных измерений смотрения интернет-телевидения.

BigDataRating, «Ланет» и уход Deepmetrics

Если 2017-й ознаменовался запуском сразу двух систем телеизмерений абонентов интернет-телевидения – BigDataRating (экс-президента «Воли» Сергея Бойко) и Deepmetrics (от Digital Screens «Медиа Группы Украина»), то в 2019-м продолжил свое существования только один из них – BigDataRating. Deepmetrics приостановил свое существования 1 января 2019 года, хотя в уведомлении своих подписчиков сервис использовал другую формулировку – проект «уходит в бессрочный отпуск», а на сайте – третью: «закрыт на переосмысление, продолжение следует». Deepmetrics отличался весьма функциональным софтом (собственной разработки), который, кроме измерения цифровых ТВ-сервисов, предоставлял замер рекламы (в том числе рекламы на региональных «окнах» телеканалов), что делало его привлекательным не только для телевизионщиков, но и рекламных агентств. Причины закрытия проекта не сообщались.

Третьим игроком альтернативных телерейтингов весь прошлый год оставался провайдер «Ланет», который первым на рынке начал системно предоставлять данные по альтернативному телесмотрению. BigDataRating объединяет услуги IPTV/OTT от «Воли», «Триолана» и онлайн-сервиса YouTV, называя своим преимуществом большое количество исследуемых семей. За год их число выросло с 220 тысяч до 359,7 тысячи (в апреле 2017-го, когда проект только стартовал, было 150 тысяч исследуемых семей). Deepmetrics объединял IPTV/OTT-данные смотрения «Укртелекома», Oll.TV и своих партнерских сетей. Хотя обе системы еще в момент запуска надеялись расширить количество партнеров: первая хотела получить данные «Диван ТВ» и «Тринити», а вторая – Megogo (не подтверждая этого).

«Ланет» и Deepmetrics не озвучивали количества абонентов и динамику их роста, используя формулировку «десятки тысяч» и «сотни тысяч», соответственно. Сервисы BigDataRating и Deepmetrics весь прошлый год продавали свои данные, предоставляя бесплатную возможность ознакомиться с общими месячными данными. Показатели «Ланет» доступны бесплатно после оформления подписки.

В случае цифровых измерений данные о телесмотрении операторы получают автоматически от всех абонентов практически в режиме реального времени.

Для сравнения, в телеисследовании Nielsen участвует 2840 домохозяйств, отобранных по параметрам «Индустриального телевизионного комитета», объединяющего все четыре ведущие телегруппы. С 1 января 2018-го в данных не отображаются показатели зоны ООС – это около 200 семей (точное число в ИТК не предоставляют). В случае цифровых измерений данные о телесмотрении операторы получают автоматически от всех абонентов практически в режиме реального времени. Тогда как Nielsen предоставляет свои данные о телесмотрении каждое утро (финальные данные доступны только на третьи сутки). Главный минус альтернативных данных – это невозможность определить пол членов семьи, которые смотрят телеканал в данный момент. Это делает невозможным продажу по этим рейтингам телерекламы – рекламисты при покупке рекламного времени обычно обращают внимание на конкретную аудиторию, скупая охваты по целевым группам, которые контактировали с рекламным роликом. Собственно, альтернатива охватывает только аудиторию по типу сигнала IPTV/OTT. Тогда как Nielsen – все остальные: «спутник», «кабель», эфирный аналог/цифру.

«Телекритика» предлагает вашему вниманию анализ данных «Ланет» и BigDataRating. Поскольку сервис Deepmetrics закрыл доступ ко всем своим месячным отчетам за прошлый год, в нашем обзоре их показатели не фигурируют. Проект предоставлял ограниченные данные в открытом доступе – доля каждого из телеканалов топ-6 не публиковались, предоставлялась только помесячная динамика изменений показателей с ранжированием каналов в топ-10.

«1+1» vs «Украина»

Несмотря на присутствие платных премиум-телеканалов в сервисах интернет-телевидения, «большая шестерка» сохраняется в полном составе и остается в лидерах с общей долей 49,3% у «Ланет» и 49,8% у BigDataRating, что почти соответствует годовому показатели топ-6 у Nielsen – 52,6%.

Бесспорный лидер с весьма заметным отрывом – канал «1+1», он уверенно обходит «Украину». Последний, лидирующий в данных пиплметрической системы, в альтернативных данных занимает довольно низкие позиции: в BigDataRating он второй, а у «Ланет» – только пятый. «Интер» выстрелил только во время Чемпионата мира по футболу – в июне – июле.

«Валюта рынка» Nielsen отводит «Украине» абсолютное первенство (11,6%), тройку закрывают ICTV (9,7%) и «1+1» (9,4%):

В системе BigDataRating показатели «Украины» скромны – 9,4%. Тогда как у «Плюсов» абсолютное первенство с долей 11,3%. Проседание СТБ не столь заметно, канал здесь бьет ICTV – 8,1% против 7,94%.

У «Ланет» данные за прошлый год еще интереснее – телеканал «Украина» только пятый с долей 6,3%. У «Плюсов» абсолютное лидерство с долей 13,6%, второе место фактически делят ICTV и «Новый канал» – 8,4% и 8,1% соответственно.

У «родственной» каналу «Украина» системе Deepmetrics канал часто проигрывал по отдельным месяцам «Плюсам» (хотя вещатель находится в Deepmetrics по умолчанию на первой кнопке у пользователей). У «Телекритики» была оформлена подписка на месячный отчет, но поскольку доступ к нему ныне закрыт, отобразить это не удастся.

Во втором эшелоне заметны успехи канала «2+2», от так же, как и в пиплметрической системе, заметно подрос, у альтернативщиков он также обходит телеканал НТН (в пиплметрии НТН проигрывает «2+2» только по коммерческой).

Весьма высокие показатели у «альтернативщиков» демонстрирует «ПлюсПлюс». Анимационный канал «Плюсов» стабильно входит в топ второго эшелона, закрывая первую десятку. Тогда как по данным Nielsen канал демонстрирует высокие показатели только по общей аудитории – закрывая десятку только по аудитории 4+, вся Украина. По коммерческой канал входит в топ-15, проигрывая «Пикселю», у которого есть цифровая лицензия.

Премиум-телевидение: футбол, кино и анимация

В нише платных телеканалов, разумеется, хорошими показателями могут похвастать каналы «Футбол 1» и «Футбол 2» – они на стыке первой и второй десятки. Также хорошо смотрят киноканалы группы Viasat (у «Воли» – собственные вещатели «Воля Cine+») и анимационные телеканалы Cartoon Network и Nickelodeon.

Последние в альтернативных данных часто соревнуются с каналом «Пиксель», который во всех системах выдает довольно скромный результат, сильно отставая от «ПлюсПлюс». В Nielsen же «ПлюсПлюс» идет в ногу с «Пикселем». Впрочем, у первого в отличии от второго нет цифровой лицензии, что и может объяснить разницу в показателях. Поскольку в «Ланет» нет Cartoon Network, в тройке кроме «ПлюсПлюс» (1,24%) есть сразу два канала Nickelodeon: Nick Junior (0,63%) и Nickelodeon (0,4%). Канал «Пиксель» здесь только четвертый.

В нише киноканалов между собой конкурируют фильмовые и сериальные вещатели. Тройка в BigDataRating виглядит следующим образом: FOX, «Воля CINE+ HIT» и «Enter-фильм» (первые два присутствуют далеко не во всех пакетах). У «Ланет» весьма удачные показатели у каналов «Виасат»: TV1000 Action (2,14%) и TV1000 (1,7%), третье место – у канала американских ситкомов Paramount Comedy (1,16%). Высокие показатели, видимо, стоит сопоставить с борьбой с интернет-пиратством в стране – именно киноканалы дают легальную возможность смотреть западные фильмы. Кстати, Deepmetrics отдавал киноканалам и анимационным вещателям лидерство в отложенном смотрении (catch-up и time-shift) по сравнению с другими нишами.

Из познавательных каналов лучший результат по-прежнему выдает NetGeo и Discovery channel у BigDataRating. У «Ланет» – Discovery Channel (0,67%) соревнуется с Viasat History (0,66%). Что примечательно, их всех уверенно обгоняет украинский канал «Мега» (группа «Интер»).

В информационной нише первое место за «112 Украина», с весомым отрывом от конкурентов, второе место у «Ланет» за «Прямым» и только третье – за NewsOne (1,39% против 1,11%). У BigDataRating третье место за телеканалом «Еспресо» (у NewsOne – второе).

Абсолютный лидер музыкальной ниши – М1, за ним у BigDataRating идет MusicBox, а вот третье место все же у EU Music, тогда как Nielsen отводит третье место каналу М2. «Ланет» отводит первое место М1 (1,39%), а второе – EU Music (0,7%) и только третье – MusicBox (0,57%).

По информации «Телекритики», тот факт, что данные «сотен тысяч» семей сильно расходятся в лидере с «эталонными» данными 2840 семей, заинтересовал многих на рынке, в частности, одно из ведущих рекламных агентств. Отметим, что именно в этом году в ИТК планировали объявить тендер для телеизмерителя на следующие пять лет, исходя из грядущего окончания контракта с Nielsen.

Данный анализ не имеет цели оспорить или поставить под сомнение телерейтинги Nielsen.

О том, как канал «Украина» «уделал» все телеканалы в пиплметрических измерениях абсолютно по всем основным аудиториям, читайте здесь.

Фото: Showtime