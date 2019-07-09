🔥 Стало известно, кто будет ведущим реалити «СуперЖiнка» на ТЕТ

Вести новую программу будет Павел Ковальский – психолог, консультант по семейным отношениям и эксперт по коммуникациям.

«Эксперта не интересуют социальные штампы и привычные роли. Только гармоничные отношения внутри семьи и счастливая, самореализованная женщина», – сообщает телеканал. Создатели шоу надеются, что под руководством ведущего улучшить свою жизнь смогут не только участницы «СуперЖiнки», но и зрительницы.

Напомним, что новое реалити будет еженедельно рассказывать истории женщин, которым предстоит состязаться за звание лучшей хранительницы домашнего очага. Правила шоу просты: четыре девушки, которые находятся в длительных отношениях, приходят в гости по очереди друг к другу и оценивают, насколько каждая из соперниц тянет на «СуперЖінку», чтобы выбрать победительницу. Оценивать конкуренток девушки будут по трем критериям: «Суперхозяйка», «Суперлюбовница» и «Суперличность», но последнее слово остается за экспертом-психологом, который разберет каждую девушку по косточкам и даст независимое заключение.

Ранее генпродюсер телеканала ТЕТ Виктория Шульженко рассказала «Телекритике», что формат «СуперЖiнки» можно сравнить с «4 свадьбами» и «Званым ужином».

Фото: пресс-служба телеканала ТЕТ