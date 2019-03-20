🤸‍♂️⛹️‍♀️ Спорт и политика на «UA:Культура»

«То, что по концепции “UA:Перший” – общественно-политический канал, не делает “UA:Культура” антагонистом. Само понятие “культура” уже давно нуждается в переосмыслении. Сейчас мы точно понимаем, что оно значительно шире “искусства”. И один из двух общенациональных каналов общественного вещателя не может позволить себе роскошь быть только художественным каналом», – утверждает исполнительный продюсер «UA:Культура» Лукьян Галкин.

Напомним, первыми шагами в расширении тематики канала стали проекты, посвященные политзаключенным, в частности Олегу Сенцову: «Голод до волі», «20 років без права» и другие. Позже появились спецпроекты ко Дню достоинства, Дню Героев Небесной сотни и о других значимых общественно-политических событиях. Постоянной площадкой для их освещения постепенно становился «Пізній ранок шоу», хотя изначально программа нечасто затрагивала такую ​​тематику.

«Команда, которая создает “Пізній ранок шоу”, – крутые профессионалы, которые никогда не забывают, что они прежде всего журналисты. Поэтому должны отрефлексировать все важные для общества события. Позволю себе маленький тизер: направление “Пізній ранок” и дальше будет становиться более социальным, айдентику также пересмотрим в разрезе этого вектора», – обещает Лукьян Галкин.

Исполнительный продюсер канала также отмечает, что накануне выборов общественный вещатель придерживается нейтральной аполитичной позиции, и ток-шоу «Зворотний відлік», которое транслируется на всех каналах «Общественного» с 18 марта, станет мерилом уровня политической культуры участников, ведь проект пропагандирует высокую культуру дискуссии, и должен быть в сетке канала.

С сегодняшнего дня, 20 марта, кроме политических программ в эфире «UA:Культура» появятся спортивные соревнования. К примеру, с 20 по 23 марта зрители смогут посмотреть прямые трансляции Чемпионата мира по фигурному катанию – 2019.

Выбор спортивного контента будет происходить пока преимущественно по визуальному принципу. «Любой спорт для нас, безусловно, культура. Но понятно, что такие виды, как футбол или бокс, слишком контрастируют с настоящим лицом канала, – объясняет Лукьян Галкин. – Это не значит, что за несколько лет ситуация не изменится, но пока мы все же предпочитаем спортивные дисциплины с яркой визуальной составляющей, например, фигурное катание, художественная гимнастика, спортивные танцы. В будущем мечтаем также транслировать шахматные соревнования».

Напомним, Национальная общественная телерадиокомпания Украины в плане работы на 2019 год анонсировала введение новой сетки вещания на канале «Культура» в третьей декаде марта. Телеканал в начале февраля закодировал свой спутниковый сигнал кодировкой BISS, объясняя это покупкой иностранных прав на контент. Код к спутниковому сигналу канала НОТУ раздает провайдерам исключительно по запросу. Во второй декаде июля телеканал планирует начать измерять свои телерейтинги в панели Nielsen.

Фото: Reuters