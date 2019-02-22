📢План НОТУ на 2019-й: 100 миллионов на контент, ребрендинг «Першого», перезапуск «Культуры» и многое другое

Национальная общественная телерадиокомпания Украины обнародовала план работы на 2019-й, согласованный вместе с отчетом за прошлый год и финансовым планом на 2019-й на заседании наблюдательного совета 12 февраля. В документе прописано множество событий, которые стоят особого внимания. «Телекритика» предлагает ознакомиться с финансовым планом и общим планом работы НОТУ на 2019-й.

Миллиард для НОТУ: 650 млн – на зарплаты

В НОТУ отмечают, что дотация из государственного бюджета в этом году составила 1 млрд 5 млн 100 гривен вместо 1 млрд 816 млн, которые предусмотрены по закону. Финансовый план НОТУ на 2019-й утверждался исходя из этой суммы.

— На оплату труда компания потратит 650 млн грн. Из этой суммы 199,116 млн составят премиальные, оплата двух месячных должностных окладов, предусмотренных коллективным договором на оздоровление, ночные смены и работа в праздничные дни. Сумма не учитывает компенсации после увольнений из-за изменения структуры (как пример приводится 2018-й, когда при сокращении 2,5 тыс. работников было выплачено около 30 млн гривен). Во второй декаде июня планируется внедрение системы оценки и автоматизированного распределения фонда премирования (почему это не было сделано ранее, не указано). В НОТУ снова планируют проведение антикризисных мероприятий в связи с изменением организационной структуры – мероприятия пройдут в третьей декаде декабря.

— На трансляцию телерадиопрограмм НОТУ потратит 181,836 млн грн. Аналоговое вещание на канале «UA: Перший» предусмотрено в лицензионных объемах с января по апрель, хотя компания его остановила уже в январе. Цифровое телевещание предусмотрено на региональных каналах и «UA Культура», кроме «UA Донбасс», в объеме 16 часов в сутки, на каналах «UA: Перший», UA: Крым» и «UA: Донбасс» вещание будет круглосуточным. Радиовещание предусмотрено в эфирном, цифровом и спутниковом форматах в объеме 24 часа в сутки.

— Расходы, связанные с производством телерадиопрограмм и обеспечением жизнедеятельности телерадиокомпании, составят 174,152 млн грн. «Это позволяет заключить соглашения на приобретение непрерывных услуг (поставку коммунальных услуг, оплату связи, охраны, уборки и др.). При этом совершенно необеспеченными направлениями являются: осуществление международной деятельности (оплата технических услуг и взносов «Европейского вещательного союза»), оплата командировок съемочных групп, приобретение качественного контента, приобретение специального программного обеспечения, осуществление текущего ремонта и др. Потребность в средствах на обеспечение производства новых и обновления существующих проектов обеспечена лишь около 30%», – говорится в отчете.

— При этом приобретение прав на освещение спортивных событий указано как отдельная статья — НОТУ потратит на это 76,958 млн гривен. Но при этом компания указывает, что существует угроза невозможности освещения значимых спортивных событий, «из-за невозможности осуществления оплаты медиаправ, в том числе задолженности по 2017, в соответствии с графиками платежей», а именно: Кубок мира по футболу 2022 года; летние олимпийские и параолимпийские игры 2020 года; кубок и чемпионат мира по биатлону 2019-2020; Чемпионат Европы по легкой атлетике 2019; другие спортивные события европейского и мирового значения 2019 года.

— Техническое переоснащение НОТУ обойдется в 162,099 млн грн. Планируется модернизация комплекса телевещания и радиовещания; приобретение оборудования для студийных и выездных съемок и записей; модернизация и поддержка комплексов филиалов; система новостного производства; оборудование комплексов видеомонтажа и компьютерной графики (с регионами) приобретение основных средств, необходимых для обеспечения жизнедеятельности телерадиокомпании.

Контент на 108 млн гривен

На производство телерадиопрограмм заложено 108 млн грн (разбивки с разделением средств по вещателям не предоставлено). Средства, полученные по результатам хозяйственной деятельности, также направляются на производство контента. Также НОТУ хочет привлечь гранты на ориентировочную сумму $5 млн.

В плане поступлений от коммерческой рекламы указана сумма 127 млн ​​грн – чуть более 10% госдотации в этом году. На ТВ (центральная дирекция) в НОТУ хотят заработать только 31 млн грн; «Украинское радио» должно заработать 24 млн грн; региональные дирекции – 12 млн грн; доход от политической рекламы на средства избирательных фондов (все платформы) должен составить 60 млн грн. Получение поступлений от сдачи помещений в аренду в 2019 году должно составить 17 млн грн: I квартал – 3,4 млн грн.; II квартал – 4,1 млн грн.; III – 4,5 млн грн; IV квартал – 5 млн. грн.

Какие программы НОТУ готовит к производству, понять из отчета и плана очень трудно. Указано лишь, что в третьей декаде февраля будут проведены фокус-группы для программ «Открывай Украину с Общественным» (2 сезон) и «Как смотреть кино» (3 сезон), после чего должны состояться «серьезные изменения в их наполнении с целью увеличения рейтинга».

В третьей декаде сентября должен быть разработан собственный формат проекта «UA: ФОЛЬК» (ранее «Фольк-мюзик»). В сентябре планируется разработка и запуск новых форматов музыкального направления. А в третьей декаде декабря в компании приступят к разработке сериального формата – ситкома. Какова его тематика – не указано. Примечательно, что данный пункт ранее фигурировал в плане на 2018-й.

НОТУ не планирует вмешиваться в политические события в стране. Планируется запуск «Национальных дебатов», которые компания будет делать в два этапа (какие именно, не указано). Будут также «Региональные дебаты», в проведении которых компания надеется на поддержку доноров и партнеров. Региональные дебаты планируется провести следующим образом: первую часть в шести регионах до июля, вторую часть – во второй половине года во всех регионах страны.

Вещатели НОТУ

В третьей декаде июля будет внедрена маркетинговая стратегия «UА: Першого», следствием которой должен стать ребрендинг телеканала «UА: Перший» в «Суспільне» (запланировано на третью декаду августа). Тогда же планируется запуск нового сезона на канале (без деталей). Промо-кампания нового названия телеканала запланирована на октябрь под лозунгом «Суспільне. Наше спільне». Предстоит обновление службы информации, к которой добавится общественно-политическое направление («Тема дня», спецпроекты). В сентябре состоится ввод в эксплуатацию нового оборудования в формате HD в комплексе «Новости». Тогда же пройдет подготовка технических предпосылок перевода телевещания каналов «UA: Перший», «UA: Культура» и «UA: Крым» в формате HD.

В третьей декаде марта планируется внедрение новой сетки вещания телеканала «UA: Культура» после изменения параметров спутникового кодирования. Телеканал в начале февраля закодировал свой сигнал кодировкой BISS, объясняя это покупкой иностранных прав на контент. Какой именно контент закупил телеканал, не указано. Но, судя по Плану НОТУ, планируется солидный перезапуск вещателя. Разработка линейки для вечернего прайма телеканала начнется в третьей декаде марта. Телеканал будет мерить свои телерейтинги – во второй декаде июля должна быть разработана «стратегия увеличения рейтинговых показателей» телеканала. В начале сентября должен вырасти хронометраж утренней программы «Позднее утро шоу» – до 3 часов.

В регионах планируется обновление утреннего шоу, техническое обновление АСБ-9, запуск собственных проектов в филиалах. Были рассмотрены на питчинг 200 проектов, 51 планируется к запуску (разбивка по регионам не указана). К концу года должен состояться переезд в собственные помещения Харьковского и Черниговского филиала; крышу починят в 8 филиалах (Днепровская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская РД); проведение ремонтных работ и препланирований помещений в Днепровской и Николаевской РД; осуществление ремонтных работ вентиляционной системы, системы отопления, теплопунктов в 5 филиалах (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская РД); проведение ремонтных работ производственных помещений в 8 филиалах (Житомирская, Запорожская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Черкасская, Черновицкая РД).

Что касается изменений в радиовещании: планируется строительство новой передвижной станции, переоснащение вещательного блока «Украинского радио» (октябрь), трансформация в третьей декаде октября редакции вещания на немецком языке в редакцию спецпроектов на польском и китайском (почему именно эти языки, не указано), трансформация редакции вещания на русском языке в редакцию вещания на оккупированные территории (третья декада ноября). Производство ежедневных общественно-политических радиошоу должно составлять 4 часа ежедневно; постоянное производство программы «РадиоДень» (1042 выпуска). «Радио Культура» не планирует отказываться от своих форматов, освоенных в прошлом году: планируется производство радиопроекта «Оперный абонемент» (радиоопера, 49 выпусков), «Радиодетектив» (выйдет 365 выпусков), в рамках проекта «Радиотеатр» запланирована трансляция 120 программ.

В НОТУ будет проведена работа в digital: планируется запуск на сайте «Першого» подразделения «Дебаты», в сентябре произойдет перезапуск сайта suspilne.media как VoD-платформы, а в декабре в компании даже собрались производить контент для Facebook. Произойдет обновление проекта «UА: Казки» (третья декада июня) – в 2018-м было создано 12 сказок, а в 2019-м планируется в общей сложности сделать таких 50; после чего состоится интеграция проекта на платформу suspilne.radio. Запуск приложения suspilne.tv запланирован на третью декаду февраля.

В третьей декаде июня в НОТУ планируют заняться изучением собственной аудитории – провести масштабное количественное исследование просмотра каналов региональных филиалов для изучения медиа-потребления в областях в количестве 9 600 интервью, а также построить собственную «экспертную панель».

Организационные процессы

В целом НОТУ и в дальнейшем планирует окунаться в реорганизационные процессы. Утвержденная наблюдательным советом обновленная структура компании (без директората) будет внедрена в мае 2019-го. В первой декаде мая состоится запуск работы аппарата наблюдательного совета. В третьей декаде декабря должно состояться присоединение «Укртелефильма» к НОТУ. Перевод базы данных архива киновидеофондов НОТУ на цифровую платформу InMedia должен пройти в третьей декаде июня.

В ноябре произойдет восстановление кинотеатра на первом этаже телецентра «Карандаш» «в соответствии с современными стандартами и многофункциональностью зоны». Тогда же должна произойти трансформация Музея телевидения в «новый интерактивный и инклюзивный формат». В июне должен состояться запуск единой с филиалами и центральной дирекцией концепции сети Музеев телевидения и радио НОТУ.

План работы на 2019-м был составлен командой Зураба Аласании, который должен покинуть НОТУ 6 мая, а потому неизвестно, суждено ли состоятся всему вышеописаному.

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