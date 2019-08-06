💔«СидОренко-СидорЕнко»: давайте поговорим о классовом неравенстве

В октябре 2017 года на российском канале СТС вышел достаточно оригинальный продукт производства Yellow Black and White. По сюжету «Ивановы-Ивановы», когда-то в роддоме врачи перепутали двух мальчиков с одинаковыми фамилиями, но разными ударениями. Согласитесь, уже на этом моменте становится понятно, что тема достойна не только ряда выпусков программы «Говорить Україна», но и полноценного романа в жанре голливудской драмы. О том, что родители воспитывают не своих биологических детей, они узнают спустя 16 лет. Драмы сюжету добавляет то, что материальный статус у семей совершенно разный: ИвАновы ни в чем себе не отказывают, в то время как ИванОвы считают каждую копейку. Конечно, узнав правду, родители решают восстановить историческую справедливость и вернуть своих чад в семью.

Начиная с первой серии рейтинги многосерийной комедии зашкаливали. К примеру, как сообщает Mediascope, доля российских зрителей, посмотревших первые 2 серии, составила 16,8% по аудитории 10-45. В Москве этот показатель за 2 первых серии составил 18,7%. Примечательно и то, что в дальнейшем сериал продолжил показывать высокие цифры, оставив позади даже нашумевшую комедию от канала ТНТ «Физрук» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Как вы уже поняли, сюжет сериала только закрутился на теме смены детей. В дальнейшем бедные Ивановы будут вынуждены переехать в дом богачей, а сезоном позже богатые Ивановы поедут исследовать глубинку. На данный момент в России вышло 3 сезона сериала, а съемки 4-го стартовали 25 июня этого года.

Про украинскую версию в адаптации «1+1», который приобрел формат еще в 2018 году, было практически ничего не известно вплоть до середины июля. Тогда канал объявил каст, чем очень даже порадовал украинскую аудиторию. В частности, богатых супругов сыграют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). В свою очередь, героев бедной семьи будут играть Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (Дед) и Евгений Шекера (Рома).

Также стало известно, что новый проект будет состоять из 40 серий. Но нам этой информации было мало, поэтому мы решили расспросить главного продюсера сериалов и фильмов «1+1» Алену Еремееву о том, как такая идея пришла каналу, в чем ее уникальность для украинского ТВ и чего нам, зрителям, ожидать.

Про особенность осенней сетки «1+1»

Мы готовим эту сериальную осень с особенным чувством и вдохновением. Для нас очень важно говорить о семейных ценностях, проблемах, с которыми наша целевая аудитория сталкивается ежедневно, и при этом найти особенную интонацию, которая будет понятна всей семье. Чтобы начать планировать наполнение сетки, канал (здесь я имею ввиду и программинг, и ресеч, и маркетинг) тщательно изучал изменения вкусов целевой аудитории, следил за ее развитием. Все исследования говорили о том, что от нас ждут комедий. И мы с головой погрузились в этот жанр. Так родились три разных проекта. Яркие, динамичные, даже немного карнавальные «Великі вуйки», сочно-народные, лирические «СидОренки-СидорЕнки» и семейно-теплый, добродушный и озорной «Отмороженный».

Какой процент продуктов собственной разработки и адаптаций?

Сложно делить на проценты, честно скажу. «Сидоренки» – это адаптация, «Великі Вуйки» и «Отмороженный» – собственные разработки. Как говорил персонаж Сергея Юрского из легендарной комедии «Любовь и голуби»: «Вот и считай». Каждый здравомыслящий телевизионщик понимает, что за полтора года разработать и произвести несколько сильных продуктов этого жанра, чтобы закрыть потребности сезона, довольно сложная задача. Аккуратно подбирая тематику, мы, конечно, смотрели форматы с крепкой структурой и перечитывали десятки предложений оригинальных идей от авторов. В работу отобрали то, что соответствовало бренду и, на наш взгляд, имело потенциал удачной реализации.

Как у канала возникла идея работы над проектом «СидОренко-СидорЕнко»?

Тут все сложилось: история о двух семьях из разных социальных слоев – абсолютное попадание в бренд «1+1», оригинальный формат «Ивановы-Ивановы» прошел с большим успехом, да еще и идея реализации у IQ Production была прекрасной. Как же было пройти мимо?

Как проходила адаптация продукта, чем он будет отличаться от оригинального формата?

Основа сюжета, конечно, сохранена, иначе в чем смысл покупать формат. Две абсолютно разные семьи узнают, что воспитывают сыновей друг друга – малышей случайно поменяли в роддоме 16 лет назад. Адаптация проходила в любви и согласии с авторской группой IQ Production. Начали с фамилии.

Ивановы у нас стали Сидоренко, потому что эта фамилия входит в топ-50 самых распространенных украинских фамилий и произносится с двойным ударением: СидОренко – более употребительная форма среди городского населения, СидорЕнко – среди сельского. Потом придумали биографии героев и исходя из характеров перестраивали решение линий и сцен. Украинская богатая семья ориентирована на новые ценности, думает об окружающей среде и ездит на электрокаре, а не летает на вертолете, их дом далеко не «Пшонка-стайл».

О кастинге

Рассказывает продюсер от IQ Production Виктор Медведский:

На поиски актеров ушло немало времени. Не потому, что мы искали конкретный типаж или кого-то очень яркого и активного. У нас была цель – создать семью. И нам это удалось. Быстрее всех на кастингах утвердили Дмитрия Суржикова и Евгения Шекеру. Уже на первых пробах мы понимали, что Валерий Швец – идеальный СидорЕнко. Но ему об этом не сказали – не могли найти жену. Как только на площадке появилась Ксения Вертинская, судьба Валерия была решена.

Чем сериал заинтересует аудиторию «1+1»?

Отвечает Алена Еремеева:

Это наш коммерческий секрет! Если серьезно, все наши проекты, мы уверены, станут событием для зрителей. Смотреть их будет легко и приятно. Наши истории – позитивные, жизнеутверждающие и оставляющие приятное послевкусие. В приключениях и реакциях на них Сидоренко каждый зритель узнает кого-то из своих близких, родных или соседей. Интересно будет наблюдать, как в критических ситуациях проявляются настоящие характеры героев. Например, застенчивый Рома поймет, что ради любви готов свернуть горы, а дерзкий Вова искренне будет спасать жизнь деду.

Что такое «СидОренко-СидорЕнко»?

«Сидоренко – это большая дружная семья, только чуть более сумасшедшая, чем твоя и моя», – добавил Виктор Медведский, IQ Production

Дата премьеры сериала пока хранится в тайне.

Фото: пресс-служба «1+1»