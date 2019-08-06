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💔«СидОренко-СидорЕнко»: давайте поговорим о классовом неравенстве

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 1319
Главная ТВОбзоры 💔«СидОренко-СидорЕнко»: давайте поговорим о классовом неравенстве

Еще в конце прошлого года мы знали, что помимо заявленной сетки телеканал «1+1» готовит масштабную адаптацию российского сериала «Ивановы-Ивановы». Правда, подробностей у проекта было мало, кроме, конечно, названия «СидОренко-СидорЕнко». Поэтому «Телекритика» решила узнать о сериале все, что известно на данный момент.

В октябре 2017 года на российском канале СТС вышел достаточно оригинальный продукт производства Yellow Black and White. По сюжету «Ивановы-Ивановы», когда-то в роддоме врачи перепутали двух мальчиков с одинаковыми фамилиями, но разными ударениями. Согласитесь, уже на этом моменте становится понятно, что тема достойна не только ряда выпусков программы «Говорить Україна», но и полноценного романа в жанре голливудской драмы. О том, что родители воспитывают не своих биологических детей, они узнают спустя 16 лет. Драмы сюжету добавляет то, что материальный статус у семей совершенно разный: ИвАновы ни в чем себе не отказывают, в то время как ИванОвы считают каждую копейку. Конечно, узнав правду, родители решают восстановить историческую справедливость и вернуть своих чад в семью.

сериал Ивановы-Ивановы

Афиша первого сезона сериала «Ивановы-Ивановы»

Начиная с первой серии рейтинги многосерийной комедии зашкаливали. К примеру, как сообщает Mediascope, доля российских зрителей, посмотревших первые 2 серии, составила 16,8% по аудитории 10-45. В Москве этот показатель за 2 первых серии составил 18,7%.  Примечательно и то, что в дальнейшем сериал продолжил показывать высокие цифры, оставив позади даже нашумевшую комедию от канала ТНТ «Физрук» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Как вы уже поняли, сюжет сериала только закрутился на теме смены детей. В дальнейшем бедные Ивановы будут вынуждены переехать в дом богачей, а сезоном позже богатые Ивановы поедут исследовать глубинку. На данный момент в России вышло 3 сезона сериала, а съемки 4-го стартовали 25 июня этого года.

Про украинскую версию в адаптации «1+1», который приобрел формат еще в 2018 году, было практически ничего не известно вплоть до середины июля. Тогда канал объявил каст, чем очень даже порадовал украинскую аудиторию. В частности, богатых супругов сыграют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). В свою очередь, героев бедной семьи будут играть Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (Дед) и Евгений Шекера (Рома).

Также стало известно, что новый проект будет состоять из 40 серий. Но нам этой информации было мало, поэтому мы решили расспросить главного продюсера сериалов и фильмов «1+1» Алену Еремееву о том, как такая идея пришла каналу, в чем ее уникальность для украинского ТВ и чего нам, зрителям, ожидать.

Про особенность осенней сетки «1+1»

Альона Еремеева, фото "1+1"

Главный продюсер сериалов и фильмов «1+1» Алена Еремеева

Мы готовим эту сериальную осень с особенным чувством и вдохновением. Для нас очень важно говорить о семейных ценностях, проблемах, с которыми наша целевая аудитория сталкивается ежедневно, и при этом найти особенную интонацию, которая будет понятна всей семье. Чтобы начать планировать наполнение сетки, канал (здесь я имею ввиду и программинг, и ресеч, и маркетинг) тщательно изучал изменения вкусов целевой аудитории, следил за ее развитием. Все исследования говорили о том, что от нас ждут комедий. И мы с головой погрузились в этот жанр. Так родились три разных проекта. Яркие, динамичные, даже немного карнавальные «Великі вуйки», сочно-народные, лирические «СидОренки-СидорЕнки» и семейно-теплый, добродушный и озорной «Отмороженный».

Какой процент продуктов собственной разработки и адаптаций?

Бедные Сидоренки, Швец,Шекера,Вертинская

Валерий Швец, Евгений Шекера и Ксения Вертинская

Сложно делить на проценты, честно скажу. «Сидоренки» – это адаптация, «Великі Вуйки» и «Отмороженный» – собственные разработки. Как говорил персонаж Сергея Юрского из легендарной комедии «Любовь и голуби»: «Вот и считай».  Каждый здравомыслящий телевизионщик понимает, что за полтора года разработать и произвести несколько сильных продуктов этого жанра, чтобы закрыть потребности сезона, довольно сложная задача. Аккуратно подбирая тематику, мы, конечно, смотрели форматы с крепкой структурой и перечитывали десятки предложений оригинальных идей от авторов. В работу отобрали то, что соответствовало бренду и, на наш взгляд, имело потенциал удачной реализации.

Двор бедных в сериале "Сидоренки"

Так будет выглядеть двор бедных Сидоренко в сериале. Очень похоже на правду, не так ли?

 Как у канала возникла идея работы над проектом «СидОренко-СидорЕнко»?

Тут все сложилось: история о двух семьях из разных социальных слоев – абсолютное попадание в бренд «1+1», оригинальный формат «Ивановы-Ивановы» прошел с большим успехом, да еще и идея реализации у IQ Production была прекрасной. Как же было пройти мимо?

Как проходила адаптация продукта, чем он будет отличаться от оригинального формата?

Основа сюжета, конечно, сохранена, иначе в чем смысл покупать формат. Две абсолютно разные семьи узнают, что воспитывают сыновей друг друга – малышей случайно поменяли в роддоме 16 лет назад. Адаптация проходила в любви и согласии с авторской группой IQ Production. Начали с фамилии.

Валерий Швец и ксения Вертинская

И даже эта сцена очень похожа на типичную разборку в селе

Ивановы у нас стали Сидоренко, потому что эта фамилия входит в топ-50 самых распространенных украинских фамилий и произносится с двойным ударением: СидОренко – более употребительная форма среди городского населения, СидорЕнко – среди сельского. Потом придумали биографии героев и исходя из характеров перестраивали решение линий и сцен. Украинская богатая семья ориентирована на новые ценности, думает об окружающей среде и ездит на электрокаре, а не летает на вертолете, их дом далеко не «Пшонка-стайл».

Дом богатых их сериала "Сидоренки"

Конечно, золота у богатых Сидоренков вроде поменьше, чем у дома Пшонки

 О кастинге

Рассказывает продюсер от IQ Production Виктор Медведский:

Виктор Медведский, продюсер от IQ production, на съемках

Виктор Медведский, продюсер от IQ production, на съемках сериала

На поиски актеров ушло немало времени. Не потому, что мы искали конкретный типаж или кого-то очень яркого и активного. У нас была цель – создать семью. И нам это удалось. Быстрее всех на кастингах утвердили Дмитрия Суржикова и Евгения Шекеру. Уже на первых пробах мы понимали, что Валерий Швец – идеальный СидорЕнко. Но ему об этом не сказали – не могли найти жену. Как только на площадке появилась Ксения Вертинская, судьба Валерия была решена.

Семьи Сидоренков едят

И тут не согласиться сложно, все члены семей выглядят очень даже гармонично

Чем сериал заинтересует аудиторию «1+1»?

Отвечает Алена Еремеева:

Это наш коммерческий секрет! Если серьезно, все наши проекты, мы уверены, станут событием для зрителей. Смотреть их будет легко и приятно. Наши истории – позитивные, жизнеутверждающие и оставляющие приятное послевкусие. В приключениях и реакциях на них Сидоренко каждый зритель узнает кого-то из своих близких, родных или соседей. Интересно будет наблюдать, как в критических ситуациях проявляются настоящие характеры героев. Например, застенчивый Рома поймет, что ради любви готов свернуть горы, а дерзкий Вова искренне будет спасать жизнь деду.

Ниневский. Шекера на сьемках Сидоренки-Сидоренки

Вот и главные виновники торжества – Рома и Вова. Вернее Петр Ниневский и Женя Шекера

Что такое «СидОренко-СидорЕнко»?

«Сидоренко – это большая дружная семья, только чуть более сумасшедшая, чем твоя и моя», – добавил Виктор Медведский, IQ Production

Дата премьеры сериала пока хранится в тайне.

Фото: пресс-служба «1+1»

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