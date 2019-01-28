Сегодня на телеканале СТБ премьера сериала по сценарию Татьяны Гнедаш

По сценарию, предприниматель Андрей Ветров владеет сетью модных магазинов в столице и по всей стране. Молодой красавец – жесткий бизнесмен, завидный жених и любимец роскошных женщин. Но ему не дает покоя бедная провинциалка Галя – незаметная продавщица, которая отчаянно пытается выбиться из нищеты и прокормить двух братьев.

«Это история об отважной и сильной девочке, которой в юном возрасте, после смерти родителей, пришлось взвалить на себя непомерный груз ответственности за семью. При этом она стремится состояться как личность, достичь высот в профессии и завоевать любовь мужчины своей мечты, – рассказывает о проекте продюсер сериала Саша Ткаченко. – Это увлекательная история о том, что смелость города берет».

Как сообщали авторы сериала ранее, началу съемок предшествовал долгий кастинг, который продлился 4 месяца. На роль главной героини команда рассмотрела более 150 человек. Так же долго искали и актера для главной роли. В итоге роль Гали исполнит белорусская актриса Елизавета Фалей, а роль Андрея – Сергей Басок.

Кроме того, в сериале задействованы актеры Ксения Мишина, Наталка Денисенко, Константин Данилюк, Андрей Фединчик, Анна Лебедева, Ольга Радчук, Оксана Сташенко, Дмитрий Чернов, Дмитрий Сарансков, Глеб Михайличенко.

«Галя – девушка с добрым сердцем и очень непростой судьбой. У многих бывают ситуации, когда они не уверены в себе, когда опускаются руки. А я своим персонажем хочу показать, что можно пройти через все сложности и быть счастливой!» – рассказала Елизавета Фалей.

«Андрей Ветров стал для меня одним из самых сложных персонажей. Но благодаря нашему режиссеру-постановщику Миле все получилось. До проекта мы долго общались и обсуждали многие детали, вплоть до того, как Андрей ходит и как смотрит», – рассказал Сергей Басок.

Главный автор – Татьяна Гнедаш, продюсер – Саша Ткаченко, режиссер-постановщик – Мила Погребиская, оператор-постановщик – Маркиян Конюка, художник-постановщик – Андрей Гречишкин, художник по костюмам – Наталья Степаниева, художник по гриму – Алена Лебедь.

Съемки 16-серийной драмы «За витриной» проходили в Киеве. Премьера состоится на телеканале СТБ сегодня в 20:00. Кстати, в качестве бонуса к премьере канал запланировал показать сразу две серии сериала.

Узнать о том, какие сериалы еще стартуют на СТБ в этом сезоне, можно в нашем обзоре ЗДЕСЬ.