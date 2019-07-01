Сегодня на «1+1» стартует показ 6-го сезона «Сватов»
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Сегодня на «1+1» стартует показ 6-го сезона «Сватов»

от Telekritika
От Telekritika 1162
Главная Новости Сегодня на «1+1» стартует показ 6-го сезона «Сватов»

Сегодня в 20:45 канал начнет показ 6-го сезона лирической комедии, производства студии «Квартал 95».

В шестом сезоне события будут сконцентрированы вокруг юной Евгении (Анна Кошмал), которая к пребольшому удивлению родственников решила стать готом. Борьба между Женей и ее вонствующими бабушкой и дедушкой развернется нешуточная: ее будут запирать дома, запрещать видеться с друзьями-единомышленниками, будут заставлять ее читать книги и всячески окультуривать.

Напомним, 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения сериала «Сваты». 27 марта телеканал и компания-производитель выиграли в Окружном административном суде Киева, а 15 мая – апелляцию в Шестом апелляционном админсуде Киева. Однако экспертная комиссия Госкино 12 июня отказал в выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты». В медиагруппе 1+1 media акцентируют на том, что отказ не имеет под собой правовых оснований: 10 июня телегруппа сообщала о политических причинах невозобновления прокатных удостоверений на сериал. Сейчас у «1+1» есть прокатные удостоверения на 1 и 6 сезоны комедийного сериала, но телеканал продолжает борьбу за право на показ всех сезонов проекта «Сваты».

Фото: «1+1»

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