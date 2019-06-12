⛔ В Госкино отказали в возобновлении прокатного удостоверения сериалу «Сваты»

Экспертный совет при Государственном агентстве по вопросам кино в среду, 12 июня, отказал в выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты». В медиагруппе 1+1 media акцентирует на том, что отказ не имеет под собой правовых оснований.

1+1 media возмущена таким решением и считает его «необоснованным, нелогичным и политически мотивированным». Группа указывает на решение Шестого апелляционного административного суда, который 15 мая не удовлетворил апелляционные жалобы СБУ и Госкино на решение суда о снятии запрета с сериала «Сваты».

«Эксперты фактически отказались аргументировать свою позицию, ссылаясь на то, что они не обязаны объяснять мотивы своих решений. Мы запросили у Госкино письменные карточки экспертов с мотивами голосования – нам обещали их предоставить. Мы планируем обжаловать соответствующее решение Госкино в суде», – комментирует Татьяна Смирнова, директор юридического департамента 1+1 media.

Группа считает затягивание выдачи прокатного удостоверения умышленным – ситуация использована партией «Свобода» накануне парламентских выборов. «Группа 1+1 media не хотела бы думать, что глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и ВО «Свобода» используют данную ситуацию как платформу для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом якобы борьбу за национальную идею. После решения суда мы наблюдали намеренное затягивание процесса возобновления прокатного удостоверения на сериал. По непонятным причинам сериал был отправлен на дополнительную экспертизу, хотя обновление удостоверения должно было произойти автоматически после решения суда», – говорится в уведомлении.

«Мы надеемся, что экспертная комиссия в дальнейшем при принятии решений не будет поддаваться на манипуляции, а будет действовать в рамках действующего законодательства. Нам по-прежнему непонятно, почему объектом публичных нападок стал украинский продукт, созданный в Украине, в украинской студии за украинские деньги и который транслировался на двух украинских общенациональных каналах. Но нам очевидно, что сейчас и продукт, и телеканал «1+1», и самое главное – экспертов – пытаются использовать в качестве политического инструмента для предвыборной манипуляции с одной целью – пройти в парламент», – резюмирует холдинг.

Отметим, всего в картине 65 серий, разбитых на 6 сезонов. Первый сезон сериала вышел в декабре 2008-го, шестой – в марте 2013-го. У группы есть прокатное удостоверение только на 6-й сезон. Заявление в Госкино на оформление прокатного удосоверения на другие сезоны холдинг пока не подавал. До запрета «Сватов» многочисленные повторы картины, несмотря на отсутствие новых серий, собирали высокие телерейтинги. Обычно телеканал «1+1» транслировал сериал в летнее межсезонье.

Напомним, 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения сериала «Сваты». 27 марта телеканал и компания-производитель выиграли Окружной административный суд Киева, а 15 мая – апелляцию в Шестом апелляционном админсуде Киева. 10 июня телегруппа уже сообщала о политических причинах невозобновления прокатных удостоверений на сериал.

Фото: «Квартал 95»