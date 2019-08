🎉ПЛЮСПЛЮС 7 лет в эфире: семь фактов о канале, которые вы не знали

Сегодня телеканал ПЛЮСПЛЮС мы знаем уже как сложившийся бренд, который работает на аудиторию до 14 лет. Но так ли это было всегда?

1. Телеканал ПЛЮСПЛЮС пришел на место «Сити»

Канал с красным логотипом и слоганом «Канал TVого міста» сегодня уже мало кто вспомнит. А ведь именно он возник на базе телеканала «Гравис», основанного в 1995 году. Так, 1 декабря 2006 года в эфир выходит «Сити» – сначала киевский, а вскоре региональный канал, который уже тогда вошел в холдинг 1+1 media.

Генеральным продюсером была Наталья Вашко. Канал просуществовал 6 лет, в августе 2012 года его закрыли, а на частотах появился детский канал преимущественно на украинском языке. 27 августа того же года на пост генерального продюсера вместо Вашко пришла Иванна Найда, которая занимает эту должность по сегодня, совмещая ее с генеральным продюсированием «Бигуди», «УНИАН ТВ» и 1+1 International.

Цель создания канала в 2012 году объясняли так:

«Согласно статистике, половина украинских семей имеет детей, таким образом дети составляют третью часть населения нашей страны. В среднем они смотрят телевизор в 3 раза чаще и в 2 раза дольше, чем взрослые. Проведенный анализ также показал, что более 50% времени, которое украинские дети проводят у телевизора, они смотрят иностранные каналы: «Никелодеон», «Дисней», «Карусель», «Baby TV». Кроме того, программирование детских каналов не предусматривает совместного просмотра детей со взрослыми, разделяя их в те короткие промежутки времени, когда они могут быть вместе».

2. Айдентику канала создавали в Лондоне

Лондонская анимационная студия Animade разработала серию тизерных заставок. Первые из них выглядели так:

И так:

3. ПЛЮСПЛЮС стал уникальным на рынке нишевых каналов благодаря собственному производству

Таким может похвастаться далеко не каждый популярный канал. Среди самых известных проектов собственного производства: «Світ чекає на відкриття», «Це наше і це твоє», «Корисні підказки». Первой программой собственной разработки, которая появилась на ПЛЮСПЛЮС, стала «Казка з татом».

Также канал активно расширяет портфель лицензионной продукции, который сегодня представлен в различных товарных категориях. По мотивам мультфильмов создали 3D-книгу, раскраски, серию книг, мягкие игрушки-подушки с героями ПЛЮСПЛЮС, тетради, деревянный конструктор. Кроме того, недавно канал совместно с партнером «Ранок-креатив» выпустил уникальные наборы «Світ чекає на відкриття» для опытов и экспериментов с увлекательной игрой в дополненной реальности, а также серию книг-конструкторов «Моя творческая энциклопедия».

4. В год канал транслирует около 30 мировых премьер

Ежегодно в эфире канала выходит около 30 мировых анимационных премьер таких производителей, как Disney, Hasbro, Nickelodeon. Среди них можно выделить «Леди Баг и Супер-Кот», «Хранитель Лев», «Утиные истории» (2017), новые серии «Губки Боба Квадратные Штаны».

5. Телеканал ПЛЮСПЛЮС четырежды был награжден «Телетриумфом»

Свою первую премию канал получил в 2012 году как «Открытие года». В 2015 году ПЛЮСПЛЮС стал обладателем национальной телевизионной премии «Телетриумф» в номинации «Программа для детей» за «Казку з татом». К слову, в том же году телеканал получил от Кабинета министров Украины премию имени Леси Украинки за проект «Це наше і це твоє», а также награду конкурса в области дизайна Ukrainian Design: The Best Of в номинации TV/Promo & Film Motion Graphics. ПЛЮСПЛЮС также может похвастаться тремя наградами в номинации TV Program – Visual Identity. В 2016-м телеканал в третий раз получил телевизионную награду в номинации «Лучшая программа для детей», а за проект «Це наше і це твоє. Очима дітей» – серебро EFFIE AWARDS UKRAINE. В 2018 году телеканал ПЛЮСПЛЮС получил премию «Телетриумф» в номинации «Развлекательная программа для детей и подростков» за проект «Світ чекає на відкриття».

Также в портфолио канала две награды Big Data Awards как лидера среди детских ТВ-каналов.

6. Дневной охват аудитории составляет 2 миллиона зрителей

В 2019 году ПЛЮСПЛЮС сохраняет лидерство по аудитории 4–14. В среднем ежедневно с каналом контактирует больше 2 146 000 зрителей.

Среди них 770 000 зрителей в возрасте от 4 до 14 лет, которые в среднем смотрят канал 1 час 48 минут в день.

7. В ближайшем будущем в эфире канала выйдут обучающие украинскому языку программы, а также экопроект

«Вещание в течение 7 лет каждый день – для нас большая ответственность. За это время мы выросли в лидера среди детских каналов, который, вместе с тем, не просто развлекает зрителя, но и развивает благодаря продуктам собственного производства ПЛЮСПЛЮС. Впереди очень много планов, ведь мы нацелены на создание качественного собственного производства, контента, чтобы менять представления детей о себе и мире», – отметила Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

Ранее в интервью «Телекритике» Иванна Найда рассказала, что первые результаты работы над собственными проектами дети увидят уже 1 сентября:

«Сейчас у нас на завершающей стадии производство проекта «Говоримо українською», который мы делаем при поддержке Министерства культуры Украины. Мы вдохновились книгами Александра Авраменко «100 експрес-уроків українською» издательства «Книголав», адаптировали истории для детской аудитории, на основе которых и создаем мультфильмы. В рамках партнерства с «Книголавом» планируем в этом году издать детские уроки украинского. 1 сентября мы, уже традиционно, заходим в школы с проектом «Говоримо українською». Также в работу запущен экопроект «Эко ПЛЮСПЛЮС» – поучительные истории о вреде, который мы причиняем окружающей среде каждый день, не замечая того. Это будет серия экомультфильмов в виде инфографики, понятной и интересной как детям, так и их родителям. Позже подкрепим это уже другим сериалом, который также планируем запускать».

«Телекритика» поздравляет ПЛЮСПЛЮС с юбилеем и желает дальнейших успешных лет в эфире.

Инфографика: пресс-служба «1+1»