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Открыто уголовное производство из-за высказываний Елены Еремеевой. В 1+1 media прокомментировали

от Telekritika
От Telekritika 446
Главная Новости Открыто уголовное производство из-за высказываний Елены Еремеевой. В 1+1 media прокомментировали

Производство начато 10 февраля 2020 года

Народный депутат партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook сообщил, что Подольское управление полиции открыло уголовное производство касательно продюсера телеканала «1+1» Елены Еремеевой из-за высказываний об украинском языке.

Производство возбуждено по ч.1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины.

По этому поводу медиагруппа 1+1 media сделала заявление. Приводим полный текст:

«В ответ на обращение народного депутата партии «Европейская Солидарность» Владимира Арьева хотим прокомментировать, что группа 1+1 media расценивает это и другие заявления депутата как политический популизм на чувствительной теме, а его суждения о нашей коллеге Елене Еремеевой –  как оценочные и необоснованные. 

Заметим, что внесение данных в Единый реестр досудебных расследований никоим образом не свидетельствует о совершении нашей коллегой уголовного преступления и факте его совершения вообще.

В соответствии с ст.214 Уголовного процессуального кодекса Украины следователь (прокурор) после подачи заявления обязан в любом случае внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

Следовательно, при открытии уголовного производства, орган досудебного расследования не признает факт совершения преступления, не предоставляет оценку изложенным в заявлении о совершении преступления обстоятельствам, а лишь формально начинает выполнение предусмотренных законом процессуальных (следственных) действий.

Замечаем, что согласно ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда». 

Напомним, что в расширенном объяснении продюсер прокомментировала, что во время профессиональной дискуссии, на которую ссылается депутат, ни в коем случае не шла речь о каком-либо предубеждении с ее стороны или со стороны компании относительно украинского языка, а только о производственных нюансах. В то же время группа 1+1 media заявила, что украинский язык при создании контента всегда был и остается приоритетной задачей.

Фото: Анна Федорук

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