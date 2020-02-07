1+1 media сделала заявление по ситуации вокруг вопроса русскоязычного контента

«Телекритика» публикует заявление холдинга полностью:

«В течение последних двух дней в соцмедиа и СМИ набирает обороты дискуссия вокруг вырванного из контекста комментария главной продюсера сериалов и фильмов канала «1+1» Елены Еремеевой по вопросу русскоязычного контента. Дополнительно к расширенному разъяснению Елены, в котором наша коллега объяснила смысл сказанного, добавив контекста учитывая производственную специфику канала «1+1», хотим выразить официальную позицию группы 1+1 media, чтобы не допустить формирования искаженного понимания сложившейся ситуации.

Как украинский медиахолдинг с четкой проукраинской позицией и активный инициатор национального дискурса в индустрии, 1+1 media всегда выступала в поддержку создания и продвижения украинского продукта на украинском языке. В прошлом году было произведено более полусотни часов русскоязычного контента, сейчас в разработке находится более 120 часов русскоязычного сериального продукта различных жанров.

В 2014 году мы первыми начали производство собственных сериалов на украинском, ставя их в прайм-тайм программной сетки каналов. За более чем 5 лет, неуклонно выполняя все требования закона, мы принимали активное участие в обсуждении важности соблюдения языкового вопроса другими каналами и формировали тренд на рынке еще до принятия языковых квот, а впоследствии – и выступая на их защиту.

В последние годы только «1+1» создал ряд прецедентов среди каналов, создавая украиноязычный художественный телевизионный продукт одними из первых – «Століття Якова», «Катерина», «Школа», «Дві матері».

Аналогичная ситуация с каналами 2+2 и ТЕТ, программная сетка которых была наполнению украинским продуктом, в том числе в праймовом хронометраже. Вспомним «Одного разу під Полтавою» (9 сезонов), «Танька и Володька» (3 сезона), «Друге життя Василини Павлівни» (1 сезон), «Вечірка» (3 сезона), «Хамелеон» (1 сезон), «Зірконавти» и другие продукты канала «ТЕТ», или из последних примеров – полностью украиноязычный сериал канала «2+2 » «Карпатський рейнджер».

Как отмечали, языковой вопрос для нас – это не только требование соблюдать законодательные нормы. В частности, канал «ПЛЮСПЛЮС», аудиторией которого являются семьи с детьми, осенью 2019 начал показ в эфире мультфильма «Говоримо українською». Его производство мы осуществляли с целью формировать любовь к родному языку и научить говорить правильно украинцев с раннего возраста.

Так же мы обеспечиваем и возможность доступа к качественному русскоязычному продукту для украинцев за рубежом благодаря международному каналу 1+1 International, предлагает к просмотру сериалы, программы и фильмы на украинском.

Только за 2020 год 1+1 media планирует увеличить количество украиноязычных продуктов по каналам группы вдвое, постепенно увеличивая динамику роста. Именно поэтому мы хотим обратиться к общественности и медиа с просьбой искусственно не форсировать тему украинского языка в отношении каналов нашей медиагруппы, ведь ее использование при создании контента и поддержка – для нас приоритетный и идеологический вопрос. Без исключений».

Фото: 1+1 media

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